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Московский листок

Только чекисты могут вернуть "Железного Феликса" на место

Опубликовано 23.04.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 2

кгб джержинский лубянка
Только чекисты могут вернуть "Железного Феликса" на место

Шоу членов КПСС 

Каждый год в эти апрельские дни два известных политических престидижитатора разыгрывают перед остолбеневшей публикой один и тот же спектакль.

Первый через своих трубадуров вбрасывает идейку о «перезахоронении тела Ленина». Сколь затхлую и протухшую, столь и будоражащую. Как перестоявшая брага.

Тут же находится дежурный толмач вроде Маркова-Никонова, который нам все и разобъясняет.

Дескать, было на сей счет завещание, которое он почти что сам писал «Паркером» под диктовку хворающего Ильича. А там его сокровенное желание быть погребенным рядом с мамой на Волковском кладбище в Ленинграде. То есть в Петрограде…ээ, то есть в Санкт-Петербурге. В общем, вы поняли где.

Раньше «похоронную миссию» то и дело выполняла вдовица А.Собчака мадам Нарусова. На разных посиделках она напоминала, что закопать Ленина было заветной мечтой ее обожаемого супруга.

Однако со дня его внезапной кончины в светлогорской гостинице (виагра+коньяк+девушка) прошло 17 лет. Так что нахрапистая «единоросовская» поросль уже и не знает, кем был выдающий демократ всех времен и народов на изломе 90-х. И какова его роль в развале СССР и Советской Армии. Ну, учил чему-то товарища по КПСС Путина, так мы все учились понемногу...

В общем, мама пламенной революционерки Ксюши нынче не в моде. Зато саму дочку определили на тепленькое местечко телеблюдущей как бы в оппозиционный, но в тоже время опекаемый спецслужбами телеканал.

Это на наш орденоносный «Патриот» (1927 г.) набросили финансовую удавку, предварительно спалив редакцию. А «Дождь» будет капать на мозги вечно. Подкармливают.

Поэтому пошли по проторенной дорожке – озадачили думских нукеров из «партии сласти» и «соколов Жириновского». Чьи фамилии назвать нет никакой возможности из-за их полной незапоминаемости.

Зато те добавили «шарма» своим инновационным предложением вместе с прахом вождя перетащить с Красной площади в какую-нибудь Малаховку еще и Мавзолей. Но сначала развалить его, как постылую неприбыльную пятиэтажку.

Как обычно реагировал на такие дерзости «главный коммунист страны», ведущий родословную своей партии прямиком с восстания Спартака?

Он утверждал, что никакого такого завещания основателя нашего государства не существует. И вообще он похоронен по всем православным канонам по воле народа и решению руководства молодой Советской Республики, которое отменять никто не вправе. А архитектурный комплекс Красной площади вместе усыпальницей вождя и вовсе находится под охраной ЮНЕСКО.

Вообще, у Андреича есть один небьющийся козырь в борьбе с антинародным режимом. Как только его припекут, он громогласно обещает внести… законопроект об Администрации президента.

Для кормильца народов поднявшейся с колен России и его окружения это очень неприятная бумага. Не тем, что она может получить «зеленый».

А тем, что вокруг нее может разгореться ненужная «топтушка» в СМИ и соцсетях. И тогда народные массы узнают, что упоминание о «канцелярии Его Величества» в Конституции есть, но ее функции, полномочия, права и ответственность никаким законом не прописаны.

И потому она с легкостью необыкновенной узурпировала всю власть в стране. Тем не более, даже «сайентолог Кириенко» по законам о партиях, госслужбе и конституционному принципу разделения властей не имеет права приказывать губернаторам на выборах-2018 обеспечить несгибаемому герою соцопросов победу с результатом 70х70. Незаконно это и аморально.

 

А что скажет товарищ Бортников? 

На сей раз ГАЗ пошел по другому пути. Он и раньше объявлял, что «перезахоронить Ленина хочет вся сволочь мира». И что кому-то очень хочется «устроить у Мавзолея Чечню».

А нынче и вовсе сделал грозное предупреждение, что я аж обалдел (честно). Цитирую:

«Но провокаторам хочу напомнить, что 1991 года больше не будет. Когда сносили памятник Ф.Э. Дзержинскому, отсиделись те, кто присягал… Еще раз предупреждаем провокаторов, в данном случае мы мобилизуем всю страну… Мы не допустим, чтобы они распоясались так, как распоясалась бандеровщина на Украине».

Любопытно было бы все-таки посмотреть на эти «мы не допустим и мы мобилизуем». Но не приведи, господь. Со спецназом г-на Золотова, добившимся права стрелять в животы женщин «с видимыми признаками беременности», шутки плохи.

Мы с вами на другое должны обратить внимание. На то, что шеф «униженных и оскорбленных» впервые бросил упрек в сторону тогдашних сотрудников КГБ, которых будто бы курировал по линии ЦК КПСС. За то, что трусливо взирали из окон, как пьяная толпа ельцинско-поповских «дерьмократов» сносила с пьедестала памятник основателю ВЧК.

Никто же тогда не вышел образумить вандалов и защитить «железного Феликса» от поругания. После ареста шефа КГБ В.А.Крючкова по сфабрикованному «делу ГКЧП» кончилась и вся советская госбезопасность.

Шли, как пишут в романах, годы. Не раз, к примеру, депутат Н.Харитонов и его коллеги возбуждали в Думе инициативу по возвращению поруганного памятника на историческое место.

А на днях вся фракция под руководством партайгеноссе отправила на сей счет челобитную самому мэру Москвы С.Собянину. Не буду ее цитировать, ибо ругаться матом в Сети запрещено. Потрясла концовка, от которой я аж обалдел (честно):

«В этой связи просим Вас дать поручение Комиссии по монументальному искусству города Москвы рассмотреть вопрос о восстановлении данного объекта на его прежнем месте».

То есть вы поняли? Не «требуем», а «просим рассмотреть вопрос». Как это все по-зюгановски хитро, обтекаемо и угодливо! Щедринская «вяленая вобла» выразилась бы резче.

Тротуарному плиточнику ударить челом можно. Но это не его вопрос. И тем более - не «Комиссии по...». Это же не просьба о табличке «Немцов-мост». И наш матерый аппаратчик это знает.

Давно, мне думается, пора уже бессменному и бессмертному тов. Зюганову обратиться к директору ФСБ А.Бортникову. Тот дважды в день проходит мимо осиротевшего пятачка на Лубянской площади, и какие-то мысли у него на этот счет, наверное, имеются.

К тому же ему не надо, как когалымскому оленеводу, объяснять, кем был основатель ВЧК при жизни.

Как-никак Александр Васильевич в 1975 г. окончил Высшую школу КГБ СССР им.Ф.Э.Джержинского. Так что биографию его знает.

Да и не надо ему писать. Надо просто позвонить по «кремлевке» и предложить:

- Прошу вас, как коммунист коммуниста: давайте вместе вернем памятник Феликсу Эдмундовичу на место.

В самом деле, чекисты его сдали – им и смывать свой позор.

От редакции: Да не смогут они смысть свой позор, потому что он - несмываемый!

И дело, конечно, не в истукане "Железному Феликсу" - ну потаскают его по всяким памятным местам Москвы, и на финал даже вернут на Лубянку, и что? Что от этого изменится? 

Памятник Дзержинскому - это символ. А символы просто так не бывают, бывают только символы чего-то. А чего? Что символизировал памятник на Лубянке?

Комитет государственной безопасности СССР не смог обеспечить безопасность государства, которому присягал служить, "не взирая" и "не щадя". Государство погибло. 

А КГБ СССР просто сменил вывеску.

И Дзержинский должен будет теперь символизировать это проститутство? Нет, не время пока возвращать "Железного Феликса".

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: долой полит.проституток!
без названия написал 23.04.2017 03:13
Медведева еще забыл, Ельцина, Гайдара, Собчака и того же Собянина
И кто скажет, что у власти сегодня не КПСС?
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долой полит.проституток!
без названия написал 23.04.2017 03:00
Действительно не время. И у власти полит.проститутки из бывших членов КПСС и в оппозиции они же. Вован первый, Зю второй
В КПСС была вся нынешняя верхушка: Нарышкин, Володин, Иванов, Матвиенко, Полтавченко, Зорькин, Лебедев, Шойгу...
Обещали коммунизм для народа, а построили для себя
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