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Московский листок

Минздрав наконец занялся полезным делом

Опубликовано 23.04.2017 в разделе комментариев 2

власть роспотребнадзор еда продукты цены
Минздрав наконец занялся полезным делом

Минздрав предложил ограничить все формы рекламы фаст-фуда, сладостей и газировки в доработанном варианте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. «Законодательное ограничение всех форм рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли, в первую очередь направленной на детей и с участием детей, таких как сладкие, особенно, газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, колбасные изделия», - говорится в тексте.

В январе Минздрав представил проект стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, в которой предложил законодательно ограничить продолжительность и время показа рекламы чипсов, фаст-фуда, газированных напитков и колбас на телевидении, запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года, создать сеть столовых с бесплатной едой для бедных, ввести акцизы на сладкие продукты, в частности, газировку, продукты с повышенным содержанием соли, а также планомерно повышать акцизы на водку.

Скажем так, перефразируя Библию, и из Минздраво может быть что-то доброе. Я еще когда писал о том, что государственная система здравоохранения должна формировать здоровый образ жизни, исходя из двух важнейших критериев, по которым только и можно судить об эффективности государства - продолжительности жизни и заболеваемости граждан. Видимо, в Минздраве тоже что-то читают, помимо должностных инструкций. Или, что вероятней, мозги у разных людей могут работать в одном направлении, хотя одни большие начальники, а другие - отщепенцы, диссиденты и писатели заметок.

В принципе, конечно, более всего вдохновляет предложение открыть бесплатные столовые с едой для бедных - по большому счету это почти один шаг до понимания того, что в современном развитом обществе социальное неравенство не может проходить по критерию еды. Грубо говоря, когда одни "сало с салом едят и по колена в дегте стоят", а другие "последний хрен без соли доедают". Государство, особенно если в его конституции записано, что оно социальное, должно гарантировать каждому полный набор не просто необходимых, а полезных и качественных продуктов питания. Чисто эономически сегодня это реально. Систематически недоедать или сидеть на одной картошке столь же пагубно, как питаться одной зернистой икрой и захеровскими тортами. И государство должно, с одной стороны, уметь навязать каждому гарантированно полезный именно для него набор продуктов питания, а с другой - грантировать, что гражданин то, что ему необходимо физиологически - получит. 

Это, по большому счету, уже не социализм, а практически коммунизм - в ограниченном объеме, только применительно к физиологии питания, но шаг эпохальный. Пищеварение миллиардера и пищеварение нищего устроено принципиально одинаково. И рацион, с необходимой поправкой на особенности конкретного организма, у них тоже должен быть одинаковым. Это совсем не значит бедным или невкусным, как таблетка. Но в нем должно содержаться примерно одно и тоже. Ну, может, кому-то манго, а кому-то простая морковка, но в принципе - одно и тоже. И экономически общество это потянет, причем довольно легко - да, наверно, за манго нужно платить, а вот морковка должна быть у каждого.

Кстати, подобные примеры в истории уже были - спартанцы считались самыми крепкими и здоровыми людьми в Греции, но они питались сообща, а рецепт спартанской похлебки, содержащей все необходимые ингредиенты, но невкусной настолько, что есть ее мог только очень голодный человек, и только пока не утолит первый голод - это уже классика. 

Но тут есть два вопроса - необходимый физиологически рацион должен рассчитываться, исходя из уже имеющихся знаний в этой области? Или необходимы государственные исследования на этот счет, чтобы рассчитать более адекватные стереотипы питания, скажем, хотя бы на уровне выкармливания племенного скота - давно существуют разработанные в Тимирязевской сельхозакадемии компьютерные программы для расчета кормления животных. А для людей такие программы разрабатывались только для спортсменов. 

Наверное, рассчет рационов в бесплатных столовых нужно тоже как-то стандартизировать? Очень грубо - допустим, человек приходит в такую столовую, встает на весы, вводит данные о своем возрасте, росте и получает сбалансированный для него обед.

Кстати, а почему так должно быть только в столовых для бедных? Почему не для всех - пусть как предмет выбора, но в столовых для летного состава, может быть вообще для военных и сотрудников силовых структур, так и должно быть, по идее. Идем дальше - рабочие столовые, особенно в условиях Крайнего Севера, в горячих цехах и на других тяжелых производствах... В детских учреждениях, в больницах, в санаториях и домах отдыха... А как вообще иначе может быть в 21-м веке?

Значит, необходима разработка не только программ по здоровому питанию, но и заказ для промышленности специальных терминалов, которые на основании антропометрических данных будут выдавать соответствующий рацион. Абсолютно технически несложная задача, но ее ведь надо кому-то поставить!

Конечно, свободный человек в свободной стране должен иметь возможность и подорвать свое здоровье - сожрать торт "Прага", выпить тройной эспрессо с четырьмя ложечками сахара, и коньячку, разумеется. Но это сугубо за свои деньги, в специально отведенных для этого местах. И все равно, при введении повсеместно стандартных рационов, среднее количество потребленных продуктов питания будет стремиться к оптимальному. Тут важно установить тенденцию. И побольше информации о культуре питания. Это ж вообще бесплатно.

Тут, конечно, меры, предлагаемые Минздравом смотрятся, мягко скажем, невыразительно. Конечно надо ограничивать рекламу тех продуктов, которые по большому счету надо бы вообще запретить в производстве. Но рынок, увы, плохо сочетается с социальной политикой. Социальная политика требует ограничивать потребление алкоголя, например, а рынок хочет продавать побольше вискаря и водки, без которых пиво - выброшенные на ветер деньги...

Тоже самое с электронными сигаретами. Конечно, они не сильно полезны, но ведь куда менее вредные, чем табачные суррогаты, которые в быту называют сигаретами. Введение электронных сигарет - это типичная заместительная терапия, призванная вытеснить потихоньку вреднющие продукты мировых табачных гигантов, которым и принадлежит все 100 процентов отечественного табачного рынка. И явно тут Минздрав в разработке своей стратегии подвергся влиянию этих мировых монополистов, иначе бы не приравнивал электронных сигареты по сути к обычным, вонючим.

Я бы электронные сигареты не трогал до поры, да и на натуральный листовой табак многие ограничения снял. Хотя, конечно, "курить - здоровью вредить". 

И что до фастфуда: в рыночной экономике у него есть колоссальное преимущество перед нормальной пищей - это "дешево и сердито". Он ведь и появился как способ "набить кишку" трудящемуся человеку - быстро, сытно и дешево. Критерия "полезно" в этом списке нет, конечно. Рабочий человек должен быть сытым, мордатым, а после выхода на пенсию не слишком долго обременять социальные фонды. Если же государство переходит на иные стандарты эффективности - то есть гражданин должен жить максимально долго и при этом максимально здоровым, нужно что-то делать с самим принципом фастфуда.

То есть государство должно взять на себя заботу об организации питания на производстве - ну хотя бы в плане контроля качества и методических указаний. Производитель "говнобургеров" просто не должен иметь шанса выиграть тендер по организации рабочей столовой, скажем, в Мосметрополитене или в стройкомплексе, а тем более в социльной системе. И тут, кстати, гораздо удобней, если заказчиком выступает либо государство, либо крупное производство, чтобы работник получал питание бесплатно, но не имел возможности потребовать "за свои деньги" картошку фри или газировку. Потом, в свое свободное время - пожалуйста, сколько угодно. А на работе - салат из помидоров с капустой, борщ и рыбу с овощами.

Рынок, кстати, быстро подстроится, если у государства будет в этом деле жесткая и осмысленная политика. Кормишь говном - нахер с рынка!

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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Изображают деятельность
Егор написал 23.04.2017 01:44
После разрушения и без того слабого здравоохранения, изображают деятельность. Мол, во всем виноват фастфуд. А то, что по полису в поликлинике бесплатно рентген нельзя сделать, это нормально.
В нынешнем минздраве не врачи, а вредители.
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за вредную пищу
производителей написал 23.04.2017 01:37
штрафовать и гнобить налогами.
за фальсификацию продуктов-смертная казнь
через повешение с трансляцией в онлайне.
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