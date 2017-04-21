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Московский листок

Улюкаевские бездельники сулят пенсионерам индексированное будущее

Опубликовано 21.04.2017 в разделе комментариев 0

кризис либералы сырьеваяимперия минэкономдеградации. пенсионеры
Улюкаевские бездельники сулят пенсионерам индексированное будущее

Замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев заявил, что вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам в России прорабатывается. Об этом сообщает РИА «Новости». 

«Прорабатывается. Там все просто, надо считать, сколько потребует бюджетных средств, и в правительстве решать», — сказал Фомичев, отвечая на соответствующий вопрос. 

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Госдума и правительство должны совместно обсудить вопрос о дальнейшей индексации пенсий работающих пенсионеров.

Тем временем пенсионер Виктор Смирнягин из поселка Белый Яр Томской области, получивший прибавку к пенсии в размере 60 рублей, возмутился и вернул эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву, переплатив еще 130 рублей за перевод. Об этом сообщили в пресс-службе КПРФ. 

При этом, как рассказал Смирнягин, на почте работники около часа пытались не принять у него этот денежный перевод. За отправку 60 рублей пенсионеру пришлось заплатить 133 рубля. 

«Вот и дождались люди, ну а точнее пенсионеры, долгожданной апрельской прибавки к пенсии. Как я понял, повысили только страховую часть и потому кого-то осчастливили на семь, кого-то на девять, одиннадцать, семнадцать и даже сорок или пятьдесят рублей!» — написал пенсионер на местном форуме. 

Сам он получил больше многих, поскольку его стаж составляет 45 лет, в том числе 39 лет в условиях Севера, с особо тяжелыми и вредными условиями труда. «Знаю, в районе много людей, которые отработали столько же лет в таких же условиях и полная пенсия у них 14-17-19 тысяч рублей», — рассказал мужчина. 

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