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Московский листок

Об ИГПР "ЗОВ", Навальном и стачке дальнобоев

Опубликовано 21.04.2017 в разделе комментариев 0

Репортаж Максима Калашникова о том, как развивается позорный процесс над сторонниками организации референдума по законопроекту «Об ответственности власти перед народом» (Мухин, Барабаш, Соколов и Парфенов). Алексей Навальный выступает свидетелем защиты. Юрий Мухин: что творит «судья» А.Криворучко?

Как бастуют дальнобои в Москве (2-й км МКАД, Реутов). В стане стачечников – член «Комитета 25 января» Алексей Сороковой, тоже дальнобойщик. Говорит глава организации ОПР РФ в Москве и Подмосковье Сергей Рудометкин. 



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Об ИГПР "ЗОВ", Навальном и стачке дальнобоев
Об ИГПР "ЗОВ", Навальном и стачке дальнобоев
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