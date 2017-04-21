Выступят ли "Альфа-банкиры" на оккупированной территории Ялты?

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением Ялтинского международного экономического форума. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Украинский МИД отмечает, что мероприятие, проходящее на "временно оккупированной Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь" 20-22 апреля, является нарушением государственного суверенитета Украины и норм международного права, в том числе резолюции Генассамблеи ООН.

"В этом контексте высказано категорическое требование о принятии российской стороной неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права и немедленного прекращения практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории", - говорится в заявлении.

III Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие около 1,5 тыс. человек из 50 стран мира, сообщает ТАСС. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Отметим, что часть того самого российского капитала, который будет играть в Ялте первую скрипку, считает Крым оккупированной территорией.

Украинский филиал подконтрольного Михаилу Фридману "Альфа-банка" заявил, что Крым и Донбасс являются оккупированными Россией украинскими территориями. "Альфа-Банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе", - говорится в сообщении на официальном сайте кредитной организации.

В сообщении отмечается, что основной акционер "Альфа-банка" Михаил Фридман, является гражданином Израиля, родившимся во Львове, и проживает в Лондоне. "Нашему банку, который только за 9 месяцев 2016 года уплатил в украинский бюджет 467 млн грн, ушедшие на выплаты пенсий, стипендий, ремонт дорог и другие социальные нужды, уже который месяц приходится держать ответ за необоснованные обвинения в том, что банк является российским", - говорится в сообщении.

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