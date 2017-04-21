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Московский листок

Ко дню рождения Ленина депутаты немного "навалили" на порог мавзолея

Опубликовано 21.04.2017 в разделе комментариев 0

империализм ленин собянин буржуазия лдпр
Ко дню рождения Ленина депутаты немного "навалили" на порог мавзолея

Депутаты Госдумы в очередной раз попытались перехоронить тело первого руководителя СССР и лидера Великой октябрьской революции 1917 года Владимира Ленина. Члены ЛДПР Владимир Сысоев, Иван Сухарев и Александр Курдюмов внесли законопроект о "погребении" вождя мирового пролетариата, который погребен в Мавзолее на Красной площади. Неожиданно предложение либерал-демократов поддержали депутаты от «Единой России» Евгений Марченко и Николай Брыкин. Однако, к вечеру того же дня Марченко, Брыкин и их коллега Виталий Бахметьев отозвали свои подписи под законопроектом.

Странно, за пару слов в соцсети по поводу какой-нибудь особо приближенной к государству религии можно схлопотать реальный срок за "кощунство". Причем статьи такой в УК нет, но именно этот термин вы легко можете встретить в приговорах судов.

С потрясающей регулярностью, примерно раз в год, несколько депутатов обязательно плюют в душу значительному числу гражан РФ, и ничего. Это кощунством не считается. Хотя речь идет во-первых, о государтвенном погребении; во вторых о захоронении основателя нашего государства; в третьих о человеке, благодаря которому нашу страну знают во всем мире. Ну и в четвертых просто о мертвом человеке, который из гроба не встанет и не потребует оставить его в покое.

Вообще надругательство над трупом не очень характерно для нашей культуры. Может быть, потому что в нашей культуре не так уж много внимания уделяется бренным останкам. Но уж коль похоронили, то обычно больше не трогают - свел человек счеты с жизнью, и ладно.

Впрочем, над трупом царя Димитрия Первого сообщники Василия Шуйского глумились довольно долго, на финал, как говорят, сожгли, заложили в пушку и выстрелили. Хотя, может, и вранье все это, поскольку через короткое время появился Димитрий снова. 

Может и эти хотят нового Ленина? Ну так пора уже, мы не против...

А.Б.



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