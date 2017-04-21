Американский авианосец "Карл Винсон" потерял один истребитель в мирном режиме

Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E потерпел крушение во время захода на посадку на авианосец ВМС США "Карл Винсон", сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление Седьмого флота США.

Согласно заявлению, пилот успел катапультироваться, и его подобрали из воды. Пилот не пострадал. Инцидент произошел в море Сулавеси южнее Филиппин во время штатного полета F/A-18E.

Военные расследуют причины инцидента. В то же время, как отмечает Fox News, из заявления неясно, в каком состоянии сейчас находится F/A-18E.

В настоящее время авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" двигается от Сингапура в Японское море. По словам представителей ВМС, цель этих маневров - демонстрация силы США у берегов КНДР. Ожидается, что группа прибудет в регион назначения на следующей неделе.

Напомним, о том, что политика Вашингтона, направленная на эскалацию напряженности на Корейском полуострове в любой момент может привести к "полномасштабной ядерной войне", заявил 17 апреля постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рён. "Ядерная война может начаться на Корейском полуострове в любой момент", - цитирует ТАСС представителя КНДР. Он осудил США и Южную Корею за проведение беспрецедентных по масштабу военных учений, предупредив об их последствиях для мира в регионе.

При этом, северокорейский дипломат подчеркнул, что Пхеньян готов "принять контрмеры" против любых агрессивных действий США.

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