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Московский листок

Прокураторы не допустят 29 апреля развития настроений 26 марта

Опубликовано 21.04.2017 в разделе комментариев 1

протест коррупция либералы
Прокураторы не допустят 29 апреля развития настроений 26 марта

Московская прокуратура объявила предостережение организаторам акции «Открытой России» под названием «Надоел». Сообщение опубликовано на сайте ведомства. «Организаторам мероприятия – Марии Бароновой и Якову Ермакову объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», – говорится в сообщении. 

Изначально Баронова подала заявку на проведение акции у Администрации президента. В мэрии Москвы предложили перенести ее на проспект Сахарова. Предложение объяснили тем, что через Славянскую площадь проходит 12 маршрутов общественного транспорта, это также помешает автомобилистам и пешеходам. 

Баронова ответила, что «любая другая точка не имеет смысла», но объявила о готовности «вступить в переговоры» с мэрией. 

Акция «Надоел» предназначена для того, чтобы активисты передали заявление президенту Владимиру Путину с просьбой не выдвигаться на этот пост в четвертый раз, а завершить политическую карьеру. Заявки на проведение акции подали в 20 городах России. По данным на 20 апреля, ее согласовали в 11 городах.

Напомним, 10 апреля Пресненский районный суд Москвы с третьего раза санкционировал арест преподавателя математики Московской финансово-юридической академии Дмитрия Богатова, которого Следственный комитет РФ подозревает в приготовлении к организации массовых беспорядков и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности.

Богатов был задержан 6 апреля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам во время несогласованной акции протеста 2 апреля в Москве. 7 апреля суд отказался арестовывать преподавателя, однако он так и не был отпущен на свободу. Богатова отвезли обратно в СК, где в ночь с пятницы на субботу ему предъявили новые обвинения. 8 апреля суд решил перенести рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения на 10 апреля.

В понедельник во время судебного заседания следствие ходатайствовало о приобщении к делу письма из ФСБ России, в котором говорилось, что, согласно предварительной оценке материалов Институтом языковедения РАН, посты, которые, по мнению следователей, публиковал Богатов, содержат призывы к осуществлению террористической деятельности и массовым беспорядкам, передает "Медиазона".

Кроме того, следователь попросил суд приобщить ответ из МВД, в котором говорилось, что у Богатова есть загранпаспорт, действительный до 6 апреля 2021 года. "Нами было установлено, что 12 апреля господин Богатов собирался покинуть территорию РФ и отправиться в Италию. Насколько нам известно, соответствующая виза открыта", - подчеркнул следователь. Судья Евгений Найденов удовлетворил оба ходатайства. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Я тоже за Андрееча написал 21.04.2017 23:18
Путин недопустит майданов! Сплотимся вокруг нашего Верховного Гавнокомандующего и спасем Российскую Федерацию от пятой колонны!
Путин! Медведев! Ленин! Зюганов! Залдостанов! Проханов! Гоблин! Аграновский! Победа!
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