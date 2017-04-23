Лолиту не пустили на родину

Эстрадную певицу Лолиту Милявскую сняли с поезда в украинском городе Канатопе, когда она ехала навестить своего больного ребенка. Об этом артистка пожаловалась в Facebook: "Меня в четыре утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину за посещение Керчи в 2015 году".

Ну да, а Эдуард Лимонов уже много лет не может посетить даже могилы своих родителей в Харькове. Причем задолго до 2014 года.

Нужно понимать, что на Украине за 25 лет сложился режим, сам смысл существования которого состоит в противостоянии с Россией. Если нет причины "противостоять", ее придумывают. Ну а сейчас, как говорится, сам бог велел.

Мне кажется, пора успокоиться насчет Украины. Не ездим же мы в Польшу, потому что нехер там делать. А современная Украина куда хуже Польши - как местность, как место, где находиться. Вот жители Нью-Йорка стараются не посещать некоторые районы их города, такие районы есть и в Париже, и в Берлине, и даже в Вене. Так вот Украина - это теперь такой район бывшего СССР. Не нужно туда соваться без крайней нужды.

А.Б.