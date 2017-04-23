Франция выбирает президента, Россия "болеет" за Меланшона

Франция в воскресенье выбирает нового президента, курс которого может определить политику далеко за пределами страны и стать решающим фактором для сохранения либо разрушения Евросоюза. Голосование проходит спустя два дня после теракта в Париже на фоне беспрецедентных мер безопасности, а среди фаворитов - два пророссийских кандидата: лидер "Нацфронта" Марин Ле Пен и "республиканец" Франсуа Фийон. Ни у кого из четырех главных кандидатов, судя по опросам, нет решающего преимущества, и сегодня борьба пойдет за выход во второй тур.

Обозреватели считают, что исход выборов во Франции может определить судьбу не только страны, но и всего региона. Летом досрочные выборы пройдут в покидающей ЕС Великобритании, а осенью - в Германии. Во Франции два из четырех кандидатов-фаворитов заинтересованы в разрушении проекта единой Европы (Ле Пен и Жан-Люк Меланшон), двое других - напротив, выступают за интеграцию и координацию усилий (Фийон и Эмманюэль Макрон).

Социологические службы предлагают разнообразные расклады на второй тур. Определенно можно сказать лишь то, что у Меланшона меньше шансов, чем у трех основных соперников.

По данным опроса, опубликованном накануне социологической службой OpinionWay, лидерство в рейтинге кандидатов сохраняют Макрон (может набрать в первом туре 23% голосов, по другим данным - до 26%) и Марин Ле Пен (22%). Шансы на выход во второй тур сохраняют также Фийон (20%) и лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон (19%). Вместе с тем во втором туре, согласно исследованию, Ле Пен уступает как Макрону, так и Фийону.

Выборы нового президента проходят во Франции в обстановке беспрецедентно высокого уровня террористической опасности. На прошлой неделе в Марселе были арестованы два человека, которые планировали теракты в период выборов. А 20 апреля 39-летний француз открыл огонь по полицейским на Елисейских полях - главной улице Парижа.

Во время голосования обеспечивать безопасность будут 50 тыс. полицейских и жандармов, а также 7 тыс. военных. К защите участков в этом году привлечено большое число работников частных охранных агентств. На целом ряде крупных участков установлены "тревожные кнопки", с помощью которых персонал может немедленно подать полиции сигнал о возникновении чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

Избирательные участки в больших городах будут работать до 20 часов по парижскому времени (21:00 по Москве). Ожидается, что первые официальные предварительные результаты станут известны еще до полуночи. Согласно действующему в республике законодательству, публикация каких-либо результатов опросов или оценок хода голосования до завершения голосования запрещена.

Напомним, лидер движения "Непокорившаяся Франция", бывший министр социалистического правительства и сенатор, представитель левых Жан-Люк Меланшон в случае победы на президентских выборах намерен переориентировать внешнюю политику Франции, развивая диалог со всеми странами.

В эфире телеканала France 2 во время последних теледебатов кандидатов в президенты, которые прошли накануне, Меланшон, отвечая на вопрос, намерен ли он развивать диалог с РФ, ответил, что он выступает "за независимую Францию, которая будет лидером в борьбе за мир, будет серьезно ориентирована на ООН - единственную организацию, в которой представлены все нации". Он отметил, что выступает "против G8, G20 и других подобных клубов для богатых, которые устанавливают свои законы в мире".

Кандидат в президенты заявил, что в случае избрания главой государства намерен вывести Францию из НАТО, потому что это военный альянс, созданный в годы холодной войны, и потому что условия там диктуют США.

"Я не вижу для Франции ни господ, ни врагов. Ни россияне, ни американцы, ни китайцы не будут нашими господами, по крайней мере если я буду у власти. Они также не будут нашими врагами, потому что Франция всегда строила отношения с нациями, а не с режимами или личностями", - сказал Меланшон. Говоря об ООН, политик также отметил, что нынешняя позиция США угрожает существованию этой организации, поскольку американцы сокращают финансирование, ослабляя институты ООН.

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