Думаки проодобрямсили в первом чтении закон о сносе московских пятиэтажек

В документе прописаны условия сноса устаревшего жилья, а также правила, по которым жители хрущевок будут расселяться в новые дома. Опыт расселения ветхого жилья в Москве может пригодиться другим регионам, — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"...нет никаких признаков того, что москвичи недовольны строительством домов с большой жилой этажностью". "Нет базы для принятия решений в пользу отказа от увеличения плотности и повышении этажности. Надо сказать честно, что люди переселяются в такие дома", — сказал главный архитектор столицы.

Тем временем десятки сообществ москвичей; в каждое из которых самозаписываются по тысяче человек в сутки; посты в защиту сложившейся инфраструктуры старых кварталов, которые набирают по сотне тысяч лайков в сутки; заявления других архитекторов об альтернативной программе реконструкции (а не сноса зданий); заявления адвокатов о нарушении права частной собственности; заявления депутатов о фактической отмене результатов приватизации; и даже политическая опасность уже идущего полным ходом превращения целых районов Москвы в национальные гетто - это теперь называется "нет никаких признаков".

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