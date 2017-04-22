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Московский листок

Вопрос коммунистического целеполагания в космосе разрешился для космонавта отчислением из отряда

Опубликовано 22.04.2017 в разделе комментариев 1

космос позор сырьеваяимперия
Вопрос коммунистического целеполагания в космосе разрешился для космонавта отчислением из отряда

Российский космонавт Геннадий Падалка - рекордсмен по суммарной продолжительности космических полетов - написал заявление об отчислении из отряда космонавтов, сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков. Падалка - герой знаменитого видео (18+), запечатлевшего грустный диалог летящих на МКС космонавтов с обсуждением того, "нахера оно нам надо". "It's my last flight. Всё", - говорит тогда Падалка. 

Лончаков сообщил ТАСС в субботу: "Поступило заявление Геннадия Ивановича об отчислении из отряда, оно будет рассмотрено на межведомственной комиссии примерно через две недели". По его словам, в ЦПК не видят большой проблемы в уходе Падалки, поскольку в этом году был объявлен новый набор, кроме того, в отряде немало космонавтов, еще не летавших в космос. 

Сам Падалка подтвердил, что будет работать в отряде до 28 апреля: "Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре для меня тоже нет". Он также сообщил, что готов отправиться в шестой орбитальный полет, чтобы уставить очередной рекорд по суммарному пребыванию в космосе - в районе тысячи суток - однако его не назначают в экипаж. 

Весной 2017 года по финансовым соображениям российский экипаж на МКС сократили. 

Герой России Геннадий Падалка побывал в космосе пять раз, совершил десять выходов в открытый космос. Он провел на орбите в общем 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды. 15 апреля 2016 года Международная авиационная федерация (Federation Aeronautique Internationale) признала его рекорд. Предыдущий рекорд - 803 дня - принадлежал другому российскому космонавту Сергею Крикалеву. 

Помимо официальных достижений, Падалка - один из героев резонансного ролика, в котором двое космонавтов обсуждают предстоящую вахту на МКС. "Интересно там: детки внизу, девушки, провожают, слезы. А я думаю: нахера оно нам надо, а?" - рассуждает Падалка. Его товарищ Михаил Корниенко не соглашается: "Мы живем, пока мы работаем, летаем. На диван лег - и кирдык".

От редакции: Грубо поднятый, но верный вопрос: космос из советского ставший российским, "обесцЕлился". Страна из первопроходца, мечтавшего обживать планеты для нового человечества, которое будет жить в коммунистической гармонии, без войн и конкуренций, которое расплодится настолько, что перестанет умещаться на Земле - стала космическим челноком. Так что Падалка прав. Непонимание, зачем эти ритуальные полёты на орбиту - оно ведь системное, оно идеологическое. РФ вроде как обызана время от времени доказывать, что она космическая держава, но это ведь затратно и... непонятно. Непонятно кремлёвским прпоагандистам реванша частной собственности, которые после космической конфронтации с США перешли к такому "сотрудничеству", которое бессмысленно в самом основании своём: "на херА?".

Да, научное сотрудничество СССР и США шло даже в годы Холодной войны - было чем поделиться, они нам - лунный грунт, мы им карты Марса (марсоход только благодаря нашим картографам отправился куда отправился). Но дальше-то, дальше что? Враждующее человечество, даже на Змеле предпочитающее истреблять себе подобных, перестало мечтать о Расселенной. О том, как Циолковский, что Земля - лишь колыбель, но пора, окрепнув в веках, человечеству её и покинуть... Однако "свергнутая" идеология научного коммунизма, благодаря которой только и возможно это всё - мирное освоение космоса, она "не действует", а при капитализме остаётся только "на херА". И лучше хоть раз сказать на весь капиталистический космос правду, пусть и ценой личного пребывания в космосе. 

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
гранд ватник написал 22.04.2017 17:36
черному пора бы знать , что и лунный грунт мы им подарили - несколько грамм кажется , получив который покорители луны наконец узнали его некоторые
примечательные особенности \связанные с окислением иридия \ , центнеры
ихнего "лунного грунта" не смогли им в этом помочь почему то , да и
стыковочные узлы они от нас получили через союз-аполлон .
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