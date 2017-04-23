Чебаркуль. Митинг рабочих ПАО "Уральская кузница"

На каком основании вы считаете себя православным?: Варианты ответов: Мои предки были православными На Пасху я ему куличи и крашу яйца Я соблюдаю пост Меня в детстве крестили Я хожу в церковь на Пасху с друзьями Я помню наизусть никейский Символ веры Я посещаю все престольные праздники Я каждую неделю причащаюсь Святых Таин Я священнослужитель А с чего вы взяли, что я считаю себя православным? Результаты