Север времен "вставания с колен". Вплоть до полуголода на Колгуеве

ХУЖЕ КОЛОНИИ. НЕНЕЦКИЙ АО
Мы продолжаем наше народное исследование того состояния, в котором оказался обломок нашей страны под названием «РФ». И после ельцинского погрома, и после путинского «процветания». Когда свалившиеся на страну нефтегазовые триллионы ушли впустую, как песок сквозь пальцы просыпались. Итак, мы прочитали то, что рассказали нам люди из Челябинской области, с Кубани и из Тулы (http://forum-msk.org/material/region/13103227.html). А вот и письмо с Севера: из Ненецкого автономного округа, входящего в состав Архангельской губернии.
Нам с 2006 года (из Кремля) говорят, что развитие арктических регионов – это архиприоритет, что Россия (Эрэф, имеется в виду, Россия распалась в 1991-м) не должна потерять Арктику. Идитоты, вы ее уже теряете, разоряя эти территории, и никакие развертывания войск в полярном поясе РФ не помогут, если вы угробите экономику тамошних регионов.
Интересно, какой словесный понос несут на всяких арктических форумах, если на самом деле происходит во такое? Привожу письмо читателя из Нарьян-Мара и фотокопию обращения местных граждан в Кремль. Учтите – это из региона, являющегося важной частью Севморпути, региона-источника углеводородов, основы «кормовой базы» расейскуой элиты. Честное слово, какие-нибудь португальцы или британцы к своим заморским колониям относились лучше!
***
«…Здравствуйте Максим!
Отправляю вам информацию по состоянию дел в Ненецком АО. Прикладываю письмо, которое было отправлено жителями округа Путину в январе, но было просто возвращено на стол губернатору без всякой реакции сверху.
Возможно, вам это будет интересно.
От себя хочу добавить, что сокращение зарплат бюджетников идет полным ходом (но не чиновников!), на встрече с работниками культуры и образования И. Кошин (губернатор) цинично посоветовал сажать огороды. Предприятий в городе практически нет - в 90-е годы были уничтожены рыбзавод и Лесозавод. В прошлом году уничтожили местное строительное предприятие (СМУ) работавшее с 70-х и уцелевшие в 90-е. Теперь в городе (Нарьян-Маре – М.К.) будут все строить гастарбайтеры-таджики, ресурс построенных ими домов 20 лет. Еще остался разваливающийся морпорт. Мясокомбинат существует пока, но куплен москвичами. Еще работает авиапредприятие, которое обслуживает нефтяников, но будущее его туманно, т.к. в ближайшие 5 лет будет выработан ресурс почти всего парка вертолётов Ми-8 и один новый вертолет, купленный в кредит за бешеные деньги, ситуации не изменит…»
***
А вот и фотокопия обращения к монарху.
***
Вот вам картина итогов власти мародеров на Русском Севере.
Сил у Максима Калашникова на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:
- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?
- Уровень зарплат.
- Что происходит в обществе?
Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).
Опубликую.
Поскольку для меня РФ и Украина – одна страна и один народ, попавшие под власть то алчных дегенератов, то шизоидов (но всяко паразитов и короедов), жду писем и с Малороссии. Подписывайтесь псевдонимами, времена нынче плохие.
Присылайте тексты на t34-85@mail.ru
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читаем в Википедии: написал 22.04.2017 01:31
Море богато различными видами рыб, растительным и животным планктоном и бентосом, поэтому Баренцево море является районом интенсивного рыбного промысла.
...В Баренцевом море, наиболее важны в промысловом отношении 20 видов: треска, пикша, сельдь, морской окунь, зубатка, камбала, палтус и др."
В МОСКВЕ ЭТА РЫБА СТОИТ ДОРОЖЕ МЯСА, А ПОЧЕМУ В НАРЬЯН-МАРЕ - НИЩЕТА?
ОНИ ДОЛЖНЫ ТАМ, КАК СЫР В МАСЛЕ КАТАТЬСЯ...
Nord=MAN написал 22.04.2017 01:21
==============
Это не картина - это поток бла-бла-бла.
Как и у вас.
...
================
Сил у Максима Калашникова на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:
- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?
- Уровень зарплат.
- Что происходит в обществе?
=================
А зечем?
Нам с мОсЬкавитами - нежить вместе.
Север - будет свободным от чекистского гнета мОсЬкавитов.
...
=================
Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).
Опубликую.
Поскольку для меня РФ и Украина – одна страна и один народ, попавшие под власть то алчных дегенератов, то шизоидов (но всяко паразитов и короедов), жду писем и с Малороссии. Подписывайтесь псевдонимами, времена нынче плохие.
Присылайте тексты на t34-85@mail.ru
==================
Потоки пустословия.
Если не способны мыслить - идите в дурку и берите там справку об умственной неполноценности.
Nord=MAN написал 22.04.2017 01:13
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Форма вставленного в вашу голову чекистского члена - никому не интересна.
Кроме, разве что - вашего психиатра.
...
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что Россия (Эрэф, имеется в виду, Россия распалась в 1991-м) не должна потерять Арктику. Идитоты, вы ее уже теряете, разоряя эти территории, и никакие развертывания войск в полярном поясе РФ не помогут, если вы угробите экономику тамошних регионов.
=================
Вы полный ноль в том о чем пишете.
Поток бессвязного бреда.
...
==================
Интересно, какой словесный понос несут на всяких арктических форумах, если на самом деле происходит во такое? Привожу письмо читателя из Нарьян-Мара и фотокопию обращения местных граждан в Кремль. Учтите – это из региона, являющегося важной частью Севморпути, региона-источника углеводородов, основы «кормовой базы» расейскуой элиты. Честное слово, какие-нибудь португальцы или британцы к своим заморским колониям относились лучше!
=================
Понос - несете вы.
Что такое Севморпуть - вы вообще не понимаете.
...
=================
Возможно, вам это будет интересно.
От себя хочу добавить, что сокращение зарплат бюджетников идет полным ходом (но не чиновников!), на встрече с работниками культуры и образования И. Кошин (губернатор) цинично посоветовал сажать огороды. Предприятий в городе практически нет - в 90-е годы были уничтожены рыбзавод и Лесозавод. В прошлом году уничтожили местное строительное предприятие (СМУ) работавшее с 70-х и уцелевшие в 90-е. Теперь в городе (Нарьян-Маре – М.К.) будут все строить гастарбайтеры-таджики, ресурс построенных ими домов 20 лет. Еще остался разваливающийся морпорт. Мясокомбинат существует пока, но куплен москвичами. Еще работает авиапредприятие, которое обслуживает нефтяников, но будущее его туманно, т.к. в ближайшие 5 лет будет выработан ресурс почти всего парка вертолетов Ми-8 и один новый вертолет, купленный в кредит за бешеные деньги, ситуации не изменит…»
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Это очевидно и общеизвестно.
Вы опять не понимаете, что это и откуда растет.
Как и те, кто это писал.
Nord=MAN написал 22.04.2017 01:06
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Вы забылись: "вы" - не народ.
Знайте свое место.
...
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в котором оказался обломок нашей страны под названием «РФ».
================
У "вас" - нет страны.
Есть чекистский МОРОК в вашей лично голове.
...
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И после ельцинского погрома, и после путинского «процветания». Когда свалившиеся на страну нефтегазовые триллионы ушли впустую, как песок сквозь пальцы просыпались. Итак, мы прочитали то, что рассказали нам люди из Челябинской области, с Кубани и из Тулы (http://forum-msk.org/material/region/13103227.html). А вот и письмо с Севера: из Ненецкого автономного округа, входящего в состав Архангельской губернии.
==================
Нет никаких "губерний".
Вы несете поток блевотины. См. выше про МОРОК.
Дмитрий..г..Запорожье написал 22.04.2017 01:03
1.человеками
2.народом
3.имеющим отношение к гражданам Украины.
Читай сюда быдло безродное.Экономика кацапомойки-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно точу,как это было в 1991 г. не будет.Ты правильно повторяешь то что будет с кацапомойкой...дворцовый переворот под прикрытием массовых уличных протестов. Путина либо устраняют физически, либо выдают в Гаагу. Новая власть идет на капитуляцию перед Западом и сдает ему ядерные арсеналы. Начинается показательный процесс русской денацификации и мягкого раздела на протектораты с превращением РФ в бессильную конфедерацию де-факто независимых Европейской России, Сибири и Дальнего Востока ...Вот только перед этим надо задавать себе вопрос:
Чего нам убогим тварям по жизни то не хватало?
Цены на нефть и соответственно газ высоченные.Кацапомойка среди 8 крупнейших мировых экономически развитых государств,при этом не производя сама ничего кроме нефти и газа(1% мирового ВВП),в отличии от СССР,производившем 15% мирового ВВП.Живи развивайся и радуйся жизни.
Так вас тварей животноподобных мания величия обуяла.Начали развязывать захватнически войны против соседних государств.Ну так теперь,когда вас недочеловеков будут в клетку зоопарка запихивать и к клетке табличку с написью..КАЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...к клетке крепить вспоминайте Брежнева,который требовал после себя только Щербицкого и Ельцина с его знаменитым...проснулся и думай,что хорошего сделать для Украины...Они имели огромных жизненный опыт,правильно понимали жизнь и хорошо знали кацапскую натуру(воров и алкашей).Они понимали,что только Украинцы руководя кацапьем смогут сделать из кацапорылой макаки человека а из кацапомойки государство(ну и немцы конечно).Это подтверждалось всем опытом существования Рос.империи и СССР.
То же самое происходит и сегодня.Уничтоженная экономика кацапомойки и стремительно развивающаяся экономика Украины,причем самые высокотехнологичные отрасли.При этом экономику кацапомойки уничтожили сами кацапорылые.Никакой агрессор этого не делал.А я напомню тебе недоумку,что кацапорылые получили в наследство практически 90% всего научнотехническитехнологического потенциала СССР.Это мирового уровня физика,математика и химия(биология и т.д)Авиаракетостроительный комплекс.Производство чипов,обеспечивающих все эти отрасли и т.д.Уничтожено все.Вот это и есть гнилая натура кацапья.Все разворовать,прогулять и прийти у начальства что то просить.Вот в клетке вам все и обеспечат.Будете пить боярышник и кричать о великой кацапурии,ну там 3 Рим,великая культура и прочий бред.Вот примерно так.А это тебе недочеловеку кацапорылому.Вызубри как "Отче наш",хотя ты макака кацапорылая неверующий,но то такэ ....https://www.youtube.com/watch?v=Wg-FZ4jfst0...
........... . . написал 22.04.2017 01:01
!@!@!Q-TAKI- -BOG---TOT!& написал 22.04.2017 00:53
ли им такая бездарная власть."
- Таки бездарному бы-длу, которое пропило, прос-рало, предало и страну и Коммунизм и Материально-техническую базу Коммунизма - таки и власть нужна бездарная! Для гармонии... "Дикобразу - дикобразово!" То таки да...
ЮРА написал 22.04.2017 00:41
"Красную книгу" с описанием исчезнувшими
городами, селами, деревнями, заводами и
и приходящими в упадок других сфер
жизни людей. Все это выносить в Интернет
со сравнительным анализом.
И описание должно сопровождаться текстом
на манер сталинской речи,что у нас было
и что стало.
В данном случае надо взять на вооружение
пример Навального, чтобы видео просмотрели
десятки миллионов и сами сделали вывод,куда
нас ведет команда воров и узурпаторов власти.
Такую информацию не посмеют назвать экстремистской,
но факты заставят задуматься многих нужна
ли им такая бездарная власть.
!@!@!QTAKIBOG--TOT!!!& написал 22.04.2017 00:17
- Таки под бурные, продолжительные аплодисменты местных тупых населюков-матаголиков? То таки да-аа?