Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Лолиту не пустили на родину

Опубликовано 23.04.2017 в разделе комментариев 4

Лолиту не пустили на родину

Эстрадную певицу Лолиту Милявскую сняли с поезда в украинском городе Канатопе, когда она ехала навестить своего больного ребенка. Об этом артистка пожаловалась в Facebook: "Меня в четыре утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину за посещение Керчи в 2015 году". 

Ну да, а Эдуард Лимонов уже много лет не может посетить даже могилы своих родителей в Харькове. Причем задолго до 2014 года. 

Нужно понимать, что на Украине за 25 лет сложился режим, сам смысл существования которого состоит в противостоянии с Россией. Если нет причины "противостоять", ее придумывают. Ну а сейчас, как говорится, сам бог велел.

Мне кажется, пора успокоиться насчет Украины. Не ездим же мы в Польшу, потому что нехер там делать. А современная Украина куда хуже Польши - как местность, как место, где находиться. Вот жители Нью-Йорка стараются не посещать некоторые районы их города, такие районы есть и в Париже, и в Берлине, и даже в Вене. Так вот Украина - это теперь такой район бывшего СССР. Не нужно туда соваться без крайней нужды.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Да здравствует пролетарский интернационализм!!!
Лис написал 23.04.2017 12:26
Рухнет православный Мордор-рухнет и бандеровское гетто.
Ответить
(без названия)
ничего не понимаю написал 23.04.2017 12:25
какую реакцию хотят получить россияне в ответ на подлую и вероломную оккупацию украинских Крыма и Донбасса?
Нужно понимать, что на России за 25 лет сложился режим, сам смысл существования которого состоит в противостоянии с Украиной. Если нет причины "противостоять", ее придумывают. Ну а сейчас, как говорится, сам бог велел.
Ответить
.
Эх вы, канатопы. написал 23.04.2017 12:22
Правильно писать Конотоп.
Кобылу Милявскую из России надо выслать на историческую в Исраиль, за пошлое поведение на эстраде.
Ответить
(без названия)
йй-55-йй написал 23.04.2017 12:19
Интересно... а почему больной ребенок Лолиты на Украине погибает, а не в Путлерстане здоровеет и блаженствует? И да, не та ли это Лолита, которая "на концерте в Омске встала на колени перед Мизулиной" (https://www.om1.ru/afisha/news/108440/), а еще на каком-то концерте "показала всему залу интимную стрижку" между ног (http://www.ntv.ru/novosti/1728308/)? Ну, и нахрена Украина будет пускать всяких проституток?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На каком основании вы считаете себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Жрать и срать? Пожалуйста!
Жрать и срать? Пожалуйста!
22.04.2017
Лидеры будущей революции неизвестны
Лидеры будущей революции неизвестны
22.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Лолиту не пустили на родину (4)
Субботник на мусорной куче (0)
Москвичи не отстают от прочих дорогих россиян в неадекватном отношении к "скорой" (0)
Франция выбирает президента, Россия "болеет" за Меланшона (1)
Только чекисты могут вернуть "Железного Феликса" на место (16)
Минздрав наконец занялся полезным делом (13)
Укрепляющий связи с китайским капиталом Казахстан оплатит пребывание 350 тысяч китайцев на ЭКСПО-2017 (7)
Прогрессивная Америка, Австралия и Европа выступили за науку - значит, против Трампа (9)
Франция обязана проголосовать за того, кто сам готов выбрать Сергея Удальцова! (21)
По делу о самоподрыве ленинградского студента арестован глава подпольной химлаборатории (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: УГАСАНИЕ РУССКОГО МАНЧЕСТЕРА
Максим Калашников Максим Калашников: Мы с Сечиным сняли все вопросы по ОАО "Чеченнефтехимпром"
Максим Калашников Максим Калашников: "Lilium Jet" - прототип городского электролета-такси
Максим Калашников Максим Калашников: Рабочие волнуются в Чебаркуле ("Уральская кузница", Челябинская область)
Максим Калашников Максим Калашников: Медведева так тошнит от слова "русский", что он исказил фразу Суворова
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss