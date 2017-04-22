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Московский листок

США недобомбили исламистов в Афганистане: талибы убили не менее 140 солдат

Опубликовано 22.04.2017 в разделе комментариев 1

афганистан талибы исламизм
США недобомбили исламистов в Афганистане: талибы убили не менее 140 солдат

В Афганистане произошла крупнейшая атака талибов на военную базу: Минобороны страны подтвердило данные о гибели 140 военнослужащих. Власти предупредили, что число жертв может увеличиться. 

Теракт произошел на военной базе в провинции Балх на севере страны в пятницу. По данным Reuters нападавшие проникли на территорию военной базы на нескольких автомобилях. Они сообщили охране, что требуется срочно доставить на базу раненых солдат. Бойня началась, когда солдаты выходили из мечети после молитвы. 

По данным AFP (via YahooNews), при нападении использовались гранаты. Двое боевиков взорвали пояса смертников, семерых нападавших застрелили. 

Представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас ранее сообщал о 50 погибших в результате атаки близ города Мазари-Шариф, передает РИА "Новости". Афганский телеканал Tolo News, ссылаясь на источник в силах безопасности, сообщил о 135 жертвах и 60 раненых, состояние некоторых из них оценивается как критическое. 

Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное террористическое движение "Талибан". 

В последнее время наблюдается активизация талибов в восточных и южных афганских провинциях (Логаре, Нангархаре, Гильменде), а также на севере страны (в Кундузе, Джаузджане и Парване), отмечает ТАСС. При этом все чаще полевые командиры и рядовые боевики движения присягают на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Напомним, 13 апреля Пентагон впервые в истории США применил свое самое совершенное неядерное оружие, сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую неофициально именуют "матерью всех бомб" (MOAB), нанеся удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) на востоке Афганистана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники в Пентагоне. 

Как стало известно журналистам, США нанесли удар по позициям террористов в афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны на границе с Пакистаном. Телеканал сообщает, что авиаудар состоялся "несколько часов назад".  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Так победим!!! написал 22.04.2017 18:06
В Госдепе обеспокоены запретом "Свидетелей Иеговы" в России
Источник: https://nahnews.org/989952-v-gosdepe-obespokoeny-zapretom-svidetelei-iegovy-v-rossii
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Наконец-то ЦРУшную секту "Свидетелей Иеговы" признали экстремистской в РФ! Задолбали эти извращенки-ЦРУшные соски со своими приставаниями на улицах, по телефонам и попыткам вломиться в квартиру. Теперь с чистой совестью буду иметь право этим мразям хари начищать!!!
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