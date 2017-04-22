"МВФ считает, что украинские пенсионеры зажрались"

Повышение пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, заявил директор европейского департамента организации Пол Томсен. "Пенсионная реформа — важная часть следующего пересмотра программы, и в нее входит повышение эффективного пенсионного возраста".

"У Украины есть серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что в стране второй по величине дефицит пенсионного фонда в мире", — отметил Томсен.

"Повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно", — сказал глава европейского департамента МВФ.

- Ну очевидная же вещь, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - МВФ не благотворительная организация, это фонд, который дает чужие деньги под программы развития совсем уж никчемным правительствам, и желает получить на вложенный доллар хоть несколько центов прибыли. А на Украине полагают, что кредит МВФ - это подарок от анонимного деда Мороза. Что такое украинские пенсионеры для МВФ? Это выброшенные на ветер деньги! Пенсионер молодым не станет, как его ни корми, умрет в конце концов - и плакали денежки. Поэтому лучше всего пенсионерам не платить совсем. Для этого есть несколько способов - первый это поднять возраст выхода на пенсию выше средней продолжительности жизни. На Украине уже и так приподняли пенсионный возраст на пару лет, но этого мало, он еще не достаточно эффективный. Эффективный будет, когда до пенсии вообще никто доживать не будет, но это, к сожалению, неосуществимая мечта... Второй способ - это уменьшить пенсию, желательно так, чтобы ее величина никак не позволяла дожить до следующей выплаты. Но здесь мешают разные общества защиты животных и прочие - лезут со своими физиологическими нормами, потребительскими корзинами и прожиточными минимумами. Тут надо постепенно переводить пенсионера на трехразовое питание: понедельник, среда, суббота. Все эти льготные лекарства и другую ерунду - надо убирать. Желательно, чтобы пенсионер оплачивал лечение на все сто процентов - это тоже сильно облегчит нагрузку на пенсионный фонд. Вообще, нужно установить норму на возраст дожития, и если он переваливает за год, то нещадно штрафовать виновных. Вот примерно так. Европейский выбор - это для тех, кто может и хочет работать. А для тех, кто свое отработал - нужны современные, комфортабельные, архитектурно привлекательные крематории.