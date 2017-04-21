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Московский листок

Американский авианосец "Карл Винсон" потерял один истребитель в мирном режиме

Опубликовано 21.04.2017 в разделе комментариев 3

сша кндр
Американский авианосец "Карл Винсон" потерял один истребитель в мирном режиме

Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E потерпел крушение во время захода на посадку на авианосец ВМС США "Карл Винсон", сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление Седьмого флота США. 

Согласно заявлению, пилот успел катапультироваться, и его подобрали из воды. Пилот не пострадал. Инцидент произошел в море Сулавеси южнее Филиппин во время штатного полета F/A-18E. 

Военные расследуют причины инцидента. В то же время, как отмечает Fox News, из заявления неясно, в каком состоянии сейчас находится F/A-18E. 

В настоящее время авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" двигается от Сингапура в Японское море. По словам представителей ВМС, цель этих маневров - демонстрация силы США у берегов КНДР. Ожидается, что группа прибудет в регион назначения на следующей неделе.

Напомним, о том, что политика Вашингтона, направленная на эскалацию напряженности на Корейском полуострове в любой момент может привести к "полномасштабной ядерной войне", заявил 17 апреля постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рён. "Ядерная война может начаться на Корейском полуострове в любой момент", - цитирует ТАСС представителя КНДР. Он осудил США и Южную Корею за проведение беспрецедентных по масштабу военных учений, предупредив об их последствиях для мира в регионе.

При этом, северокорейский дипломат подчеркнул, что Пхеньян готов "принять контрмеры" против любых агрессивных действий США. 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
фыва-23 написал 21.04.2017 20:57
Это КНДР сбила. Ким Чен Ын молодец.
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(без названия)
КНДР все еще думает что это она шантажирует ? написал 21.04.2017 20:35
заявил 17 апреля постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рен. "Ядерная война может начаться на Корейском полуострове в любой момент", -
***************
Наивные. Они договорятся. И корейский пузырь сдуется как и не было. И никакой ядерной войны. Моськи.
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раскатать подонков кимЧемов в блин!
BeobachterR написал 21.04.2017 20:33

.. и в жопень палку как мерзавчегу каддафи!!!!
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