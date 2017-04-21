Думаки проодобрямсили в первом чтении закон о сносе московских пятиэтажек

В документе прописаны условия сноса устаревшего жилья, а также правила, по которым жители хрущевок будут расселяться в новые дома. Опыт расселения ветхого жилья в Москве может пригодиться другим регионам, — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"...нет никаких признаков того, что москвичи недовольны строительством домов с большой жилой этажностью". "Нет базы для принятия решений в пользу отказа от увеличения плотности и повышении этажности. Надо сказать честно, что люди переселяются в такие дома", — сказал главный архитектор столицы.
Тем временем десятки сообществ москвичей; в каждое из которых самозаписываются по тысяче человек в сутки; посты в защиту сложившейся инфраструктуры старых кварталов, которые набирают по сотне тысяч лайков в сутки; заявления других архитекторов об альтернативной программе реконструкции (а не сноса зданий); заявления адвокатов о нарушении права частной собственности; заявления депутатов о фактической отмене результатов приватизации; и даже политическая опасность уже идущего полным ходом превращения целых районов Москвы в национальные гетто - это теперь называется "нет никаких признаков".
Новости по теме:
Отказался ехать в гетто? Выселение без компенсации!
Закон о реновации - закон об экспроприации собственности и депортации москвичей
|
|
базиль написал 21.04.2017 22:26
товарищ Кац написал 21.04.2017 22:20
Курт 2 написал 21.04.2017 21:59
кто не убежал - тому и жилье потом давать не надо
Я тоже за Андрееча написал 21.04.2017 21:58
Мы за Путина, мы за Стабильность, мы за Ленина, мы за Зюганова, мы за Коммунизм!
Я тоже за Андрееча написал 21.04.2017 21:54
Разве это плохо, что переселяют из старых домов? Путин и Собянин отличные опытные управленцы, вам с вашим убогими мозгами этого просто не понять, вы еще не доросли до уровня Путина!
стоик724 написал 21.04.2017 21:36
Как Володину прикажут, так он и прокукарекает?