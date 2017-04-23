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Московский листок

Субботник на мусорной куче

Опубликовано 23.04.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

экология подмосковье правительство мусор
Субботник на мусорной куче

Похоже, что владельцы полигонов ТБО придумали новую уловку, дабы избежать наказание за нарушение экологического законодательства, которые они системно попирают.

Кулаковский полигон ТБО, расположенный в Чеховском муниципальном районе, стал притчей в языцех, поскольку такого количества нарушений нет, практически нигде во всей Московской области.

В очередной раз, под валом жалоб от граждан и по предписанию прокуратуры, была инициирована внеочередная маркшейдерская проверка, которая позволила бы доказать, что тело полигона перегружено, и под мусор захвачены земли не предназначенные для этого. Что высота терракота полигона превышена, а углы откосов не соответствуют норме.

Все это позволило бы еще раз выявить отсутствие остаточной емкости полигона и сократить срок его работы, а по факту вообще закрыть.

Чтобы избежать проверки, сотрудники ПАО «ПромЭкоТех», закрыли полигон, якобы для проведения субботника.

Примечательно, что проверка была назначена на 10 часов 30 минут и до 10.00 машины с мусором на полигон продолжали заезжать. Это еще один штришок в образ мусорной мафии, которая не упустит ни шанса заработать лишнюю копейку на здоровье людей.

И вот ворота захлопнулись, створки обмотаны цепью с замком, а изнутри заложены доской.

Приехавшие сотрудники Минэкологии не только не могут попасть на полигон, но и вручить предписание, поскольку все работники, включая охранников, попросту испарились.

А дальше началась комедия абсурда. Приехавшие представители полиции, без каких-либо оснований отказались подписывать акт о том, что представители Минэкологии не могут попасть на полигон. Дескать, руководство ОМВД по Чеховскому району запретили, что-то подписывать.

Вот и пришлось гражданским активистам приглашать для фиксации данного нарушения приглашать сотрудников сельской администрации Стремиловского поселения и сотрудников администрации Чеховского муниципального района.

К слову, любой полигон ТБО является местом повышенной опасности и должен быть обнесен забором. На Кулаковскую свалку это правило не распространяется. Для вида здесь установлен забор с нарисованными деревьями, который обрывается в десятке метров. А дальше вход свободен.

Вот и решили жители, воспользовавшись выпавшей оказией, проверить, что происходит на полигоне.

Заходим.

Охрана отсутствует. В установленных на полигоне строительных вагончиках шевеление. Скорее всего, там прячутся сотрудники полигона, включая охранников. Прячутся, поскольку бояться получить на руки уведомление о проведении проверки. Рядом стоят автомобили этих сотрудников. Непонятно, где они проводят свой субботник, поскольку несколько жителей близлежащих деревень обошли полигон и прилегающие земли по периметру и никого не увидели.

А на выезде с полигона – настоящий свинарник. Вместо мойки колес, которая должна вестись, в дизванну брошены старые опилки. Сама дизванна завалена грязью, и все это вывозится на проезжую часть.

Мусор валяется в непосредственной близости от выездной группы. А чуть поодаль раскинулся городок бомжей, которые живут на полигоне и занимаются переборкой мусора, отделяя картон, пластик…

Описывать ужасы и нарушения полигонов ТБО можно довольно долго.

Суть происходящего проста. В год экологии, ситуация на полигонах ТБО, остается критической. Представители мусорного бизнеса без опасения игнорируют любые предписания надзорных органов, органов местного самоуправления и областного правительства.

А чиновники, стоят перед закрытыми воротами, растерянные, словно дети. Похоже, что важно «надувать щеки» они умеют только перед жителями. А вот мусорная мафия, занимающаяся откровенным экоцидом, быстро ставит их на место.

И пока министр экологии Александр Коган, браво воюет за экологию в соцсетях, навести порядок на отдельно взятом полигоне он не в состоянии…



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