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Московский листок

Премьер Медведев отдал ритуальное поручение слезать с "нефтяной иглы"

Опубликовано 20.04.2017 в разделе комментариев 2

медведев либералы минфин нефтерубль
Премьер Медведев отдал ритуальное поручение слезать с "нефтяной иглы"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил задачу Минфину на текущий год уменьшить зависимость экономики страны от цены на нефть. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru». 

«Ключевые задачи на этот год остаются понятными: это обеспечение устойчивости бюджетной системы, дальнейшее снижение зависимости экономики и бюджета от цен на нефть», — сказал Медведев на коллегии Минфина. 

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что для балансировки бюджета в текущем году цена на нефть должна составлять $60 за баррель.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- По этаким оригинальнейшим заявлениям можно сверять часы - причём здесь не важно, кто там из сладкой парочки президент. Год 2004-й ("дело ЮКОСа" завершено полным разгромом оного) - Путин говорит о природной ренте, которую имеет право получать каждый гражданин РФ, и о том, что надо бы как-то экономику того-с, диверсифицировать... Год 2006-й: да, слезать с "нефтяной иглы" сырьевой империи просто необходимо, вот только что-то ничего взамен не строится - ни индустрии, ни альтернативных источников топлива не ищет никто. Год 2008-й: шарахнул закономерный кризис, в котором нам обещали (уже Митяй), что нефть перестанет быть решающим фактором в экономике, уж просто потому что "прижало" и надо включать мозги, а вентиль закручивать... Год 2017-й - почти десять лет прошло, и что сделано в направлении "слезания с иглы"? Ну, вот например, та самая Роснефть, в которую переродился ЮКОС, по поручению правительства, то есть именно Медведева, частично ушла "зарубежным инвесторам", это же явная победа над нефтезависимостью экономики!

Вообще отдать всю нефтянку иностранцам - чем не программа? Чем не "план Медведева"? Пущай себе качают, а мы только будем свой процентик как конституционные хозяева нефти получать, как туземцы (кстати, в Якутии и нефтеносных районах, заселённых коренными малыми народностями, так у Лукойла и было, ему приходилось натыкаться порой на топор местного населения, не дававшего бурить, но деньги решили всё, а народности тихо теперь спиваются на "ренту")... Ну и - десять лет у власти, это уже не Путин+Медведев, а один Медведев, и где результаты победы над нефтезависимостью? Нефтерубль тупо скачет под считалочки барреля. Зато вот у самого премьера, экс-президента - появились и виноградники, и виллы, и прочие прелести - он-то от нефтезависимости явно избавился, хоть завтра - валить за рубеж, что ему теперь эта сырьевая империя?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик719 написал 20.04.2017 23:25
По СКУДНОСТИ умишка, Айфончик решил, что Минфин определяет ЭКОНОМИЧЕСКУЮ политику?
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(без названия)
стоик719 написал 20.04.2017 23:16
По СКУДНОСТИ умишка, Айфончик решил, что Мирфин определяет ЭКОНОМИЧЕСКУЮ политику?
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