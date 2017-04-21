Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Думаки проодобрямсили в первом чтении закон о сносе московских пятиэтажек

Опубликовано 21.04.2017 в разделе комментариев 6

москва думаки госдура реновация пятиэтажки
Думаки проодобрямсили в первом чтении закон о сносе московских пятиэтажек

В документе прописаны условия сноса устаревшего жилья, а также правила, по которым жители хрущевок будут расселяться в новые дома. Опыт расселения ветхого жилья в Москве может пригодиться другим регионам, — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

"...нет никаких признаков того, что москвичи недовольны строительством домов с большой жилой этажностью". "Нет базы для принятия решений в пользу отказа от увеличения плотности и повышении этажности. Надо сказать честно, что люди переселяются в такие дома", — сказал главный архитектор столицы.

Тем временем десятки сообществ москвичей; в каждое из которых самозаписываются по тысяче человек в сутки; посты в защиту сложившейся инфраструктуры старых кварталов, которые набирают по сотне тысяч лайков в сутки; заявления других архитекторов об альтернативной программе реконструкции (а не сноса зданий); заявления адвокатов о нарушении права частной собственности; заявления депутатов о фактической отмене результатов приватизации; и даже политическая опасность уже идущего полным ходом превращения целых районов Москвы в национальные гетто - это теперь называется "нет никаких признаков".

Новости по теме:

Отказался ехать в гетто? Выселение без компенсации!

Закон о реновации - закон об экспроприации собственности и депортации москвичей



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
базиль написал 21.04.2017 22:26
А что будет на месте сносимых пятиэтажек?Опять торговые центры?
Ответить
Сбылись мечты народные!!!
товарищ Кац написал 21.04.2017 22:20
Дома старенькие, коммуникации прогнили. Газ опять же, эвон сколько уже взрывов по России прокатилось. Упредить катастрофы - первейшая задача власти. А дальше и по всей стране надо сносить хрущевские малоэтажки...Правильно все, одобряю. Москвичам - новые квартиры!!!
Ответить
Тю, законы какие то
Курт 2 написал 21.04.2017 21:59
Подогнать бульдозеры и ламать, ну как ларьки ламали,
кто не убежал - тому и жилье потом давать не надо
Ответить
(без названия)
Я тоже за Андрееча написал 21.04.2017 21:58
И не смейте оскорблять Володина, он вам не петух, чтобы кукарекать! Володин не кукарекал, а говорил! И путина тоже не оскорбляйте, он вам не "карликовый Самец" а Всенародно Избранный Президент Российской Федерации и Лидер Российской Нации! И не оскорбляйте нашего дорогого Дмитрия Анатольевича Медведева, он вам не "Айфончик", а Премьер-Министр! И Валентину Матвиенко не смейте называть погаными словами! Она вам не "Валька-Стакан", она очень умная и деловая женщина!
Мы за Путина, мы за Стабильность, мы за Ленина, мы за Зюганова, мы за Коммунизм!
Ответить
(без названия)
Я тоже за Андрееча написал 21.04.2017 21:54
Так это и правильно! Путин и Собянин будут переселять москвичей, а в перспективе и всех россиян в просторные коттэджи, ну или в элитные многоэтажки!
Разве это плохо, что переселяют из старых домов? Путин и Собянин отличные опытные управленцы, вам с вашим убогими мозгами этого просто не понять, вы еще не доросли до уровня Путина!
Ответить
(без названия)
стоик724 написал 21.04.2017 21:36
Володин так же мало значит, как и карликовый Самец, Айфончик или скажем Валька-полстакана?
Как Володину прикажут, так он и прокукарекает?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На каком основании вы считаете себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Об ИГПР "ЗОВ", Навальном и стачке дальнобоев
Об ИГПР "ЗОВ", Навальном и стачке дальнобоев
21.04.2017
В.Жуковский: встряска-2018 неизбежна. &#171;Элита&#187; сгнила
В.Жуковский: встряска-2018 неизбежна. «Элита&...
20.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Думаки проодобрямсили в первом чтении закон о сносе московских пятиэтажек (6)
Американский авианосец "Карл Винсон" потерял один истребитель в мирном режиме (6)
Фэсбов в Хабаровске заставили сильно понервничать и пострелять (13)
Антимонопольный комитет Украины хочет экспроприировать имущество Газпрома, а вот россияне пока нет (8)
В ООН считают, что ядерная война может начаться по ошибке (28)
Улюкаевские бездельники сулят пенсионерам индексированное будущее (13)
Европарламент поставил необратимость "Брэкзита" под большой вопрос (1)
Знак 3.27 или надежда, перечеркнутая крест накрест (11)
Выступят ли "Альфа-банкиры" на оккупированной территории Ялты? (5)
Димон Тосканский ставит под угрозу урожай ради дальнейшего процветания Ротенберга, предупредили дальнобои (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: УЛЬЯНОВСК: ЭПОХА РАЗВИТОГО СТАБИЛИЗЦА
Максим Калашников Максим Калашников: ХУЖЕ КОЛОНИИ. НЕНЕЦКИЙ АО
Максим Калашников Максим Калашников: Бабкин уверенно наступает
Максим Калашников Максим Калашников: Лидеры будущей революции неизвестны
Дарья Митина Дарья Митина: Венгерские манкурты уничтoжают истoрическoе наследие
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss