Фашизм не пройдет. Сам - не пройдет. С ним надо бороться

По делу ИГПР ЗОВ, рассматриваемому Тверским судом, начато заслушивание свидетелей со стороны защиты. Оказалось, что много честных людей решили исполнить свой долг и выступить в суде. Из тех, кто «на слуху», уже выступили Ю.Ю. Болдырев и А.А. Навальный, которые до этого не имели никакого отношения к деятельности ИГПР ЗОВ. Почему? Думаю, потому, что они не просто помнят, но и понимают слова пастора М. Нимёллера:

«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».

Сегодня в России пришли за людьми, хотевшими организовать референдум, - за Мухиным, Барабашом, Парфёновым и Соколовым, - и те, кто не хочет оставлять будущее свих детей фашистам, да ещё и коррумпированным, не могут молчать.

В двух словах о том, что делал Мухин с товарищами.

Они организовывали референдум по принятию закона, реально обеспечивающего ответственность выборной власти перед нардом России. Сначала они организовывали этот референдум в рамках организации Армия воли народа (АВН). Но в 2010 году эта организация был запрещена за единственную листовку, которая был признана судом экстремистским материалом. И в своём решении от 19.10.2010 да Мосгорсуд вину АВН сформулировал так: «Таким образом, суд приходит к выводу, что АВН под видом достижения своей уставной цели, осуществляет экстремистскую деятельность, которая выражена в массовом распространении и изготовлении, с целью массового распространения, экстремистских материалов».

В том, что АВН организовывала референдум, суд АВН официально не обвинял, но деятельность АВН запретил. Тогда Ю. Мухин и остальные подсудимые по делу (К. Барабаш, В. Парфёнов и А. Соколов) перешли в Инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ), которую с 2009 года создавало Межрегиональное общественное движение «За ответственную власть» (МОД ЗОВ). ИГПР ЗОВ имела вопрос референдума (то, за что или против чего должен голосовать народ) похожий на тот, что они хотели поставить на голосование народа в АВН.

Четыре года никто и никогда не предъявлял ИГПР ЗОВ претензий и не выносил предостережений, но в 2015 году Мухина, Барабаша, Парфёнова и Соколова внезапно арестовывают, как следует из постановления о возбуждении уголовного дела от 22 июля 2015 года, за: «создание инициативных групп по проведению референдума; последующее проведение референдума с целью внесения изменений в Конституцию РФ об ответственности высших органов власти перед народом; пропаганда идеи принятия закона «Об оценке деятельности Президента и членов Федерального собрания Российской Федерации народом России»».

В конечном итоге им было предъявлено обвинительное заключение со следующим существом обвинения: «Преступная деятельность Мухина Ю.И., Барабаша К.В., Парфенова В.П.. Соколова А. А., принимавших участие в организации деятельности экстремистской организации, направленная на массовое pacпространение экстремистских материалов, была пресечена правоохранительными органами Российской Федерации».

При этом им не говорят, в деятельности какой организации их обвиняют (ведь АВН уже давно нет, а ИГПР ЗОВ никаким судом не признавалась экстремистской организацией), и не говорят, какой экстремисткой деятельностью эта неизвестная организация занималась. Положение аналогично тому, если бы вас арестовали и отправили в суд с обвинением, что вы совершили убийство общеопасным способом, но не говорят, кого вы убили и каким способом. Как бы вы защитились от такого обвинения, от приговора судьи (фигуранта «списка Магнитского»), которому в этом «обвинении» всё «понятно» и который не требует от прокурора, что бы тот своё обвинение разъяснил подсудимым и суду, как того требует даже нынешний закон.

Если сегодня не вступиться за ИГПР ЗОВ, то завтра придут за вами, за вашими детьми и будут предъявлять вам такие же обвинения, как и ИГПР ЗОВ, за любую общественную деятельность. Фашисты превратят вас в бессловесный скот, не имеющий права даже пискнуть против их преступного беспредела.

И не говорите, а что мы можем сделать?

Вы можете выразить своё мнение письмом судье Криворучко на адрес Тверского суда Tverskoy.msk@sudrf.ru

А копию послать К.В. Барабашу, В.Н. Парфёнову и А.А. Соколову в Бутырскую тюрьму butyrka2012@mail.ru и жене Мухина y.i.mukhin@gmail.com

Максим Калашников,

Анатолий Баранов