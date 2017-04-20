Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Сирии в бою погибли двое российских военных

Опубликовано 20.04.2017 в разделе комментариев 0

сирия игил исламизм возмездие
В Сирии в бою погибли двое российских военных

Один из высокопоставленных российских морских пехотинцев майор Сергей Бордов был убит в бою в Сирии, сообщает в четверг, 20 апреля, Reuters со ссылками на два источника - на бывшего морского пехотинца, его сослуживца Вячеслава Павлюченка, и на человека, близкого к Черноморскому флоту России. 

"Они попали под артиллерийский обстрел. Двое наших российских военнослужащих и двое сирийских солдат погибли", - сказал Вячеслав Павлюченко, который служил с Бордовым. По его словам, это произошло во вторник и имен других погибших он не знает. 

Бордов - один из самых высокопоставленных российских офицеров, он командовал разведкой. Ожидается, что тело Бордова будет доставлено в часть в его родном городе Севастополе. Так же он будет похоронен в субботу, сказал Павлюченко и подтвердил человек, близкий к флоту. 

Министерство обороны России не ответило на просьбу о комментарии. Позже, однако, в Минобороны подтвердили смерть Бордова. В сообщении ведомства, которое приводит РИА "Новости", говорится, что российский военный советник майор Сергей Бордов погиб в Сирии при нападении боевиков на военный гарнизон. 

Офицер, занимавшийся подготовкой сирийских подразделений, не допустил прорыва террористов в жилой городок, взяв на себя командование сирийскими военнослужащими. "В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием майор Сергей Бордов представлен к государственной награде, - посмертно", - говорится в сообщении. 

Сообщение о гибели второго военнослужащего в Минобороны назвали очередной дезинформацией.

По сообщениям Министерства обороны, в Сирии убиты около 30 военнослужащих с сентября 2015 года. Однако, согласно данным Reuters, потери занижены в четыре раза, хотя военное ведомство буквально накануне опровергло это сообщение, назвав его попыткой "отвлечь внимание от фальшивого спектакля с якобы химатакой с воздуха в сирийском Хан-Шейхуне". 

Напомним, что в Минобороны настаивают, что у американских спецслужб нет доказательств, подтверждающих причастность сирийских военных к химической атаке. 

По данным Reuters, речь идет о 21 погибшем солдате, участвовавшем в сражениях в Сирии и непосредственно в боях за Пальмиру, тогда как в военном ведомстве подтверждают гибель лишь пятерых человек. 

В прошлом месяце журналисты собрали информацию о 18 убитых россиянах в Сирии, основываясь на беседах с друзьями и знакомыми погибших, постах в соцсетях, а также на официальных данных с российских кладбищ. Имена еще троих погибших - Алексея Сафонова, Владимира Плутинского и Михаила Нефедова - агентство установило в апреле ходе бесед с их близкими.

Сегодня же стало известно, что власти Сирии переместили большую часть своих самолетов к российской военной базе Хмеймим в провинции Латакия, чтобы защитить их от возможных повторных ударов со стороны США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. 

В Дамаске считают, что близость российской базы, защищенной системой ПВО, заставит Соединенные Штаты воздержаться от нанесения последующих ударов, говорится в статье. 

Напомним, в ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента страны Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Тогда были уничтожены 24 сирийских самолета. В Вашингтоне объявили, что это стало ответом на химическую атаку в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, якобы устроенную режимом президента Сирии Башара Асада. 

Новости по теме:

ВЦИОМ: более половины россиян поддержали продолжение военной операции в Сирии

Армия Асада после ударов США перебазировала свои самолеты к российской военной базе



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На каком основании вы считаете себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Экстрадиция добровольцев Донбасса на Украину безнравственна и бесчеловечна
Экстрадиция добровольцев Донбасса на Украину безнр...
20.04.2017
В.Жуковский: встряска-2018 неизбежна. &#171;Элита&#187; сгнила
В.Жуковский: встряска-2018 неизбежна. «Элита&...
20.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Сирии в бою погибли двое российских военных (0)
Житель Белого Яра не пожалел 130 рублей, чтобы вернуть Мите-премьеру его прибавку к пенсии (9)
Советские бомбардировщики полетали над Аляской, пока в Латвии и Эстонии тренируется НАТО (2)
Ко дню рождения Ленина думаки пришли с очередной "захоронительной" инициативой (25)
Медведева преемником Путина осерчавшие "афганцы" уже не видят, видят Володина (7)
Москалькова заподозрила провокацию в сообщениях о преследованиях геев в Чечне (2)
Хакасский глава Зимин попытался затмить Митю Тосканского в жанре вербального симулякра (0)
Михельсон стал богатейшим россиянином по версии Forbes (11)
ВЦИОМ: более половины россиян поддержали продолжение военной операции в Сирии (16)
Не спешащие огорчать Мединского ВАКовцы решили рассмотреть его шедевр на новом диссовете (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч Мск - Павел Салин в студии М.Калашникова на радио "Комсомольская правда"
Максим Калашников Максим Калашников: Об ИГПР ЗОВ, Навальном и стачке дальнобоев
Максим Калашников Максим Калашников: Андрей Разумовский: О Путине, Навальном и "цветной революции"
Максим Калашников Максим Калашников: Панорама новостей: "Еноты" покинули СДД, о китайских ракетах, КПРФ и прочем
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Мировая революция и... пчелы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss