Навальный помог Мухину - долг платежом красен

Я обещал ближе к Первомаю обрадовать читателей докладом о коррупции первого лица. Но, как говаривали мои друзья, когда я еще играл в преферанс, мизера ходят парами - пришли приятнейшие материалы по недвижимости нашего дорогого Дмитрия Анатольевича, да продлит всевышний его дни в кресле премьер-министра.

Леша Навальный уже, конечно, достаточно исчерпывающе высказался по этому поводу. Но теперь вот против него разные весомые граждане намерены подавать в суд. А в суде мало ли как повернется - вот, допустим, усадьба, о которой много говорится. А что мы видели? Съемку с дрона? Маловато будет - вот, помнится, на 7 ноября года три назад властям вздумалось нас арестовать. Но сам процесс ареста проходил под видеокамеру, которая на дроне фиксировала все, что происходило - как и кого хватали, кто и что делал и так далее. И все эти кадры были показаны по телевидению, даже по "Москве-24". И что? Для судьи видеосъемки оказалось недостаточно - всю наглядную картинку вкупе с общественным мнением перевесили два рапорта сотрудников полиции, написанных "под копирку" и в которых не было ни слова правды.

Так что бумажки нужны в суде. Очень нужны. Тем более, что сам Навальный просит ему помочь - отчего ж не порадеть человеку в хорошем деле?

Так вот же они - это план того самого участка. Там есть топографическая привязка, кто в этом разбирается, сразу поймет - это Тот Самый Участок. Для особо въедливых есть вложение в PDF.

Ну а вот же как выглядят вблизи знакомые всем по очертаниям строения - самое смешное, что все это есть в открытом доступе (по крйней мере пока) на сайте архитектурного бюро. Конечно, там не написано, чьи это такие замечательные домики - это ж всего навсего проект. Хотите - и у вас такой же будет. Правда, вам придется подобрать под этот проект такой же точно участок, с теми же изгибами рельефа... Царю Алексею Михайловичу построили же Новый Иерусалим под Москвой. Вот и вам построят.

Из описания: "По стилистике дом является неким сочетанием таких стилей, как Шато и Шале, что идеально вписывалось в пространство, окружённое сосновым бором. Изначальное пожелание заказчиков создать дом с добротной архитектурой, ощущением надёжности, отразилось и в интерьерах дома. В отделке фасадов были использовано сочетание нескольких пород и фактур камней, которые придали дому некую «замковость», подчёркивая основательность строений. Каменная отделка была разделена на два уровня. Вписанный в рельеф цокольный этаж облицован рваным гранитом, и массивность форм придают черты крепостного сооружения с откосами двух башен по бокам и большой террасой".

Прежде, чем перейти к обзору внутреннего убранства этой скромной усадьбы, хотелось бы понять, откуда у "детей бывший старшин и майоров" такая непомерная страстишка к княжеской роскоши? Может быть, Петербург с его дворцами и фонтанами возбуждал у бедных студентов юридического факультета мыслишку - а вот бы и мне так?..

Но есть ведь и другие примеры. Вот, президент Уругвая Хосе Мухика живет совсем по-другому. Так, например, выглядит его особняк.

А вот его превосходительство у себя в кабинете.

А вот он на своей президентской кухне заваривает себе свой президентский чай.

А вот он встречается с другим президентом. Тот, наверно, думает: "Ну и лох же ты аргентинский, Мухика!"

А Мухика думает, наверно: "И как можно выбирать себе на шею таких жлобов?"

Ну, теперь можно перейти и к интерьерам настоящих хозяев жизни.

Из описания: "Центральный объём гостинной, 9 метров высотой, представляет собой двуцветное пространство, имеет капельный свод и декорирован массивным карнизом с деревянными балками и росписью. В этом объёме расположена музыкальная зона. С левой стороны «в кармане» размещена телевизионная зона, справа расположена каминная. Каминная зона, в соответствии с заданной стилистикой и масштабами всего помещения, мы расположили большой камин с крупными резными фасадами и с топкой, размерами 1,8м на 1,5м (дань стилю Шато)".

Из описания: "Из гостиного зала мы попадаем в обособленно стоящую тёплую беседку за стеклянным витражом, где и в летнее, и в зимнее время приятно почувствовать себя на лоне природы. Из беседки открывается совершенно роскошный вид, который вкупе с некоторой отстранённостью от дома, создают внутри неё особую ауру. В тёплую погоду витражные стенки беседки раздвигаются, и мы можем выйти на эксплуатируемую террасу, одновременно являющуюся кровлей SPA-блока с бассейном".

Из описания: "Центральную часть цокольного этажа занимает биллиардный зал с зоной для отдыха. К ниму примыкают отдельные зоны, выделенные под погреб, барную стойку. Раздвижная стена объединяет биллиардную с танцевальным залом. Одна из стен зоны отдыха биллиардной представляет собой большой двусторонний аквариум, который с противоположной стороны смотрит в зону отдыха зимнего сада".

Из описания: "Этот блок встречает нас холлом с двумя гардеробными, из него мы попадаем в просторный зал бассейна с колоннадой, оформленный в стиле античных дворцов. В отдельных помещениях, примыкающих к залу бассейна расположены тренажёрный зал, массажная комната и отдельно – блок бань. Снаружи находится широкая терраса, обращённая к парковой зоне оврага. В зале бассейна устроены каскадные перепады воды, вынесенная в отдельную ротонду джакузи, и две купели с горячей и ледяной водой. Через стеклянный витраж мы попадаем в купольную комнату отдыха".

Из описания: "Отдельно хочется рассказать о зоне бань. Так, в облицовке печки сауны использованы антикварные изразцы. Хамам же облицован уникальной плиткой Franco Pecchioli. Она изготавливается не на керамической основе, а из вулканического базальта, это позволяет добиться особой выразительности света и фактуры, придать плитке временной налёт и изысканность. Эта плитка переливается на свету, при входе в хамам создаётся впечатление, что ты попадаешь в сказочное восточное царство, где миром правит буйство красок. Мозаичный витраж соединяет хамам с бассейном, из бассейна он выглядит как огромное зеркало, но при этом внутри хамама проникающий сквозь него свет заставляет мозаику играть разноцветными лучами, многократно отражаясь в переливах плитки и фонтанчиков воды".

В общем, у меня больше 120 фотографий, я просто устал, да и слюни текут... Даже не знаю, что могло бы разместиться в этом скромном дворце - роскошный санаторий для ветеранов войны и труда? Детская лечебница?

Но это все предназначено для частной жизни одного лица и небольшого числа его близких.

А не жирно ли будут какать господа?