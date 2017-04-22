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Московский листок

МВФ считает, что украинские пенсионеры зажрались

Опубликовано 22.04.2017 в разделе комментариев 6

украина власть пенсия государство грабеж
МВФ считает, что украинские пенсионеры зажрались

Повышение пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, заявил директор европейского департамента организации Пол Томсен. "Пенсионная реформа — важная часть следующего пересмотра программы, и в нее входит повышение эффективного пенсионного возраста".

"У Украины есть серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что в стране второй по величине дефицит пенсионного фонда в мире", — отметил Томсен.

"Повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно", — сказал глава европейского департамента МВФ.

- Ну очевидная же вещь, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - МВФ не благотворительная организация, это фонд, который дает чужие деньги под программы развития совсем уж никчемным правительствам, и желает получить на вложенный доллар хоть несколько центов прибыли. А на Украине полагают, что кредит МВФ - это подарок от анонимного деда Мороза. Что такое украинские пенсионеры для МВФ? Это выброшенные на ветер деньги! Пенсионер молодым не станет, как его ни корми, умрет в конце концов - и плакали денежки. Поэтому лучше всего пенсионерам не платить совсем. Для этого есть несколько способов - первый это поднять возраст выхода на пенсию выше средней продолжительности жизни. На Украине уже и так приподняли пенсионный возраст на пару лет, но этого мало, он еще не достаточно эффективный. Эффективный будет, когда до пенсии вообще никто доживать не будет, но это, к сожалению, неосуществимая мечта... Второй способ - это уменьшить пенсию, желательно так, чтобы ее величина никак не позволяла дожить до следующей выплаты. Но здесь мешают разные общества защиты животных и прочие - лезут со своими физиологическими нормами, потребительскими корзинами и прожиточными минимумами. Тут надо постепенно переводить пенсионера на трехразовое питание: понедельник, среда, суббота. Все эти льготные лекарства и другую ерунду - надо убирать. Желательно, чтобы пенсионер оплачивал лечение на все сто процентов - это тоже сильно облегчит нагрузку на пенсионный фонд. Вообще, нужно установить норму на возраст дожития, и если он переваливает за год, то нещадно штрафовать виновных. Вот примерно так. Европейский выбор - это для тех, кто может и хочет работать. А для тех, кто свое отработал - нужны современные, комфортабельные, архитектурно привлекательные крематории.



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: бесплатный проезд в муниципальном транспорте и бесплатное обслуживание в поликлиниках
орп написал 22.04.2017 01:23
Дмитрий, а ты уверен, то для россиян это удивительно? В России не только в поликлиниках, в больницах тоже бесплатно! И операции бесплатно, и даже за гипс платить не надо.
И что там пишет этот дурачок "Фигня"? Что значит "догоним и пеерегоним Россию"? Украина двано догнала и пререгнала Россию! Сейчас догонять уже Францию, а на будущий год - Германию!
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Re: И дешевле в Украине все , и вкуснее
орп написал 22.04.2017 01:18
А что, дальше чем на пожрать уже ни на что не хватает?
И насчет лекарств - и они только "становятся бесплатные" или, как нам врет Дмитрий, уже бесплатные?
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Re: Зачем врать, Дмитрий?
орп написал 22.04.2017 01:16
Женщины выходят на Украине на пенсию в 57 лет. В СССР и РФ - 55 лет.
И что такое 35 лет НЕПРЕРЫВНОГО (ты забыл это слово) стажа? Многие могут сейчас похвалиться, что в 90-х и 00-х имели постоянную работу с трудовой книжкой?
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(без названия)
Фигня все это написал 22.04.2017 01:13
И пенсии в Украине ростут и зарплаты. Догоним и перегоним Россию. Это уже понятно. Сроки кратчайшие , сколько бы российские власти не пририсовывали нолей к ЗП россиян. И дешевле в Украине все , и вкуснее. И за пенсионеров государство платит и дотирует ЖКХ. И лекарства сейчас становятся бесплатные.
А сегодня еще одна интересная новость. Китайцы приветствуют инициативу Европы дать украинцам безвиз. И предлагают Украине безвиз с Китаем.
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рЫдактору
Дмитрий..г..Запорожье написал 22.04.2017 00:57
Ну чего фантазировать и уподобляться недоумку Калашникову если не знаете?Не пенсионный возраст подняли,а обязательный минимальный страховой стаж.Это 35 лет.И уж до уровня наших пенсионерам,в кацапопомойке топать и топать.
Ваши кацапорылые макаки до сих пор не могут поверить,что в Украине для пенсионеров бесплатный проезд в муниципальном транспорте и бесплатное обслуживание в поликлиниках.Льготы при оплате за жилье(в основном отопление),ибо электроенергия,газ,вода и так стоят не дорого и дешевое продовольствие,равного которому в кацапомойке и близко нет.Другими словами,тот кто честно работал и может это доказать имеет пенсию позволяющую жить достойно.Особенно при наличии загородных домов,во что за 30 лет превратились те самые 10 соток выделяемые Горбачевым.Кстати теплоход на фазенды то же для пенсионеров бесплатный должен быть в этом году так точно(но это только в Запорожье,за другие регионы утверждать не берусь).Вот примерно так.
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(без названия)
!@!@!QTAKIBOG---TOT!& написал 22.04.2017 00:39
"МВФ считает, что украинские пенсионеры зажрались"
- Таки еуро-пейские ублюдки всегда озабочены тем, кто живет хоть как-то прилично! Это у них таки веками!
Лезли тевтоны - выгнали, отстроились. Прилезди хранцы - выгнали, отстроились! Полезли в Крым англофранцузские ублюдки - отбились, отстроились - тогда у ж еуро-пейцы не стерпели и устроили Первую Мировую - но она России только на пользу таки пошла - и царя сплюнули и буржуев, Опять устроили еуро-пейцы Вторую Мировую - выгнали, отстроились, Таки еуро-пейцы научили самых ублюдочных ублюдков - таки бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных развалить страну... Это уже, похоже, надолго... А может, массаракш, и навсегда...
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