В ООН считают, что ядерная война может начаться по ошибке

Ядерная война может начаться по ошибке из-за ложного срабатывания автоматических систем раннего обнаружения пусков баллистических ракет или других военных систем наблюдения, следует из доклада Института ООН по исследованию проблем разоружения UNIDIR. Ложная тревога может быть получена как в результате природных аномалий, так и в результате действий хакеров или террористов, которые потенциально могут взломать военные коммуникационные системы.

В современном мире в военном арсенале многих стран присутствует множество высокотехнологичных компонентов, таких как спутники, беспилотные аппараты или радарные системы, которые «общаются» между собой при помощи коммуникационных сетей. В результате сбоя одной из таких систем одна страна может принять за ракетный удар то, что таковым не является, и нанесет ответный удар. Подобные ошибки могут спровоцировать ядерную войну.

Авторы исследования под названием Understanding Nuclear Weapon Risks («Понимание риска ядерных вооружений») отмечают, что риски «ошибочной» ядерной войны в мире растут по мере увеличения количества сложных автоматизированных систем в военном арсенале в различных стран.

- Ну, собственно, мысль не новая, научная фантастика 70-х годов прошлого столетия предлагала множество сценариев конца света в результате фатальной ошибки, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Только в наше время многие фантастические технологии стали реальностью, и из фэнтези сюжеты перекочевали в доклады для ООН и другие вполне реальные документы. Но система автоматических пусков ракет имеет множество степеней защиты, главной из которых является необходимость принятия решения все же человеком. И главная угроза апокалипсиса вовсе не в технике, а в этом самом человеке. Всего четыре дня назад я писал:

"Как военный аналитик, оценивая количество и состояние накопленных вооружений, состояние мобилизационной готовности военной промышленности обеих сторон, уровень подготовки резерва и так далее, отвечу — нет, к большой войне никто не готов категорически. Но как политический аналитик, оценивая качество принимаемых управленческих решений, я бы не был столь категоричен".

Анатолий Баранов: Мировая война есть классический выход из мирового экономического кризиса

- Техника не умнее человека, она просто надежней, - продолжил Анатолий Баранов. - Общество, допустив до управления недоумков, само, естественно, сильно поглупело, и это процесс очень быстрый. Это поумнеть трудно, а из "страны героев" превратиться в "страну дураков" очень просто - "главное - нАчать", как говаривал один выдающийся недоумок прошлого столетия. Глупость первого лица влечет за собой поглупение его окружения и далее по всей вертикали власти. Да и по всей структуре общества - 20% граждан уже уверены, что солнце вращается вокруг земли! То есть вероятность попадания дебила на руководящую должность - 20 процентов... Думаю, это и есть на сегодня вероятность начала ядерной войны по ошибке.