"Киргизских террористов" зачем-то лишили гражданства РФ

Акрам и Аброр Азимовы, являющиеся фигурантами дела о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, лишены российского гражданства. Было установлено, что в 2010 году отец братьев при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ предоставил управлению ФМС по Пермскому краю ложные сведения. Это решение аннулировано, что повлекло за собой отмену решений о приеме в гражданство двух его сыновей Акрама и Аброра, родившихся в Киргизии. Ранее российского гражданства по той же причине лишили и предполагаемого исполнителя теракта в петербургской подземке — Акбаржона Джалилова.

Я вот даже не знаю, наверно, злодеи понесли заслуженное наказание - лишены гражданства РФ. Особенно должно быть переживает по этому поводу Джалилов, чью оторванную взрывом голову все видели на фото после теракта в питерском метро.

А Азимовы пока еще не признаны преступниками. И не факт, что по итогам следствия все будет выглядеть так, как сейчас. Назначенный адвокат от имени Аброра Азимова подтвердил вину, но тот, придя в себя, уже успел отказаться от показаний - так вообще-то часто бывает. А Акрам Азимов, выданный российской стороне прямо из больницы в Киргизии, теперь может требовать возвращения на родину и разбирательства там. Потому что неясно теперь, на каком основании гражданина Киргизии выдали иностранному государству? Ему теперь самое время отказываться от прежних показаний, даже вообще отказываться от дачи любых показаний, требовать консула и депортации домой.

Кстати, того же самого может требовать и Аброр Азимов - пистолет и несколько патронов, найденных при нем, не дают такого состава преступления, чтобы отказать в выдаче его властям Киргизии, а обвинение в терроризме пока, как можно понять, держится только на выводах следствия. Но само это следствие может быть оспорено как незаконное - ведь теперь Азимов иностранец... Теперь может требовать переводчика и начать утверждать, что вообще не понимал, о чем его спрашивали следователи и намерен давать показания только на родном языке и только в присутствии дипломатического представителя Киргизии.

Конечно, курица не птица, а Киргизия не заграница, но зачем было нужно это осложнение для следователей?

Или уже решено найти благовидный предлог, чтобы отпустить этих людей - ну не извиняться, же, мол "ошибочка вышла"?..

Надеюсь, что следствие все же не ошибается, и арестовали тех, кого нужно. Хотя со стороны выглядит все достаточно странно - организаторы теракта руководят всем из какой-то владимирской деревни, арестованы несколько каких-то шашлычников из Подмосковья... А теракт, между тем, происходит в Петербурге. Что, под Питером деревень мало?

Зачем-то Бортников проговаривается, что ФСБ уже известен заказчик преступления, но назвать его пока почему-то невозможно. Чтобы не спугнуть? Ну так зачем тогда вообще о нем говорить. Или использовать СМИ, чтобы спровоцировать кого-то?

Но корректно ли это по отношению к общественному мнению? Понятно, что на общество нашей власти давно уже наплевать. Но зачем же это так демонстрировать.

А.Б.

PS. В последний момент пришло сообщение, что ФСБ назвала имя предполагаемого заказчика теракта в Петербурге - это Абу Салах аль-Узбеки, уроженец киргизского Оша, который является лидером группировки "Таухид валь-Джихад", воюющей в Сирии. В настоящее время следователи проверяют его причастность к взрыву в метро Петербурга в качестве заказчика. Что это добавляет или проясняет?