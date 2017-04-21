В пятницу 21 что-то будет...

СВИДЕТЕЛИ, ВЫЗВАННЫЕ ЗАЩИТОЙ ИГПР ЗОВ

17 апреля 2017 года

Первым был допрошен Ю.Ю. Болдырев.

Мухин вызвал его как специалиста, но судья объявил, что будет допрашивать его, как свидетеля потому, что он в деле не является специалистом, то есть, его оказывается, и следователь Талаева должна была вызвать как специалиста, чтобы и Криворучко считал его специалистом. Это вызвало протест у адвокатов, особенно, Курьяновича - в УПК и намёка нет на такое требование (пункт 4 статьи 271 УПК: «4. Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон»). Тем не менее, судья не изменил своего требования, поскольк уверен, что только лица с умственным развитием талаевых и криворучко способны оценить, кто специалист, а кто нет.

Однако, отвечая на вопрос, чем является референдум и может ли референдум быть тяжким преступлением против государства, Ю. Болдырев развёрнуто пояснил, что это демократическая основа любого демократического государства, и любая организация, занимающаяся референдумом, не может быть преступной, если не совершает иных преступлений. На вопрос, легко ли организовать референдум в России, пояснил, почему это практически невозможно с таким законом, а также рассказал, что они не смогли организовать референдум о вступлению в МВФ. Пояснил так же, что хорошо знает Ю. Мухина по его работам, Соколова знает как журналиста (читал его диссертацию), а К. Барабаша знает лично и часто видел его выступления, но никогда не слышал от него ничего преступного. Об ИГПР ЗОВ прекрасно знает, что эта организация занималась только референдумом.

Вопрос референдума - закон об оценке народа органов власти - считает сильно простым, и сам имеет другой план решения вопроса ответственности, но для него безусловно, что вопрос ИГПР ЗОВ вправе быть вопросом референдума. Об АВН узнал только после ареста подсудимых из обсуждений в Интернете, до этого никогда об АВН не слышал. Что интересно, но Болдырев заявил, что является сторонником вооружения всех граждан России огнестрельным оружием.

Далее Криворучко устроил тот же финт, что и на предыдущем заседании с Легоньковым. Когда Мухин заявил свидетелем А.Н. Судоргина, гособвинители заявили, что тот присутствовал ранее на заседаниях и судья, вопреки пункту 4 статьи 271 УПК РФ, отказался его вызывать.

Поэтому следующим был допрошен Н.В. Тишин, не член ИГПР, но организатор многих митингов, на которых выступал Барабаш и Парфёнов. Тишин чётко сообщил, что никогда не слышал от Барабаша или Парфёнова ничего преступного и отключил бы им микрофон, если бы они попробовали что-то подобное сказать, поскольку отвечал за это и следил, кто и о чём говорит. Тишин определённо заявил, что точно знает, что члены ИГПР ЗОВ занимались только организацией референдума, поскольку на митингах ни о чём другом агитацию не вели. На вопрос, выступал ли Барабаш от лица ИГПР ЗОВ, ответил отрицательно, приведя в пример сбор молодёжи на Селигере, который был удостоен посещения Путина. Тогда он предлагал Барабашу выступить от ИГПР ЗОВ, но Барабаш отказался на том основании, что организация ИГПР ЗОВ его на это не уполномочивала. Тишин ходатайствовал перед судом, чтобы суд записал в протокол его заявление о свершении преступления по статье 141 УК РФ теми, кто арестовал подсудимых за организацию ими референдума. Криворучко, разумеется, отказался принять это заявление, хотя статья 141 УПК РФ требует: «4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания».

Далее были выступления двух участников АВН - П.В. Выборнова и В.А. Шаманина. И повторилось то, что происходило с допросом участников ИГПР и АВН: как ни изощрялись задавать им вопросы помощники прокурора, но на главные вопросы обвинения оба сообщили, что ИГПР ЗОВ занималась только референдумом и никогда не ставила себе целью распространение экстремистской литературы. Что касается Выборнова, то, он показал и то, что было время, когда участники ИГПР ЗОВ и участники АВН работали одновременно. Кроме этого, он был на собрании, на котором после вступления в силу судебного решения, прекращалась деятельность АВН, и показал, что Мухин не ставил вопроса о «формальном переименовании».

19 апреля 2017 года

Суд начался с неожиданного для стороны защиты ходатайства гособвинителей продлить срок заключения под стражей Барабашу, Парфёнову и Соколову и домашнего заключения Мухину ещё на три месяца. Опять общие слова - «основания заключения под стражей не изменились». Как не изменились?? - возмущалась защита. - Вы утверждали, что подсудимых нужно держать под стражей, чтобы они не вмешались в сбор доказательств обвинения и не повлияли на свидетелей. Но вы уже предъявили суду все доказательства! Статья, вменяемая подсудимым, предусматривает наказания от штрафа, где ваши доказательства, что подсудимым грозит более высокая мера наказание за вменяемое им «намерение(!) распространять экстремистскую литературу»? (Распространение даже заведомо экстремисткой литературы является административным правонарушением, за которое полагается штраф). Мухин, высказался очень резко, заявив, что, не объясняя, в организации деятельности какой именно организации, запрещённой судом, обвиняются подсудимые, и каким судом эта организация запрещена, и какое экстремистское преступление совершала, и, при этом, продляя срок содержания под стражей, судья и помощники прокурора являются абсолютно бессовестными людьми. Мухин получил, разумеется, от Криворучко предупреждение, но в ответ заявил, что статья 17 УПК РФ устанавливает, что «судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью». Совестью!! Совесть - это юридический термин, а использование юридического термина в суде не может быть неуважением к судье.

Ну, вы понимаете, что в Тверском суде, хоть кол на голове теши, - судья Криворучко просто не обращает внимания на закон - в своих решениях он вообще ни на какие статьи УПК РФ не ссылается и, надо сказать, очень не часто встречаются в судах «судьи», которые бы так откровенно презирали Уголовно-процессуальный закон.

И Криворучко продлил срок заключения до 27 июля.

После этой процедуры адвокат вызвал для допроса специалиста в области публичной политики - Алексея Навального. Опять спор о том, кем считать Навального - обе гособвинительницы были против статуса Навального - «специалист». Суд согласился допросить Навального в роли свидетеля. И тут мне работу сократили журналисты РБК, которые опубликовали репортаж о сути выступления главы Фонда борьбы с коррупцией.

«Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выступил в Тверском суде Москвы на процессе по делу активистов Инициативной группы за проведение референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ»), передает корреспондент РБК. По этому делу проходит специальный корреспондент РБК Александр Соколов. «Я довольно давно знал, что есть группа активистов, которая отстаивает использование механизмов референдума для оценки действий власти. Ее идеи активно распространялись, о ней знал широкий круг людей, я постоянно получал релизы. Естественно, эта организация является оппозиционной, и всех подсудимых я расцениваю как оппозиционеров», — рассказал основатель ФБК.

«ЗОВ» была известна своими выступлениями за принятие закона, по которому руководство страны по итогам своего правления либо награждалось, либо наказывалось в зависимости от оценки граждан, продолжил Навальный. Он отметил, что деятельность нынешнего руководства страны большинство граждан, судя по соцопросам, поддерживает. «В нынешней ситуации власть была бы дополнительно вознаграждена. В этом смысле мне странно видеть, что вас два года уже держат в тюрьме, — подчеркнул Навальный. — Вы хотели сделать то, что положено по Конституции. Такие активисты должны получать социальное одобрение за то, что вообще интересуются государственным устройством».

Гособвинение считает, что под вывеской ИГПР «ЗОВ» действовала «Армия воли народа», запрещенная в 2010 году за экстремизм. «Группа действовала открыто и публично, вся ее деятельность была вполне ясна и понятна. Ее активисты представлялись членами ИГПР «ЗОВ» на круглых столах и конференциях. Никакого двойного дна здесь не было», — заявил Навальный. «ЗОВ», по его мнению, не имела никакого отношения к «Армии воли народа». «Безусловно, это две разные организации. Если бы кто-то обнаружил сходные учредительные и программные документы, я бы мог сказать, что у всех партий уставы совпадают до запятой на 99%. Это связано с требованиями Минюста, и это подтвержденный юридический факт», — указал основатель ФБК.

Материалы с призывами к расправе над президентом, свержению правительства и насильственному изменению конституционного строя на митингах с участием «ЗОВ» не распространялись, считает оппозиционер: «Призывы были обратного характера: ИГПР поддерживала выборную процедуру смены власти. Ваши цели, идеи, лозунги, манифесты, программные документы указывали, что вы в самой умеренной части оппозиции, и они абсолютно соответствовали законодательству, никому даже не приходило в голову это обсуждать».

Соколов в июне 2015 года был арестован по делу об организации деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). Вместе с ним по делу проходят бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин и активисты ИГПР «ЗОВ» Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. Следствие сделало вывод, что основанная ими организация была прикрытием для экстремистской «Армии воли народа» (АВН), поскольку у организаций совпадал состав участников и была похожа символика. По версии СКР, роль Соколова заключалась в том, что он зарегистрировал сайт «ЗОВ» и был его администратором. Соколов не признает своей вины и считает, что преследование связано с его профессиональной деятельностью: помимо расследований в РБК, он писал диссертацию об исследовании «коррупционных потерь государства при реализации проектов госкорпораций «Роснано», «Ростех», «Олимпстрой» и «Росатом».

РБК обращал внимание президента Владимира Путина на дело Соколова. «Если он сидит за какие-то разоблачения по поводу Восточного, если дело только в этом, безусловно, я помогу вашему изданию», — заявил глава государства на ежегодной большой пресс-конференции в 2015 году. Когда спустя год корреспондент РБК напомнил президенту об этом обещании, он ответил, что администрация президента уже занималась этим вопросом: «Раз ничего не изменилось, значит, не все там так просто», — сказал Путин.

В поддержку журналиста выступали организация «Репортеры без границ», уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и ее предшественница на этом посту Элла Памфилова, президентский Совет по правам человека и правозащитный центр «Мемориал». Сам журналист обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушения права на выражение мнения и на свободу».

Репортаж РБК довольно подробный, хочу только добавить, что Навальный озвучил оклад судьи Криворучко - 150 тысяч рублей в месяц. Криворучко скромно промолчал.

После Навального выступил свидетель из Воронежа Тягунов В.А., который в несколько своеобразной манере заявил, что ИГПР ЗОВ создал в 2008 году он - Тягунов, - когда был руководителем Межрегионального общественного движения «За ответственную власть» - МОД ЗОВ. (На самом деле он ошибся - это было не в 2008 году, а в июле 2009 года). Что касается МОД ЗОВ, то создала это движение группа товарищей потому, что им не нравилось название «Армия воли народа» - «это сильно по-детски», - и они решили «делать всё по-серьёзному» - зарегистрировать в Минюсте само МОД ЗОВ, и на её базе создавать не организацию, как АВН, а сразу инициативную группу по правилам закона о референдуме. Кроме того, он лично считает, что закон, который предполагалось принять в АВН на референдуме, не годится потому, что под ответственность попадает и президент, а он считает, что президент не должен попадать под ответственность. Поэтому он написал свой закон для ИГПР ЗОВ. Но в 2010 году он по личным причинам уехал сначала на два года в командировку из России, а потом практически перестал работать в МОД ЗОВ.

Потом начались долгие и нудные попытки объяснить гособвинителям, что требует закон «О референдуме в РФ», поскольку до обвинителей не доходили простые вещи и они по десять раз спрашивали об одном и том же, а потом возмущались, что Тягунов, дескать, уклоняется от ответа и не отвечает им «да или нет». К примеру, по закон «О референдуме в РФ» Инициативную группу можно зарегистрировать в Центризбиркоме только тогда, когда оформятся региональные группы не менее, чем в половине регионов России. Тягунов и говорит, что они начали создавать инициативные группы на местах, на что гособвинительницы выкатывают глаза - так у вас было много инициативных групп?? Тягунов им пытается объяснить, что требует закон - что Инициативная группа состоит из многих инициативных групп в регионах, а ему: «Не уходите от ответа - да или нет?!».

Но теперь почувствуйте нюанс - обвинение утверждает, что ИГПР ЗОВ создали подсудимые, «формально переименовав» АВН, и тут появляется мужик из Воронежа и заявляет, что это он создал ИГПР ЗОВ потому, что «не хотел, как Мухин, играться в солдатики».

При этом Тягунов привёз все учредительные документы МОД ЗОВ и протоколы собраний этой организации, Мухин ходатайствовал приобщить их к материалам дела, но отчаянно запротестовали гособвинители - «документы не имеют отношения к делу»!! И суд не приобщил.

В конце выступил свидетель из Таганрога С. Мельников, который был и бойцом АВН, и состоит членом ИГПР ЗОВ. Сообщил суду всё то, что сообщали члены ИГПР ЗОВ, - на главные вопросы обвинения сообщил, что ИГПР ЗОВ занималась только референдумом и никогда не ставила себе целью распространение экстремистской литературы. Никакого отношения к АВН не имела и одно время участники ИГПР ЗОВ и участники АВН работали одновременно, кроме того, после самороспуска АВН далеко не все бойцы перешли в ИГПР потому, что им не нравилась эта организация. И Мельников участвовал в голосовании о прекращении деятельности АВН, после чего АВН работу уже не проводила.

Закончилось заседание откровенным возмущением защиты тем, что Кривручко не рассматривает подаваемые защитой ходатайства, и конфронтацией адвоката Курьяновича с Криворучко. Курьянович заявил, что у него заняты 21 и 28 число настолько важными делами, что он не может прийти на заседания суда, и просит их отменить. Мухин и Парфёнов вообще просили назначать не заседания не чаще раз в неделю. Я уже писала, что когда доказательства предъявляли гособвинительницы (за 5 месяцев всего 11 заседаний), то Криворучко назначал одно 2-3 часовое заседание в две недели, а теперь, когда доказательства предъявляет защита, то назначает заседания три раза в неделю. Адвокаты задыхаются. Учитывая темп, с которым Криворучко слушал дело, когда доказательства предъявляли гособвинительницы, и не имея денег с этого процесса, адвокаты взяли и другие дела. И когда Криворучко внезапно выкатил график на месяц вперёд по три заседания в неделю по 7 часов на заседание, адвокаты оказались неспособны везде участвовать и срывают оказание помощи п другим делам. Ведь они не только сидят в судах, они обязаны присутствовать на следственных действиях, готовиться и участвовать в рассмотрениях жалоб в судах по ст. 125 УПК РФ, а вопросы по этой статье УПК возникают за 3-5 дней до их разрешения в суде.

Короче, в пятницу 21 что-то будет.

Соб. корр.