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Московский листок

Рогозин-младший возглавит "Илюшин"

Опубликовано 22.04.2017 в разделе комментариев 0

катастрофа самолет рогозин оак
Рогозин-младший возглавит "Илюшин"

Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации Алексей Рогозин возглавит головное предприятие транспортного дивизиона ОАК – ОАО «Ил», сообщает пресс-служба ОАК. Алексей Рогозин сохранит за собой должность профильного вице-президента ОАК по транспортной авиации. Такая конструкция уже введена в боевой, стратегической и специальной, а также гражданской авиации.

ОАО «Ил» становится головной компанией формируемого транспортного дивизиона, на базе которого будут объединены другие активы - ВАСО (Воронеж), Авиастар-СП (Ульяновск), ОАК-ТС, ЭМЗ имени Мясищева, а также ряда авиаремонтных предприятий.

От редакции: Что-то это напоминает чудовище Франкенштейна - взять от разных мертвых тел фрагменты и слепить из них один относительно живой организм. Ну а виде живительной силы, надо понимать, выступит Алексей Дмитриевич Рогозин. В других дивизионах такой живительной силы, похоже, не обнаружилось. Пока что, по крайней мере, ничего похожего на новые самолеты нет, все больше двойная-тройная модернизация еще советских моделей.

Есть, конечно, приятные исключения - "Суперджет", о котором сейчас стараются при людях на вспоминать. Но денег в свое время на нем подняли прилично. А заодно поживились площадями под застройку на Ходынке - теперь, правда, овые уже сидят, овые даже безвременно померли в камере... Но не все еще.

Есть и еще приятность - тоже как-то позабытый в последнее время вниманием прессы истребитель пятого поколения. То есть не истребитель пока, а его прототип. Уже скоро, говорят, отечественные ученые создадут к нему двигатель - и как полетит! И вооружение к нему создадут. И даже всякую электронику - нет, не создадут, конечно, но купят в Израиле. А это даже лучше, не надо тратиться на разработку.

Вот теперь, наверно, появится перспективная разработка и у "Илюшина". Потому что Ил-76 впервые поднялся в воздух в 1971 году, когда папа нынешнего генерального конструктора и вице-президента ОАК еще только готовился вступать в пионеры. И хотя последующие многчисленные модернизации - это было даже лучше, чем новый самолет, во много раз лучше, но уже как-то и неприлично...

Тем более, что в любом авиационном объединении раньше всегда головным предприятием было КБ, конструкторское бюро. И возглавлял его, естественно, генеральный конструктор. А теперь возглавляют дивизионы, да и весь ОАК, эффективные менеджеры. Они очень эффективные, и дадут сто очков форы любому совковому генконструктору. Вот только самолетов делать не умеют (ну не учили этому в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики), а так во всем остальном прогресс. Костюмы от Гуччи, рубашки от Ван Лака, ботинки от Кардена. Диор, Картье, Мазератти.

Думаю, что транспортную авиацию ждет небывалый взлет. Как и в боевой, стратегической, специальной, а также гражданской. 

Анатолий Баранов



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