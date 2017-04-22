Анатолий Баранов: Конечно, это провокация, а чего мы ожидали?

Служба безопасности Украины в пятницу, 21 апреля, провела антитеррористические учения на границе с Крымом в Геническом районе Херсонской области.

Киев не первый раз объявляет о различных учениях вблизи границы с Крымом, во всех случаях это выглядит как провокация и вызов Москве. Одной из таких провокаций стали объявленные в конце прошлого года учебные ракетные стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма.

По этому поводу главный редактор ФОРУМа.мск дал комментарий "Свободной прессе".

- Это провокация? Какова ее цель?

- Конечно, это провокация, а чего мы ожидали? Есть конфликт, и в ближайшие десятилетия он не рассосется, если только не исчезнет нынешняя Украина как субъект или РФ не сойдет с ума и не начнет возвращать Крым. И цель этой провокации понятна – Украина же должна как-то самоутверждаться. Поддерживать в самой себе хоть какое-то самоуважение. Примерно также было с Польшей после революции 1917 года, когда из рук большевиков польский народ получил свою мечту – независимость. В Польше ведь реально шла борьба за независимость. Но потом вместо чувства минимальной благодарности возник конфликт, русско-польская война, которую, кстати, Красная армия проиграла. И до самой Второй мировой войны на советско-польской границе шли стычки, конфликты, провокации. Пока не исчезла польская государственность – новая послевоенная Польша была уже дружественным государством. Ну а потом… Оказывается, во всех бедах Польши были виноваты все равно мы. Можно уже и привыкнуть.

- Что такое антитеррористические учения СБУ? Что, по-вашему, они могут из себя представлять? Какие силы могут в них участвовать?

- На Украине карательную операцию на востоке страны, по сути гражданскую войну называют «антитеррористической операцией». На Украине с «террористами» борются при помощи систем залпового огня, артобстрелов, танковых атак. Вот примерно эти же силы и средства будут использоваться и в учениях вблизи Крыма. Тем более, что других у Украины и нет. Как говорится, «чем богаты»…

- Какие меры предосторожности, по-вашему, могут и должны предпринять крымские власти? Должны ли они быть постоянными или на время ожидания провокаций?

- Вопрос приграничной военной угрозы – это не вопрос компетенции крымских властей. Это вопрос армии, пограничных войск и ФСБ. Роль собственно крымских властей тут совершенно другая – самый важный ответ на любые провокации – это рост благосостояния крымчан, рост экономики, рост в социальной сфере, рост уровня и качества жизни. Поверьте, на Украине очень ревниво смотрят на то, что происходит в России и особенно в Крыму. И, кстати, степень гражданских свобод тоже фактор влияния. Большинство военных там, кстати, сами крымчане – и это их тоже касается напрямую. А военная мощь Украины еще долго не будет представлять реальной угрозы для нас.

- На что, по-вашему, в реальности способен Киев? Теракты? Захват заложников? Диверсии? Или все же угроза преувеличена?

- Киев сегодня способен на все. У них с одной стороны развязаны руки, а с другой надо же как-то оправдывать свое существование. Вот российской угрозой и оправдывают. Диверсии могут быть, особенно на военных объектах и объектах жизнеобеспечения, хотя, разумеется, официальный Киев будет от них открещиваться, и им будут верить. Украинская политика у нас сильно запущена, иначе бы не случилось никакого майдана – но и сейчас большого ума и тонкой дипломатии не наблюдается. Мало кто знает, что в СБУ еще в 2014-м году прошла чистка, как у нас в 30-е. И сейчас российской агентуры в украинских спецслужбах, боюсь, практически нет. А вот у нас украинской агентуры – ну просто море! И работают они совсем не топорно, у них учителя хорошие. Вот о чем нужно думать, я полагаю. Но не уверен, что есть кому и есть чем…