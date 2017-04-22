Укрепляющий связи с китайским капиталом Казахстан оплатит пребывание 350 тысяч китайцев на ЭКСПО-2017

То, что казахстанские граждане являются людьми второго сорта в собственной стране, было известно давно, но колониальный характер был продемонстрирован еще раз, когда правительство выделило миллионы тенге для обслуживания 350 тысяч китайских туристов, которые бесплатно посетят ЭКСПО-2017 в Астане.

Напомним, что по словам посла Казахстана в Китае Шахрата Нурышева, туристы Поднебесной, воспользовавшиеся услугами национального авиаперевозчика, на ЭКСПО-2017 попадут бесплатно. Об этом информация была передана специально для собкорреспондента МИА «Казинформ» в Китае. Все что надо, обменять авиабилет компании «Air Astana» на билет выставки.

«В настоящее время согласовывается план мероприятий в рамках Года туризма Китая в Казахстане. Более 60 туристических компаний Казахстана получили право принимать китайские туристические группы. Они в данное время проводят набор персонала со знанием китайского языка в рамках программы «China Friendly», предполагающей подготовку администраторов гостиниц, экскурсоводов, продавцов, официантов, водителей и обслуживающего персонала со знанием китайского языка», - отметил Ш.Нурышев.

Для обслуживания этих бесплатных китайских туристов государство выделяет заказ на 10 гостиниц в Астане. В связи с этим даже объявлен конкурс, который размещен на портале государственных закупок. Получается, что правительство насильно заставляет бюджетников покупать билеты для участия в ЭКСПО-2017, а китайские граждане в количестве 350 тысяч человек посетят эту выставку бесплатно, а для их обслуживания государство потратит миллионы из казахстанского бюджета.

В чем тогда выгода для казахстанской стороны? В том, что реальные хозяева Казахстана из Поднебесной посетят бесплатно выставку и еще пошикуют за наш с вами государственный счет!

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