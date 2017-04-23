Субботник на мусорной куче

Похоже, что владельцы полигонов ТБО придумали новую уловку, дабы избежать наказание за нарушение экологического законодательства, которые они системно попирают.

Кулаковский полигон ТБО, расположенный в Чеховском муниципальном районе, стал притчей в языцех, поскольку такого количества нарушений нет, практически нигде во всей Московской области.

В очередной раз, под валом жалоб от граждан и по предписанию прокуратуры, была инициирована внеочередная маркшейдерская проверка, которая позволила бы доказать, что тело полигона перегружено, и под мусор захвачены земли не предназначенные для этого. Что высота терракота полигона превышена, а углы откосов не соответствуют норме.

Все это позволило бы еще раз выявить отсутствие остаточной емкости полигона и сократить срок его работы, а по факту вообще закрыть.

Чтобы избежать проверки, сотрудники ПАО «ПромЭкоТех», закрыли полигон, якобы для проведения субботника.

Примечательно, что проверка была назначена на 10 часов 30 минут и до 10.00 машины с мусором на полигон продолжали заезжать. Это еще один штришок в образ мусорной мафии, которая не упустит ни шанса заработать лишнюю копейку на здоровье людей.

И вот ворота захлопнулись, створки обмотаны цепью с замком, а изнутри заложены доской.

Приехавшие сотрудники Минэкологии не только не могут попасть на полигон, но и вручить предписание, поскольку все работники, включая охранников, попросту испарились.

А дальше началась комедия абсурда. Приехавшие представители полиции, без каких-либо оснований отказались подписывать акт о том, что представители Минэкологии не могут попасть на полигон. Дескать, руководство ОМВД по Чеховскому району запретили, что-то подписывать.

Вот и пришлось гражданским активистам приглашать для фиксации данного нарушения приглашать сотрудников сельской администрации Стремиловского поселения и сотрудников администрации Чеховского муниципального района.

К слову, любой полигон ТБО является местом повышенной опасности и должен быть обнесен забором. На Кулаковскую свалку это правило не распространяется. Для вида здесь установлен забор с нарисованными деревьями, который обрывается в десятке метров. А дальше вход свободен.

Вот и решили жители, воспользовавшись выпавшей оказией, проверить, что происходит на полигоне.

Заходим.

Охрана отсутствует. В установленных на полигоне строительных вагончиках шевеление. Скорее всего, там прячутся сотрудники полигона, включая охранников. Прячутся, поскольку бояться получить на руки уведомление о проведении проверки. Рядом стоят автомобили этих сотрудников. Непонятно, где они проводят свой субботник, поскольку несколько жителей близлежащих деревень обошли полигон и прилегающие земли по периметру и никого не увидели.

А на выезде с полигона – настоящий свинарник. Вместо мойки колес, которая должна вестись, в дизванну брошены старые опилки. Сама дизванна завалена грязью, и все это вывозится на проезжую часть.

Мусор валяется в непосредственной близости от выездной группы. А чуть поодаль раскинулся городок бомжей, которые живут на полигоне и занимаются переборкой мусора, отделяя картон, пластик…

Описывать ужасы и нарушения полигонов ТБО можно довольно долго.

Суть происходящего проста. В год экологии, ситуация на полигонах ТБО, остается критической. Представители мусорного бизнеса без опасения игнорируют любые предписания надзорных органов, органов местного самоуправления и областного правительства.

А чиновники, стоят перед закрытыми воротами, растерянные, словно дети. Похоже, что важно «надувать щеки» они умеют только перед жителями. А вот мусорная мафия, занимающаяся откровенным экоцидом, быстро ставит их на место.

И пока министр экологии Александр Коган, браво воюет за экологию в соцсетях, навести порядок на отдельно взятом полигоне он не в состоянии…