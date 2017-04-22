Съезд партии правых перешёл в Кёльне в столкновения с полицией

В немецком Кельне в субботу начался двухдневный съезд правой популистской партии "Альтернативная для Германии" - противников иммиграции, которые резко набрали популярность на фоне европейского кризиса с беженцами. Перед началом мероприятия произошли столкновения противников партии с полицией.

Мероприятие партии "Альтернатива для Германии" (AfD) запланировано на два дня и открылось в субботу, чему попытались помешать противники радикальной партии. Демонстранты держали в руках лозунги "Блокировать нацистов".

Полиция ожидала, что всего в протестах примут участие тысячи активистов, в том числе левые экстремисты. Для сохранения порядка на место проведения съезда в центр Кельна было направлено 4 тыс. полицейских, передает Русская служба ВВС.

Столкновения начались с самого утра: около сотни человек пытались прорваться через полицейский кордон. Один полицейский при этом пострадал, обеспечивая проход делегатов в здание. Напавший на него был задержан.

Затем на подступах к отелю 50-60 человек велосипедами блокировали доступ к месту проведения съезда. Когда полиция разобрала эту конструкцию, произошли стычки с протестующими.

Всего в съезде "Альтернативы для Германии" принимают участие 600 делегатов. Председатель партии Фрауке Петри, выступая перед собравшимися, призвала к сплочению под ее лидерством.

Партия "Альтернатива для Германии" была образована четыре года назад. Она выступает за выход страны из Еврозоны и за ограничение миграции в страну. В прошлом году партия, которая имела успех уже во многих регионах страны, прошла на выборах в земельный парламент Берлина.

В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы, по их итогам будут сформированы новый состав бундестага и новое правительство.

Отметим, что из ЕС приходят не только реакционные вести, и если в Германии растут правые настроения, то во Франции неплохие шансы, всё возрастающие, имеет на президентских выборах левый кандидат.

Выступая недавно перед своими сторонниками, он честно заявил, что придя к власти строил бы отношения с Россией через своих товарищей из Левого фронта, и добрым словом вспомнил Сергея Удальцова, находящегося в путинских застенках.

Читайте ниже фрагменты его выступления.

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