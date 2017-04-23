Демонстрация силы может обернуться для США потерей авианосца, предупредила КНДР

Северная Корея заявила о готовности потопить американский авианосец Carl Vinson, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Об этом говорится в статье газеты Rodong Simbun. В воскресенье ударная группа ВМЧ США начала совместные учения к югу от Корейского полуострова.
"Наши революционные силы в полной готовности потопить американский атомный авианосец одним ударом", - цитирует статью ТАСС. Издание сравнило авианосец с "грубым животным", в статье говорится, что удар по нему станет "наглядным примером демонстрации нашей военной мощи".
При этом западная пресса отмечает, что статья опубликована на третьей странице газеты после двухстраничного материала о проведенной Ким Чен Ыном инспекции свинофермы.
Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Carl Vinson, направляется к берегам Корейского полуострова. Считается, что США хотят оказать сдерживающее воздействие на КНДР в свете возможного проведения очередного ядерного испытания или запуска баллистических ракет по случаю предстоящей 25 апреля годовщины основания Корейской народной армии.
В настоящее время корабли ударной группы ВМС США соединились с двумя ракетными эсминцами флота Японии для проведения совместных учений. Они находятся в западной части Тихого океана в районе Филиппин.
В ходе учений стороны отработают маневрирование в составе тактических групп и проведут тренировки по связи. Дата их окончания не указана, однако агентство Kyodo ранее сообщало, что они продлятся от трех до пяти дней. Не исключено, что корабли двух стран пройдут в северо-восточном направлении через Восточно-Китайское море и продолжат совместные учения в Японском море - над его акваторией КНДР осуществляет свои ракетные запуски.
Напомним, авианосцу, выдвинутому для устрашения социалистической республики - с самого начала мершрута не везёт.
Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E потерпел крушение во время захода на посадку на авианосец ВМС США "Карл Винсон", сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление Седьмого флота США.
Согласно заявлению, пилот успел катапультироваться, и его подобрали из воды. Пилот не пострадал. Инцидент произошел в море Сулавеси южнее Филиппин во время штатного полета F/A-18E.
Военные расследуют причины инцидента. В то же время, как отмечает Fox News, из заявления неясно, в каком состоянии сейчас находится F/A-18E.
В настоящее время авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" двигается от Сингапура в Японское море. По словам представителей ВМС, цель этих маневров - демонстрация силы США у берегов КНДР. Ожидается, что группа прибудет в регион назначения на следующей неделе.
Новости по теме:
США недобомбили исламистов в Афганистане: талибы убили не менее 140 солдат
Американский авианосец "Карл Винсон" потерял один истребитель в мирном режиме
Прогрессивная Америка, Австралия и Европа выступили за науку - значит, против Трампа
|
|
заявить написал 23.04.2017 13:45
"в полной готовности запустить с помощью батута космический корабль к Луне"-предупредил Рогозин.
Левон Казарян написал 23.04.2017 13:22
- - - - - - -
Такое сравнение может огорчить бедные Соединенные Штаты, усердно сочетавшие в авианосце мореплавание и воздухоплавание.