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Московский листок

В ООН считают, что ядерная война может начаться по ошибке

Опубликовано 21.04.2017 в разделе комментариев 4

В ООН считают, что ядерная война может начаться по ошибке

Ядерная война может начаться по ошибке из-за ложного срабатывания автоматических систем раннего обнаружения пусков баллистических ракет или других военных систем наблюдения, следует из доклада Института ООН по исследованию проблем разоружения UNIDIR. Ложная тревога может быть получена как в результате природных аномалий, так и в результате действий хакеров или террористов, которые потенциально могут взломать военные коммуникационные системы.

В современном мире в военном арсенале многих стран присутствует множество высокотехнологичных компонентов, таких как спутники, беспилотные аппараты или радарные системы, которые «общаются» между собой при помощи коммуникационных сетей. В результате сбоя одной из таких систем одна страна может принять за ракетный удар то, что таковым не является, и нанесет ответный удар. Подобные ошибки могут спровоцировать ядерную войну.

Авторы исследования под названием Understanding Nuclear Weapon Risks («Понимание риска ядерных вооружений») отмечают, что риски «ошибочной» ядерной войны в мире растут по мере увеличения количества сложных автоматизированных систем в военном арсенале в различных стран. 

- Ну, собственно, мысль не новая, научная фантастика 70-х годов прошлого столетия предлагала множество сценариев конца света в результате фатальной ошибки, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Только в наше время многие фантастические технологии стали реальностью, и из фэнтези сюжеты перекочевали в доклады для ООН и другие вполне реальные документы. Но система автоматических пусков ракет имеет множество степеней защиты, главной из которых является необходимость принятия решения все же человеком. И главная угроза апокалипсиса вовсе не в технике, а в этом самом человеке. Всего четыре дня назад я писал:

"Как военный аналитик, оценивая количество и состояние накопленных вооружений, состояние мобилизационной готовности военной промышленности обеих сторон, уровень подготовки резерва и так далее, отвечу — нет, к большой войне никто не готов категорически. Но как политический аналитик, оценивая качество принимаемых управленческих решений, я бы не был столь категоричен".

Анатолий Баранов: Мировая война есть классический выход из мирового экономического кризиса

- Техника не умнее человека, она просто надежней, - продолжил Анатолий Баранов. - Общество, допустив до управления недоумков, само, естественно, сильно поглупело, и это процесс очень быстрый. Это поумнеть трудно, а из "страны героев" превратиться в "страну дураков" очень просто - "главное - нАчать", как говаривал один выдающийся недоумок прошлого столетия. Глупость первого лица влечет за собой поглупение его окружения и далее по всей вертикали власти. Да и по всей структуре общества - 20% граждан уже уверены, что солнце вращается вокруг земли! То есть вероятность попадания дебила на руководящую должность - 20 процентов... Думаю, это и есть на сегодня вероятность начала ядерной войны по ошибке.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Я тоже за Андрееча написал 21.04.2017 11:54
И Ленин! Такой молодой! И юный Октябрь впереди!
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(без названия)
Я тоже за Андрееча написал 21.04.2017 11:49
Путин и Зюганов недопустят ядерной войны! Когда Зюганов станет президентом, а Путин Вице-президентом, то они договорятся с нашим агентом Дональдом Трампом и вместе эти политики недопустят ядерных войн!
Кто еще останется в ядерном клубе?
Израиль, Индия, Пакистан, Франция, Англия и Северная Корея.
Израиль наш друг и мы с Трампом сможем его отговорить от необдуманных нажатий на ядерные кнопки!
Индию мы совместно с Трампом и Нетаньяхой - нашими партнерами - вынудим сдать в утиль ядерные боеголовки и разобрать все ядерные реакторы. С пакистаном договорится наш Герой России Рамзан Кадыров!
Франция уже тоже Мусульманская страна и тут нас спасет наш Кадыров!
А на Англию надавит наш агент КГБ Трамп!
Северную Корею умиротворить наш Великий Вождь и признанный Лидер всего Коммунистического Мирового Движения наш товарищ Зюганов!
Вместе с Путиным, Медведевым, Кадыровым и Зюгановым мы сможем предотвратить гибель человечества от ядерной войны!
Путин наш Гений!
За Коммунизм, за Стабильность, за Духовность! Вперед, к Победе Коммунизма!
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Конечно по ошибке. Кто-ж не ошибается...
СтарпЁр написал 21.04.2017 11:21
Вот 24-25 апреля ошибутся и начнут, снеся Нью-Йорк с жителями.
***
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(без названия)
дикий прапор написал 21.04.2017 11:13
-Товарищ прапорщик,а может бахнем?
-Конечно бахнем еще и не один раз!Но потом.
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