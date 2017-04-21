Европарламент поставил необратимость "Брэкзита" под большой вопрос

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что процедуру выхода Великобритании из ЕС можно остановить в любой момент, пишет в четверг The Guardian. В особенности актуально это в преддверии внеочередных парламентских выборов в стране, о которых на этой неделе объявила премьер Тереза Мэй.

Таяни пояснил, что, если новое правительство будет иметь другой взгляд на Brexit, оно сможет остановить процесс, запущенный в соответствии с 50-й статьей Лиссабонского договора. "Процедура будет очень простой", - считает он, оговариваясь, что последнее слово в любом случае останется за остальными членами ЕС.

Это расходится с утверждениями Мэй, которая называет Brexit необратимым.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня, хотя изначально были запланированы на 2020 год. По словам главы правительства, Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве для выхода из ЕС, и потому досрочные выборы необходимы.

Напомним, 16 марта королева Великобритании Елизавета II официально одобрила законодательство по Brexit, сообщает Sky News. Следовательно, закон вступил в силу и в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора премьер-министр Тереза Мэй теперь имеет возможность направить запрос о выходе Великобритании из Евросоюза. Далее должны последовать двухлетние переговоры.

Несколькими днями ранее законопроект о запуске Brexit одобрил парламент страны, отклонив поправки к нему о гарантиях живущим в стране гражданам ЕС сохранить за ними этот статус.

8 февраля нижняя палата парламента Британии утвердила законопроект о введении в действие процедуры выхода государства из ЕС. За внесенный правительством проект закона проголосовали 494 народных избранника, против - 122. Билль о Brexit наделяет премьер-министра Терезу Мэй правом задействовать статью 50 Лиссабонского договора о ЕС.

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