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Московский листок

Димон Тосканский ставит под угрозу урожай ради дальнейшего процветания Ротенберга, предупредили дальнобои

Опубликовано 21.04.2017 в разделе комментариев 2

кризис силовигархия сырьеваяимперия дальнобойщики автомир
Димон Тосканский ставит под угрозу урожай ради дальнейшего процветания Ротенберга, предупредили дальнобои

Участники акции протеста водителей большегрузных автомобилей в Астрахани требуют полностью отменить систему "Платон" до июня, а не повышать тарифы, как ранее решили в правительстве РФ. В противном случае, предупреждают протестующие, ранний урожай овощей останется на полях и сгниет. 

Об этом прессе сообщил координатор протестной акции Алексей Лазовский. "Мы предупредили чиновников и депутатов, что если до июня нас не услышат, не отменят систему "Платон", то, когда начнется ранняя картошка, машины на поле не заедут, - рассказал представитель протестующих водителей. - И с нами будут протестовать фермеры, которые набрали кредиты и не смогут их отдать. Будут с нами кричать в два раза громче. Их продукция будет пропадать на поле". 

В настоящее время акция протеста дальнобойщиков в Астрахани приняла характер забастовки. Участники всероссийской стачки не работают, их автомобили стоят в гаражах и на стоянках. На 20 апреля в акции принимали участие владельцы 76 автомобилей. Колонна протестующих из 10 фур, стоявшая у объездной дороги на перекрестке Николаевского шоссе, разъехалась 15 апреля, сообщил Лазовский. 

Накануне Астраханская областная дума приняла обращение к правительству РФ и обеим палатам Федерального собрания, в котором говорится о необходимости пересмотра тарифа системы "Платон". В документе депутаты назвали "избыточным" налогообложение владельцев большегрузных автомобилей. По словам Лазовского, обращение готовилось совместно с участниками протеста. 

Координатор астраханского движения протестующих дальнобойщиков подчеркнул, что водители требуют отмены системы "Платон", а не снижения тарифов. По его словам, в ходе встреч с чиновниками правительства и депутатами он "на конкретных цифрах" объяснил, почему выдвигается именно такое требование. "У меня "Платон" забирает все деньги... На какие деньги я буду кормить свою семью?" - сказал Лазовский. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в середине марта предложил повысить тариф в системе "Платон", но не вдвое, а на 25%, 19 апреля в ходе ежегодного отчета перед депутатами Госдумы РФ заявил, что количество протестующих дальнобойщиков в стране незначительно. "Это приблизительно 480 человек. Обращаю внимание, что в системе "Платон" зарегистрированы 800 тысяч автомобилей", - сообщил глава кабмина. 

Также Медведев сообщил, что "Платон" "сейчас собирает 20 миллиардов рублей". Напомним, что средства от работы системы направляются в Федеральный дорожный фонд. 

Лидер Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин на это возразил, что число бастующих дальнобойщиков в стране составляет 600 тысяч человек. По подсчетам координатора ассоциации "Дальнобойщик" Валерия Войтко, назвавшего заявление Медведева "недостоверной информацией", количество активных участников акции против "Платона" составляет всего 2,5 тысячи человек. 

По данным члена координационного совета ассоциации Игоря Пасенкова, активными участниками всероссийской стачки дальнобойщиков являются около шести тысяч человек. "Основной вклад в это дело внес Кавказ, в частности Дагестан", - пояснил Пасенков. Он также заявил, что во встрече премьера с лидерами дальнобойщиков в марте участвовали "абсолютно фейковые граждане". 

12 апреля спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поручила изучить обоснованность и эффективность системы "Платон" и после проинформировать верхнюю палату парламента. С просьбой дать соответствующее поручение к главе Совфеда обратился сенатор от Иркутской области, член КПРФ Вячеслав Мархаев. По его мнению, в стране необходимо сначала построить нормальные дороги вместо траты миллиардов рублей, сбор которых теперь осуществляется через систему "Платон", на ремонт трасс, не приспособленных для езды большегрузов. 

За день до этого Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) предупредило правительство, что на фоне идущих в стране протестов против системы "Платон" может начаться кризис в снабжении населения продуктами питания и товарами первой необходимости. По данным организации, в ряде регионов уже наблюдается снижение ассортимента и повышение цен, а вскоре может начаться дефицит. ОЗПП обратилось к Медведеву с просьбой принять меры, в частности сформировав кризисный центр при кабмине по недопущению кризиса. 

Система "Платон" была запущена 15 ноября 2015 года. Она предполагает взимание платы за проезд всех грузовых автомобилей от 12 тонн по федеральным трассам. С окончанием льготного периода 15 апреля 2017 года тариф в системе "Платон" должен был вырасти вдвое - с 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр пути. Однако 24 марта Медведев подписал указ о повышении тарифа наполовину меньше - на 25%, фактически продлив льготный период. С 15 апреля плата за километр будет составлять 1,91 рубля. 

Тем не менее 27 марта по всей России началась бессрочная акция протеста дальнобойщиков против "Платона". Участники забастовки требуют полностью отменить систему, транспортный налог, а также построить нормальную инфраструктуру для отдыха водителей на трассах.

Напомним, 10 апреля руководитель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин, официальный представитель дальнобойщиков и один из лидеров всероссийской стачки против системы "Платон", потребовал встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой российского Минтранса Максимом Соколовым. Об этом Бажутин заявил накануне на сходе дальнобойщиков в Черкесске на Пятигорском шоссе, передает издание "Кавказский узел". 

Он заявил, что акции протеста дальнобойщиков проходят более чем в 80 регионах России, а на Северном Кавказе - во всех субъектах РФ. По его словам, из-за системы "Платон" от 600 тысяч до 700 тысяч российских дальнобойщиков могут потерять работу. 

"Давление оказывается со стороны полиции на участников протестов. Людей забирали, было много судов. Организаторов пытались изолировать. Надо найти четкое решение. Мы считаем, что с людьми должны встретиться премьер-министр РФ и министр транспорта страны. Люди озвучат свои проблемы", - сказал один из лидеров и координаторов протестного движения. 

Бажутин напомнил, что до сих с дальнобойщиками встречались только региональные чиновники, которые говорят, что эта проблема должна решаться только на федеральном уровне.  

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Всего комментариев к статье: 2
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Не раскачивайте лодку! Крысу тошнит!
анти написал 21.04.2017 10:06
!
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(без названия)
Я тоже за Андрееча написал 21.04.2017 10:06
Дальнобои подводят Путина! А у Путина прекрасная компьютерная память, он все помнит спустя десятилетия! Путин отдаст приказ и товарищ генерал Золотов расстреляет из танков и крупнокалиберных пулеметов пятоколонников дальнобоев и ранний урожай овощей будет на столе у дорогих россиян, а не сгниет в полях, как того хочет гнилая америка!
За Путина! За Золотова! Коммунисты, Комсомольцы, вперед добровольцы! На дальнобоев в атаку, вперед!
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