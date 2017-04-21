Прокураторы не допустят 29 апреля развития настроений 26 марта

Московская прокуратура объявила предостережение организаторам акции «Открытой России» под названием «Надоел». Сообщение опубликовано на сайте ведомства. «Организаторам мероприятия – Марии Бароновой и Якову Ермакову объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», – говорится в сообщении.

Изначально Баронова подала заявку на проведение акции у Администрации президента. В мэрии Москвы предложили перенести ее на проспект Сахарова. Предложение объяснили тем, что через Славянскую площадь проходит 12 маршрутов общественного транспорта, это также помешает автомобилистам и пешеходам.

Баронова ответила, что «любая другая точка не имеет смысла», но объявила о готовности «вступить в переговоры» с мэрией.

Акция «Надоел» предназначена для того, чтобы активисты передали заявление президенту Владимиру Путину с просьбой не выдвигаться на этот пост в четвертый раз, а завершить политическую карьеру. Заявки на проведение акции подали в 20 городах России. По данным на 20 апреля, ее согласовали в 11 городах.

Напомним, 10 апреля Пресненский районный суд Москвы с третьего раза санкционировал арест преподавателя математики Московской финансово-юридической академии Дмитрия Богатова, которого Следственный комитет РФ подозревает в приготовлении к организации массовых беспорядков и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности.

Богатов был задержан 6 апреля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам во время несогласованной акции протеста 2 апреля в Москве. 7 апреля суд отказался арестовывать преподавателя, однако он так и не был отпущен на свободу. Богатова отвезли обратно в СК, где в ночь с пятницы на субботу ему предъявили новые обвинения. 8 апреля суд решил перенести рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения на 10 апреля.

В понедельник во время судебного заседания следствие ходатайствовало о приобщении к делу письма из ФСБ России, в котором говорилось, что, согласно предварительной оценке материалов Институтом языковедения РАН, посты, которые, по мнению следователей, публиковал Богатов, содержат призывы к осуществлению террористической деятельности и массовым беспорядкам, передает "Медиазона".

Кроме того, следователь попросил суд приобщить ответ из МВД, в котором говорилось, что у Богатова есть загранпаспорт, действительный до 6 апреля 2021 года. "Нами было установлено, что 12 апреля господин Богатов собирался покинуть территорию РФ и отправиться в Италию. Насколько нам известно, соответствующая виза открыта", - подчеркнул следователь. Судья Евгений Найденов удовлетворил оба ходатайства.

Материалы по теме:

Навальный помог Мухину - долг платежом красен

Силовигархи Тимченко и Сечин освобождены Совфедом от налогов

Чей чёрствый хлеб лопает класс-"девелопер" в виде утреннего круасана?

Думаки проодобрямсили в первом чтении закон о сносе московских пятиэтажек

Пресс-служки миллиардера Усманова обвиняют Навального во лжи и манипуляциях

Преподавателя МФЮА арестовали по делу о призывах к терроризму и массовым беспорядкам на акции 2 апреля в Москве