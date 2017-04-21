Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Фэсбов в Хабаровске заставили сильно понервничать и постерлять

Опубликовано 21.04.2017 в разделе комментариев 4

фэсбы хабаровск
Фэсбов в Хабаровске заставили сильно понервничать и постерлять

Оружие, которое использовалось при нападении на управление ФСБ по Хабаровскому краю, было украдено из местного стрелкового клуба, рассказал РБК собеседник в спецслужбе и подтвердил высокопоставленный источник в правоохранительных органах. По словам собеседника в ФСБ, посетившие клуб оперативники обнаружили, что из тира было похищено все оружие, а инструктор убит. Источник в правоохранительных органах уточнил, что всего было украдено 40 единиц оружия. Речь, по словам источника, идет о клубе «Хаммер». 

Директор спортивного стрелкового клуба «Хаммер» Николай Михайлюк не смог подтвердить или опровергнуть информацию об украденном из клуба оружии и погибшем инструкторе. «Я не могу пока говорить», — ответил он на вопрос РБК. 

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник пишет, что нападавших было более десяти человек, они похитили пистолеты и карабины и убили охранника. 

В Центре общественных связей ФСБ сообщили РБК, что напавший похитил в стрелковом клубе карабин «Сайга» и два пистолета, предварительно убив инструктора. 

Нападение на ФСБ произошло в 17:02 по местному времени (10:02 мск). В приемную управления по Хабаровскому краю вошел вооруженный мужчина и открыл огонь. В результате погибли два человека: сотрудник ФСБ и посетитель. Еще один человек получил ранения, рассказали в ФСБ, уточнив, что погибший посетитель — гражданин одной из стран СНГ.

Напомним, что и "приморские партизаны" начинали примерно с этого же. В начале мая 2010-го в ОВД Яковлевского и Арсеньевского районов пришли анонимные письма с угрозами в адрес сотрудников правоохранительных органов. В письмах неизвестные требовали прекратить творящийся в этих районах края «беспредел» милиционеров, прокуроров и судей. Злоумышленники угрожали жестокой местью представителям силовых структур в случае невыполнения своих требований.

Спустя около двух недель после получения этих анонимных посланий, неустановленные лица подожгли пост милиции в селе Варфоломеевка. По версии следствия, на счету инсургентов также убийство милиционера, совершенное 27 мая в кабинете ОВД села Ракитное Дальнереченского района. Тогда они зарезали стража порядка, а затем похитили из отделения бронежилеты, радиостанции, милицейскую форму и служебное удостоверение убитого оперативника. 

Материалы по теме:

В Анадыре готовятся к отстрелу собак, а надо бы - кремлядей

Чей чёрствый хлеб лопает класс-"девелопер" в виде утреннего круасана?

Медведева преемником Путина осерчавшие "афганцы" уже не видят, видят Володина

"Приморские партизаны" оправданы, но не реабилитированы в общественном мнении

Хакасский глава Зимин попытался затмить Митю Тосканского в жанре вербального симулякра 

Житель Белого Яра не пожалел 130 рублей, чтобы вернуть Мите-премьеру его прибавку к пенсии



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Лиха беда начало?
Кого-то это удивляет? написал 21.04.2017 19:29
Меня нет. Особенно на фоне безудержного роста экономики, отмеченного ДАМом, и прямо пропорционально растущей своры чиновных воров, взяточников и откровенных уголовников из той же среды.
Ответить
нашли трусы Савченко,бюстгалтер Ляшко,шоколадку Вальцмана
Ферапонт Овцебыков написал 21.04.2017 19:15
А не исценировка ли это?
Ответить
сильно понервничать и постерлять
Курт 2 написал 21.04.2017 19:10
Что то стал я забывать русский язык,
подскажите "постерлять" - это то что я подумал?
Ответить
Украинский след уже нашли?
Курт 2 написал 21.04.2017 19:06
Ну там, визитку Яроша хотя бы?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На каком основании вы считаете себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Об ИГПР "ЗОВ", Навальном и стачке дальнобоев
Об ИГПР "ЗОВ", Навальном и стачке дальнобоев
21.04.2017
В.Жуковский: встряска-2018 неизбежна. &#171;Элита&#187; сгнила
В.Жуковский: встряска-2018 неизбежна. «Элита&...
20.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Фэсбов в Хабаровске заставили сильно понервничать и постерлять (4)
Антимонопольный комитет Украины хочет экспроприировать имущество Газпрома, а вот россияне пока нет (1)
В Анадыре готовятся к отстрелу собак, а надо бы - кремлядей (0)
В ООН считают, что ядерная война может начаться по ошибке (26)
Улюкаевские бездельники сулят пенсионерам индексированное будущее (13)
Европарламент поставил необратимость "Брэкзита" под большой вопрос (1)
Знак 3.27 или надежда, перечеркнутая крест накрест (10)
Выступят ли "Альфа-банкиры" на оккупированной территории Ялты? (3)
Димон Тосканский ставит под угрозу урожай ради дальнейшего процветания Ротенберга, предупредили дальнобои (13)
Навальный помог Мухину - долг платежом красен (49)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: ХУЖЕ КОЛОНИИ. НЕНЕЦКИЙ АО
Максим Калашников Максим Калашников: Бабкин уверенно наступает
Максим Калашников Максим Калашников: Лидеры будущей революции неизвестны
Дарья Митина Дарья Митина: Венгерские манкурты уничтoжают истoрическoе наследие
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss