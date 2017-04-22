По делу о самоподрыве ленинградского студента арестован глава подпольной химлаборатории

Суд в Петербурге в субботу арестовал директора компании "Инновационные технологии C&C", подозреваемого по делу о подрыве студента у здания библиотеки на проспекте Кима. Ранее сообщалось, что пострадавший сам изготовил бомбу, однако теперь следствие предположило, что взрывное устройство собрали в мастерской "Инновационных технологий".

Как передает "Росбалт", решение об аресте Василия Кирьянова до 15 июня вынес Василеостровский районный суд Петербурга. Ранее суд арестовал ведущего химика данной лаборатории Дмитрия Довгу до 21 июня.

В городском суде сообщили, что мужчины подозреваются в совершении преступления по статьям 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

По версии следствия, под вывеской компании скрывалась лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств, одно из которых могло сработать в руках молодого человека 13 апреля у библиотеки в Василеостровском районе. В результате взрыва пострадал 17-летний Андрей А., который учится на химика в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте.

Раненого доставили в детскую больницу N2 Святой Марии Магдалины. По словам очевидцев, молодой человек "что-то поднял около библиотеки", после чего раздался взрыв.

Позже "Фонтанка" уточнила, что взрыв неустановленного устройства произошел "при попытке его разбора", пострадавший - студент Санкт-Петербургского государственного технологического института Андрей К.

Как уточняет Life, Андрей К. 1999 года рождения учился на химика, в соцсетях публиковал фотографии с проводимыми им химическими экспериментами, в Instagram - химические формулы. Молодой человек подписан на несколько пабликов в соцсети "ВКонтакте", посвященных химии.

За несколько часов до взрыва Андрей разместил на своей странице во "ВКонтакте" пост с музыкальной подборкой: "Просто напоминаю, что бессмертие излечимо. Ну и сонграндом в честь самого лучшего дня".

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