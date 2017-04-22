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Московский листок

Укрепляющий связи с китайским капиталом Казахстан оплатит пребывание 350 тысяч китайцев на ЭКСПО-2017

Опубликовано 22.04.2017 в разделе комментариев 1

беспредел казахстан неофеодализм кнр
Укрепляющий связи с китайским капиталом Казахстан оплатит пребывание 350 тысяч китайцев на ЭКСПО-2017

То, что казахстанские граждане являются людьми второго сорта в собственной стране, было известно давно, но колониальный характер был продемонстрирован еще раз, когда правительство выделило миллионы тенге для обслуживания 350 тысяч китайских туристов, которые бесплатно посетят ЭКСПО-2017 в Астане. 

Напомним, что по словам посла Казахстана в Китае Шахрата Нурышева, туристы Поднебесной, воспользовавшиеся услугами национального авиаперевозчика, на ЭКСПО-2017 попадут бесплатно. Об этом информация была передана специально для собкорреспондента МИА «Казинформ» в Китае. Все что надо, обменять авиабилет компании «Air Astana» на билет выставки. 

«В настоящее время согласовывается план мероприятий в рамках Года туризма Китая в Казахстане. Более 60 туристических компаний Казахстана получили право принимать китайские туристические группы. Они в данное время проводят набор персонала со знанием китайского языка в рамках программы «China Friendly», предполагающей подготовку администраторов гостиниц, экскурсоводов, продавцов, официантов, водителей и обслуживающего персонала со знанием китайского языка», - отметил Ш.Нурышев. 

Для обслуживания этих бесплатных китайских туристов государство выделяет заказ на 10 гостиниц в Астане. В связи с этим даже объявлен конкурс, который размещен на портале государственных закупок. Получается, что правительство насильно заставляет бюджетников покупать билеты для участия в ЭКСПО-2017, а китайские граждане в количестве 350 тысяч человек посетят эту выставку бесплатно, а для их обслуживания государство потратит миллионы из казахстанского бюджета. 

В чем тогда выгода для казахстанской стороны? В том, что реальные хозяева Казахстана из Поднебесной посетят бесплатно выставку и еще пошикуют за наш с вами государственный счет!

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!@@!!@@TO-BOG--TOT-TAKI!!!& написал 23.04.2017 00:07
"То, что казахстанские граждане являются людьми второго сорта в собственной стране, было известно давно"
- Таки Я узнал это тогда, когда сказюки выгоняли из сказистана немцев, евреев, русских, думая, что сами они чего-то стоят! Это обычная восточная сволочь с психологией будущего (таки не состоявшегося) князька (таки хотя бы мелкого), начальничка... Таки работать за станком-конвеером не могут принципиально... То таки да... Но еще лет сто пятьдесят назад этот народец кочевал и назывался "Дикие Кыргызы"... То таки да...
Таки может быть, Волшебная Бамбуковая Палочка в китайских руках их работать таки научит?... То таки да-аа?
\\//\\//"В том, что реальные хозяева Казахстана из Поднебесной посетят бесплатно выставку и еще пошикуют за наш с вами государственный счет!"
- Гы-гы! А вы думали! Выгнали русских будете с китайцами иметь дело! Таки вам и надо у верб-лядЕй должен быть таки хазяин, чтобы не плевались и вели себя прилично... То таки да...
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