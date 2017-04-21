Знак 3.27 или надежда, перечеркнутая крест накрест

А кто плохо жил, будет плохо жить…

Т.Шаов

19 апреля в Общественной палате РФ был сбор. Обсуждали тему платных парковок. Видимо достали беспокойные граждане уважаемых господ из разных государственных и не очень структур. Даже видеотрансляцию на всю страну организовали. Кого только не было. И от Центра организации дорожного движения; и от тех, кто нас эвакуирует; и от тех, кто защищает от неправедной эвакуации; и архитекторы; и всевозможные общественники; и даже кто-то от какой-то непонятной общественной пассажирской организации. Пришла и пара муниципальных депутатов. А вот от Москвы никого. Как будто не о московских проблемах речь!

На другой стороне баррикад – делегаты возмущенного сообщества москвичей, условно поделенных на муниципальные районы. Тему открыла представитель инициативной группы района Измайлово Анна Шамаева со своей презентацией о ситуации с платными парковками. Собственно, на примере Измайлово ведущий круглого стола и хотел разобрать эту проблему. Толковый, развернутый видеоматериал с указанием конкретных ляпов при установке знаков и организации зон парковки, с объяснениями и комментариями, ссылками на нормативные документы. Потом подошла моя очередь – я доложил позицию Народного Совета Перово, что введение парковок ситуацию не улучшило, а скорее наоборот, ухудшило - во дворах стало гораздо теснее, народ стал думать о шлагбаумах, при том, что обочины полупустые. И, чтобы сделать приведенные аргументы более весомыми, рассказал о сборе подписей против платных парковок, сообщил, что собрали уже более 1800 подписей. Я ожидал эффекта. Все же почти две тысячи человек! Ни один мускул не дрогнул на суровых лицах представителей госорганов. Умеют держать удар. Огорчало, что регламент выступления был пять минут, так что всего и не выскажешь, но помогли следующие выступающие – представители других спальных районов. Две девушки, весьма хрупкие на вид, выдали такую обвинительную речь, подкрепленную к тому же четырьмя тысячами подписей разгневанных граждан, что в стане противника даже послышались отдельные реплики с робким оправданием представленных фактов некомпетентной и непродуманной организации схем дорожного движения. Ну, думаю все, враг повергнут, крыть им не чем. Полный Сталинград. Завтра поснимают все знаки с изображением крест на крест перечеркнутой надежды на удобную и бесплатную парковку.

Не тут-то было! Речь взяли депутаты: один из Якиманки, дугой тоже из какого-то центрального района. И начали хором рассказывать, как хорошо у них стало, когда ввели плату за стоянку. Кто бы спорил. Только как-то странно все это звучало, ведь проблемы центра города и спальных окраин несколько различны. Получалось как в плохом анекдоте: один рассказывал про понос, другой жаловался на бессонницу и предлагал первому попробовать снотворное. Полагаю, что ничего хорошего из такой терапии не получится, кроме курьеза. Только нам такой анекдот не нужен, и его героями мы быть не хотим.

Потом по очереди говорили все остальные чиновники. Каждого по отдельности даже не буду называть, не интересно, поскольку смысл их выступлений свелся к следующему: вы в своих спальных районах ничего не понимаете, платные парковки – это благо, а если вы их не хотите, то вам же хуже. Если принято решение, что платным парковкам быть – то значит так и будет. Отдельно прозвучала мысль, что, дескать, вы сами виноваты, что избрали себе таких депутатов, которые голосуют за платные парковки и подписывают документы, входя в комиссии по установке знаков и распределению зон платных/бесплатных парковок. Да, тут с ними не поспоришь. И здесь ведущий круглого стола выразил прямо-таки революционную идею – не нравятся депутаты, идите осенью на выборы, а не на шашлыки. Думаю, такой лозунг вполне можно взять всем нам на вооружение.

И в завершение диалога, выступил представитель Центра организации дорожного движения и все надежды на упорядочение знаков на проезжей части разметал в прах: «Вы можете писать и говорить тут сколько угодно, мы все ваши замечания и предложения отобьем как минимум на 90%!» Вот и все. «Но как же так? Ведь тут явно видно, что та дорожная схема, о которой мы вам говорили, на слайдах показывали, организована не верно, она создает неудобства для людей!» - не сдавались жители. «Зато все знаки поставлены в соответствии с нормативными документами. И мы это докажем.» - был ответ. Я посмотрел на этого молодого человека и понял – он докажет. Что же это за люди такие – чиновники? Да и люди ли они? Или, как только ты попадаешь в чиновничье кресло, получаешь власть, ты неминуемо превращаешься в некую особенную сущность, очень похожую на человека, но враждебную ему. В некий антитезис. Но, послушайте, господа, ведь после антитезиса следует синтез. В нашем случае, это скорее всего недовольство людей, которое может выражаться в самых неприглядных формах, таких, что и сказать противно.

В заключительном слове ведущий весьма оптимистично подытожил наш диалог, сказав, что хотим мы этого или нет, раз принята политика введения платных парковок, то лучше нам готовиться к тому, что скоро вся Москва будет платной, во всяком случае, при этой власти. И напомнил про шашлыки…

Пожалуй, он прав. Как тут не вспомнить того знаменитого сантехника, сказавшего: «Нет, хозяин, тут ремонт не поможет. Тут вся система сгнила. Вся - под замену…»