Антимонопольный комитет Украины хочет экспроприировать имущество Газпрома, а вот россияне пока нет

Антимонопольный комитет Украины просит минюст наложить в стране арест на имущество и деньги российского «Газпрома» в рамках дела о штрафе на $6 млрд, сообщил в пятницу глава ведомства Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

Терентьев выложил фотографии соответствующего заявления АКМУ, адресованного украинскому минюсту. Документ датирован 11 апреля 2017 года, таким образом, запрос на арест активов «Газпрома» был отправлен около 10 дней назад.

АМКУ обратился в исполнительную службу минюста с просьбой принять меры для взыскания штрафа с «Газпрома» на основании принятых ранее решений судов.

Между тем российский газовый монополист ожидает роста и внутренних цен на газ в ближайшие годы. Об этом, как передает РИА Новости заявил зампредседателя правления холдинга Андрей Круглов в ходе Дня инвестора «Газпрома» в Гонконге.

"Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5 процента", - сказал Круглов.

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