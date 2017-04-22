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Московский листок

Прогрессивная Америка, Австралия и Европа выступили за науку - значит, против Трампа

Опубликовано 22.04.2017 в разделе комментариев 5

сша наука прогресс евросоюз австралия
Прогрессивная Америка, Австралия и Европа выступили за науку - значит, против Трампа

В крупных городах мира в субботу проходят многотысячные марши в защиту науки: акция началась в Австралии, продолжилась в Европе, а самыми мощными шествия, по-видимому, станут в США. Там это способ не только заявить о приоритете научного знания, но и выразить протест против намерения администрации Дональда Трампа урезать федеральное финансирование ряда научных программ, передает Reuters. 

Марши проходят в День Земли. По мнению организаторов, они должны стать ответом на участившиеся попытки пренебречь научными данными, основанными на фактах, в пользу предрассудков и спекуляций. Они утверждают, что эта тенденция тормозит борьбу с последствиями глобального изменения климата, сказывается на преподавании теории эволюции и основ сексуального здоровья, передает "Радио Свобода". 

Марши в общей сложности проходят в 500 городах в разных частях планеты. Где-то это компактные акции в университетских кампусах, а где-то организаторы возвели сцены в ожидании тысяч сторонников. 

В крупнейших городах Австралии Сиднее и Мельбурне на марш в защиту науки от политики вышли около 3000-4000 человек, сообщает The Sydney Morning Herald.

Один из плакатов, отражающих настроение собравшихся, обыгрывал известный мем: "Чего мы хотим? Политики, основанной на науке! Когда мы хотим этого? После экспертной оценки". 

Демонстрации также прошли в Канберре, Веллингтоне и других городах Австралии и Новой Зеландии. 

В Европе акции - в большинстве более компактные - прошли в Париже, Лондоне, Бонне, Хельсинки, Мюнхене, Столкгольме.

В США главные марши против влияния политики на науку проходят в Вашингтоне и Нью-Йорке. Накануне принять в них участие призывал Нил Деграсс Тайсон - астрофизик и один из главных популяризаторов науки в Америке. "Люди потеряли способность судить о том, что является правдой, а что - нет. Не в такой стране я вырос… Вы не можете сказать "я не верю в E=mc2" - это правда независимо от того, верите ли вы в это. Чем скорее вы это поймете, тем скорее мы перейдем к политическому обсуждению того, как решать насущные проблемы", - заявил он. 

Так, марш в Вашингтоне стремится привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Как отмечает Reuters, в Белом доме отказались от комментариев по поводу массовых акций. Однако во время предвыборной кампании нынешний президент Дональд Трамп называл выводу ученых обманом и грозился вывести США из глобального соглашения по климату.

От редакции: Вообразить себе такой марш в Москве, да ещё после Пасхи - нереально... Какая наука, зачем, кому нужна? Всё, что тут сумела понапридумать и понастроить наука в СССР за богопротивный период - частично схарчили, кое-что ещё работает, но и это ждёт тотальная реновация, монетизация, в общем - кирдык. Уж если РАН теперь вынуждена клянчить у ФАНО на исследования, словно у бухгалтера зарплату - о какой науке можно говорить в "православной стране"? Тут вон всерьёз обсуждают, надо ли закопать в землю мумифицированное тело основателя государства, правопреемницей которого является нынешняя РФ... А вы, басурмане - о науке забеспокоились! Негоже так тревожить наши души - они же только ко благовесту социального регресса привыкли, прислушались, разомлели, о жизни вечной загробной во Христе размечталися...

Впрочем, причто, что "есть и Другая Америка", и Европа, и Австралия, и массы готовы выступать по таким для РФ вроде бы несерьёзным поводам. И не стоит уж так недооценивать эти массы и считать эти выступления чем-то далёким от политики. Вот, например, тезис-плакат насчёт того, что нужна политика, основанная на науке - это к нам, товарищи марксисты. Ведь наука в данной области (если вы не считаете наукой "Экономикс") есть единственная - научный коммунизм. Марксизм-ленинизм, говоря сталинским языком. И вот если бы массы США освоили ЭТУ науку, то и клянчить у Трампа не пришлось бы. Впрочем, я же забыл - "Трампнаш", а значит маркобесие "светит" и США. Вот только интересно: будут ли они своих президентов перезахоранивать?..    

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ответ сразу всем и каждому.
анти написал 23.04.2017 00:14
Зачем нужна такая наука, в которой сидят березовские и чубайсы? Мало товарищ Сталин их отстреливал? При Сталине вчерашний школьник, проявив умение учиться и работать без высоких образований становились "красными директорами", а что полезного сделала ваша РАН? Породила на свет анти-людей Чубайса, Гайдара, Медведева и тучу других гав-ноликов? Это вы называете наукой??? За борт истории таких ученых!
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Вот и истинное лицо!
анти написал 23.04.2017 00:08
эта тенденция тормозит борьбу с последствиями глобального изменения климата
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Все сказки про изменение климата нужны, чтобы иметь и внедрять технологию убийства гоев. Или обратная сторона лжи - про перенаселение планеты и "золотой миллиард". Анти-люди, которые временно представляются классом капиталистов, а потом будут представляться классом коммунистической бюрократии (такой план уже разработан и осуществляется), по-прежнему руководят сбродом идиотов, которым надо читать "Государство и революция", а они читают разных леш наваленных.
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А у нас?
Нина написал 22.04.2017 23:48
А у нас вряд ли население выйдет в поддержку науки. И РАН, как многие говорят, не нужна, и вообще ничего не нужно. Про РАН говорят: "А зачем она нужна? Чего они там делают?" И при этом их не смущает то, что они не знают, что РАН делает, только из-за своего невежества и безразличия и рассуждают по принципу: раз я ничего об этом не знаю, значит, ничего там нужного и нет.
А то, что в США Трамп расходы на научные программы сокращает, так и другой бы на его месте делал то же самое в период кризиса (а у них серьезный кризис).
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(без названия)
В чем смысл статьи? написал 22.04.2017 23:42
Д.Ч. кроме как исполнил старую русскую народную песню в стиле "страдания", больше ни о чем не сказал.
Просвещенные страны мира хотят больше науки , достойных условий и , собственно , мира.
В России же массово одобряют стрельбу из градов по украинцам. И это вроде как сейчас главное в стране. Не считая золочения куполов.
Дело не в средствах на науку и не в уродах у власти. Они плоть от плоти . А в том , что страна неуклонно деградирует морально .
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(без названия)
стоик725 написал 22.04.2017 23:16
Карликовый Самец скажет , что Земля плоская - значит так и есть?
Вот такая наука у Карликов?
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