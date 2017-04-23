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Московский листок

Москвичи не отстают от прочих дорогих россиян в неадекватном отношении к "скорой"

Опубликовано 23.04.2017 в разделе комментариев 0

беспредел москва медицина скорая
Москвичи не отстают от прочих дорогих россиян в неадекватном отношении к "скорой"

Столичные следователи возбудили два уголовных дела в отношении лиц, которые препятствовали работе сотрудников скорой помощи. По словам официального представителя городского управления СК России Юлии Ивановой, расследования проводятся по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина. 

Первый инцидент, как отмечает "Интерфакс", произошел в субботу вечером на улице Солнечная, где водитель иномарки демонстративно не пропустил автомобиль детской скорой помощи. Правоохранители в настоящий момент устанавливают обстоятельства произошедшего и ведут розыск виновника произошедшего. 

Второе дело возбуждено по факту нападения 35-летним москвичом на сотрудников скорой помощи, прибывших в квартиру по улице Василисы Кожиной. Когда врачи попытались оказать помощь сильно пьяному мужчине, он повел себя агрессивно и стал бросаться на медиков. В результате работники скорой помощи получили телесные повреждения. 

Действия мужчины были пресечены прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов. На злоумышленника заведено уголовное дело по статьям о побоях (116 УК РФ) и угрозе убийством (119 УК РФ). 

Отметим, что в феврале Минздрав РФ предложил наказывать за блокирование машины скорой помощи как за вождение в нетрезвом виде. Наказание подразумевает лишение водительских прав и увеличение суммы штрафов. 

Данная тема приобрела особую остроту после случаев в регионах РФ, когда автомобилисты блокировали дорогу машинам скорой помощи. Самым громким стал случай в Петропавловске-Камчатском, когда 10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов машину скорой помощи. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался.

Отметим, что жирная поросячья, типично братковская харя водителя "мерса" ещё и хамила бригаде "скорой", лезла "разбиратсья", а потом нагло замедляла своё движение - видимо, её, харю, злит "наследие совка", имеющее приоритеты на дороге, по закону... Но где есть понятия, нет закона.

Вот, например, в 2012-м, когда под Путиным шатался трон, Нарышкин нынешний "смотрящий" в Госдуме - был героем подобного сюжета.

Сотрудники УГИБДД Ленинградской области 6 июня не пропустили карету скорой помощи с умирающим больным из-за приближающегося кортежа спикера Госдумы, сообщает Life News. Видеозапись, сделанная на видеорегистратор одного из автовладельцев, стала причиной серьезного скандала, разразившегося в Ленинградской области. Инцидент произошел в апреле 2012 года в районе города Всеволжск.

Сотрудники УГИБДД Ленинградской области перекрыли движение для проезда кортежа спикера Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина.

«Движение перекрывалось на пять минут. Среди автомобилей, оказавшихся в зоне перекрытия был и автомобиль "Скорой помощи", — рассказал изданию глава УГИБДД Всеволожского района Ленобласти Игорь Галкин.

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