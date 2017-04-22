Север времен "вставания с колен". Вплоть до полуголода на Колгуеве

ХУЖЕ КОЛОНИИ. НЕНЕЦКИЙ АО

Мы продолжаем наше народное исследование того состояния, в котором оказался обломок нашей страны под названием «РФ». И после ельцинского погрома, и после путинского «процветания». Когда свалившиеся на страну нефтегазовые триллионы ушли впустую, как песок сквозь пальцы просыпались. Итак, мы прочитали то, что рассказали нам люди из Челябинской области, с Кубани и из Тулы (http://forum-msk.org/material/region/13103227.html). А вот и письмо с Севера: из Ненецкого автономного округа, входящего в состав Архангельской губернии.

Нам с 2006 года (из Кремля) говорят, что развитие арктических регионов – это архиприоритет, что Россия (Эрэф, имеется в виду, Россия распалась в 1991-м) не должна потерять Арктику. Идитоты, вы ее уже теряете, разоряя эти территории, и никакие развертывания войск в полярном поясе РФ не помогут, если вы угробите экономику тамошних регионов.

Интересно, какой словесный понос несут на всяких арктических форумах, если на самом деле происходит во такое? Привожу письмо читателя из Нарьян-Мара и фотокопию обращения местных граждан в Кремль. Учтите – это из региона, являющегося важной частью Севморпути, региона-источника углеводородов, основы «кормовой базы» расейскуой элиты. Честное слово, какие-нибудь португальцы или британцы к своим заморским колониям относились лучше!

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«…Здравствуйте Максим!

Отправляю вам информацию по состоянию дел в Ненецком АО. Прикладываю письмо, которое было отправлено жителями округа Путину в январе, но было просто возвращено на стол губернатору без всякой реакции сверху.

Возможно, вам это будет интересно.

От себя хочу добавить, что сокращение зарплат бюджетников идет полным ходом (но не чиновников!), на встрече с работниками культуры и образования И. Кошин (губернатор) цинично посоветовал сажать огороды. Предприятий в городе практически нет - в 90-е годы были уничтожены рыбзавод и Лесозавод. В прошлом году уничтожили местное строительное предприятие (СМУ) работавшее с 70-х и уцелевшие в 90-е. Теперь в городе (Нарьян-Маре – М.К.) будут все строить гастарбайтеры-таджики, ресурс построенных ими домов 20 лет. Еще остался разваливающийся морпорт. Мясокомбинат существует пока, но куплен москвичами. Еще работает авиапредприятие, которое обслуживает нефтяников, но будущее его туманно, т.к. в ближайшие 5 лет будет выработан ресурс почти всего парка вертолётов Ми-8 и один новый вертолет, купленный в кредит за бешеные деньги, ситуации не изменит…»

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А вот и фотокопия обращения к монарху.

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Вот вам картина итогов власти мародеров на Русском Севере.

Сил у Максима Калашникова на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:

- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?

- Уровень зарплат.

- Что происходит в обществе?

Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).

Опубликую.

Поскольку для меня РФ и Украина – одна страна и один народ, попавшие под власть то алчных дегенератов, то шизоидов (но всяко паразитов и короедов), жду писем и с Малороссии. Подписывайтесь псевдонимами, времена нынче плохие.

Присылайте тексты на t34-85@mail.ru