Объем "серой" зарплаты в России - более 10 триллионов рублей в год

Министерство финансов оценило годовой объём "серой" заработной платы в РФ в более чем 10 триллионов рублей, сообщает "РИА Новости".

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова такой показатель стал следствием "глубоких структурных диспропорций, в том числе в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономикой".

По словам Силуанова, выход нужно искать в снижении ставок прямых налогов на труд, повышении ставок косвенных налогов и в других механизмах "вывода экономики из тени".

Он также подчеркнул, что на данный момент доля неформального сектора снижается очень медленно.

Неформальный сектор в России разросся до рекордных масштабов по меньшей мере за 11 лет. По данным Росстата, в 2016 году в неформальной экономике были заняты 15,4 млн человек, или 21,2% от общего количества занятых, по сравнению с 2015 годом неформальный сектор увеличился более чем на полмиллиона человек.