В Сирии в бою погибли двое российских военных

Один из высокопоставленных российских морских пехотинцев майор Сергей Бордов был убит в бою в Сирии, сообщает в четверг, 20 апреля, Reuters со ссылками на два источника - на бывшего морского пехотинца, его сослуживца Вячеслава Павлюченка, и на человека, близкого к Черноморскому флоту России.

"Они попали под артиллерийский обстрел. Двое наших российских военнослужащих и двое сирийских солдат погибли", - сказал Вячеслав Павлюченко, который служил с Бордовым. По его словам, это произошло во вторник и имен других погибших он не знает.

Бордов - один из самых высокопоставленных российских офицеров, он командовал разведкой. Ожидается, что тело Бордова будет доставлено в часть в его родном городе Севастополе. Так же он будет похоронен в субботу, сказал Павлюченко и подтвердил человек, близкий к флоту.

Министерство обороны России не ответило на просьбу о комментарии. Позже, однако, в Минобороны подтвердили смерть Бордова. В сообщении ведомства, которое приводит РИА "Новости", говорится, что российский военный советник майор Сергей Бордов погиб в Сирии при нападении боевиков на военный гарнизон.

Офицер, занимавшийся подготовкой сирийских подразделений, не допустил прорыва террористов в жилой городок, взяв на себя командование сирийскими военнослужащими. "В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием майор Сергей Бордов представлен к государственной награде, - посмертно", - говорится в сообщении.

Сообщение о гибели второго военнослужащего в Минобороны назвали очередной дезинформацией.

По сообщениям Министерства обороны, в Сирии убиты около 30 военнослужащих с сентября 2015 года. Однако, согласно данным Reuters, потери занижены в четыре раза, хотя военное ведомство буквально накануне опровергло это сообщение, назвав его попыткой "отвлечь внимание от фальшивого спектакля с якобы химатакой с воздуха в сирийском Хан-Шейхуне".

Напомним, что в Минобороны настаивают, что у американских спецслужб нет доказательств, подтверждающих причастность сирийских военных к химической атаке.

По данным Reuters, речь идет о 21 погибшем солдате, участвовавшем в сражениях в Сирии и непосредственно в боях за Пальмиру, тогда как в военном ведомстве подтверждают гибель лишь пятерых человек.

В прошлом месяце журналисты собрали информацию о 18 убитых россиянах в Сирии, основываясь на беседах с друзьями и знакомыми погибших, постах в соцсетях, а также на официальных данных с российских кладбищ. Имена еще троих погибших - Алексея Сафонова, Владимира Плутинского и Михаила Нефедова - агентство установило в апреле ходе бесед с их близкими.

Сегодня же стало известно, что власти Сирии переместили большую часть своих самолетов к российской военной базе Хмеймим в провинции Латакия, чтобы защитить их от возможных повторных ударов со стороны США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

В Дамаске считают, что близость российской базы, защищенной системой ПВО, заставит Соединенные Штаты воздержаться от нанесения последующих ударов, говорится в статье.

Напомним, в ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента страны Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Тогда были уничтожены 24 сирийских самолета. В Вашингтоне объявили, что это стало ответом на химическую атаку в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, якобы устроенную режимом президента Сирии Башара Асада.

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