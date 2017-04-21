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Московский листок

В Анадыре готовятся к отстрелу собак, а надо бы - кремлядей

Опубликовано 21.04.2017 в разделе комментариев 0

регионы животные чукотка анадырь
В Анадыре готовятся к отстрелу собак, а надо бы - кремлядей

Территория городского округа Анадырь объявлена угрожаемой зоной по бешенству. В связи с этим в городе будут убиты все безнадзорные животные, сообщает сайт администрации городского округа. 

"На территории округа зафиксировано три случая бешенства среди животных. По официальным данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому АО, за I квартал 2017 года зарегистрировано 12 покусов жителей города Анадыря. По состоянию на 20 апреля 2017 года еще зафиксировано девять покусов людей. Ведомство квалифицирует эпидемиологическую ситуацию как крайне неблагополучную, угрожающую жизни и здоровью людей", - сказано в сообщении. 

В целях предупреждения распространения и профилактики бешенства в администрации городского округа Анадырь состоялось заседание специальной межведомственной комиссии. В соответствии с постановлением губернатора и решением комиссии все безнадзорные животные "подлежат немедленной утилизации". 

В сообщении отмечается, что безнадзорным будет считаться любое животное, находящееся на улице без поводка и присмотра хозяина, за исключением собак декоративных карликовых пород. 

Меры по "утилизации" начнутся 25 апреля. Администрация Анадыря напоминает, что заражение бешенством может произойти и без укуса животного - в результате простого контакта с человеком. В случае заражения без принятия последующих профилактических мер в 100% случаев наступает летальный исход. В связи с этим жителям советуют принять необходимые меры безопасности и по возможности не оставлять детей на улице без присмотра, "пока проблема безнадзорных животных не будет решена".

От редакции: Вот он, чёткий оскал коллапса - очень хорошая иллюстрация к давешнему выступлению Митяя Тосканского перед думаками. Край, разорённый олигархатом дожил до эпидемий - ну, те, кто не успел улететь на самолётах благодаря щедрости Абрамовича, который, по преданиям, самолётами деньги возил туда, видимо, личными самолётами личные же деньги... Но перестал быть благодетелем дальней губернии сей эффективный менеджер - и вот, извольте наблюдать, бешенство - наверное, классовое, - угрожает Анадырю. Городу науки, городу полярников - помимо всего прочего. Что там было "при СССР"? Да лучше не вспоминать - всё равно же не воротишь.

Санэпиднадзор, в частности, занимался подобными проблемами - и весьма успешно. Но нет ни СССР, ни Санэпиднадзора - всё отдали в частные руки таких вот Абрамовичей. И с тех пор Абрамовчии - в Лондонах, а в Анадыре - бешенные голодные псы, которых теперь только отстреливать. Но есть проблема покрупнее: население Анадыря - его-то не отстреляешь, а оно кушать и работать хочет. Но капиталистическое государство не даёт работы - регион стал дотационным (отсюда и самолёты с деньгами). Хорошо бы этих самых бешеных псов не отстреливать - а обратными "самолётами Абрамовича" в Лондон, в его имение, и в Кремль, к другу Абрамовича Путину. Пусть собачки водоволь там накушаются теми, кто довёл город до такого состояния.    

Д.Ч.



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