Фэсбов в Хабаровске заставили сильно понервничать и постерлять

Оружие, которое использовалось при нападении на управление ФСБ по Хабаровскому краю, было украдено из местного стрелкового клуба, рассказал РБК собеседник в спецслужбе и подтвердил высокопоставленный источник в правоохранительных органах. По словам собеседника в ФСБ, посетившие клуб оперативники обнаружили, что из тира было похищено все оружие, а инструктор убит. Источник в правоохранительных органах уточнил, что всего было украдено 40 единиц оружия. Речь, по словам источника, идет о клубе «Хаммер».

Директор спортивного стрелкового клуба «Хаммер» Николай Михайлюк не смог подтвердить или опровергнуть информацию об украденном из клуба оружии и погибшем инструкторе. «Я не могу пока говорить», — ответил он на вопрос РБК.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник пишет, что нападавших было более десяти человек, они похитили пистолеты и карабины и убили охранника.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили РБК, что напавший похитил в стрелковом клубе карабин «Сайга» и два пистолета, предварительно убив инструктора.

Нападение на ФСБ произошло в 17:02 по местному времени (10:02 мск). В приемную управления по Хабаровскому краю вошел вооруженный мужчина и открыл огонь. В результате погибли два человека: сотрудник ФСБ и посетитель. Еще один человек получил ранения, рассказали в ФСБ, уточнив, что погибший посетитель — гражданин одной из стран СНГ.

Напомним, что и "приморские партизаны" начинали примерно с этого же. В начале мая 2010-го в ОВД Яковлевского и Арсеньевского районов пришли анонимные письма с угрозами в адрес сотрудников правоохранительных органов. В письмах неизвестные требовали прекратить творящийся в этих районах края «беспредел» милиционеров, прокуроров и судей. Злоумышленники угрожали жестокой местью представителям силовых структур в случае невыполнения своих требований.

Спустя около двух недель после получения этих анонимных посланий, неустановленные лица подожгли пост милиции в селе Варфоломеевка. По версии следствия, на счету инсургентов также убийство милиционера, совершенное 27 мая в кабинете ОВД села Ракитное Дальнереченского района. Тогда они зарезали стража порядка, а затем похитили из отделения бронежилеты, радиостанции, милицейскую форму и служебное удостоверение убитого оперативника.

Материалы по теме:

В Анадыре готовятся к отстрелу собак, а надо бы - кремлядей

Чей чёрствый хлеб лопает класс-"девелопер" в виде утреннего круасана?

Медведева преемником Путина осерчавшие "афганцы" уже не видят, видят Володина

"Приморские партизаны" оправданы, но не реабилитированы в общественном мнении

Хакасский глава Зимин попытался затмить Митю Тосканского в жанре вербального симулякра

Житель Белого Яра не пожалел 130 рублей, чтобы вернуть Мите-премьеру его прибавку к пенсии