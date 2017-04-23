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Московский листок

Демонстрация силы может обернуться для США потерей авианосца, предупредила КНДР

Опубликовано 23.04.2017 в разделе комментариев 2

сша кндр кризис конфронтация
Демонстрация силы может обернуться для США потерей авианосца, предупредила КНДР

Северная Корея заявила о готовности потопить американский авианосец Carl Vinson, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Об этом говорится в статье газеты Rodong Simbun. В воскресенье ударная группа ВМЧ США начала совместные учения к югу от Корейского полуострова. 

"Наши революционные силы в полной готовности потопить американский атомный авианосец одним ударом", - цитирует статью ТАСС. Издание сравнило авианосец с "грубым животным", в статье говорится, что удар по нему станет "наглядным примером демонстрации нашей военной мощи". 

При этом западная пресса отмечает, что статья опубликована на третьей странице газеты после двухстраничного материала о проведенной Ким Чен Ыном инспекции свинофермы. 

Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Carl Vinson, направляется к берегам Корейского полуострова. Считается, что США хотят оказать сдерживающее воздействие на КНДР в свете возможного проведения очередного ядерного испытания или запуска баллистических ракет по случаю предстоящей 25 апреля годовщины основания Корейской народной армии. 

В настоящее время корабли ударной группы ВМС США соединились с двумя ракетными эсминцами флота Японии для проведения совместных учений. Они находятся в западной части Тихого океана в районе Филиппин. 

В ходе учений стороны отработают маневрирование в составе тактических групп и проведут тренировки по связи. Дата их окончания не указана, однако агентство Kyodo ранее сообщало, что они продлятся от трех до пяти дней. Не исключено, что корабли двух стран пройдут в северо-восточном направлении через Восточно-Китайское море и продолжат совместные учения в Японском море - над его акваторией КНДР осуществляет свои ракетные запуски.

Напомним, авианосцу, выдвинутому для устрашения социалистической республики - с самого начала мершрута не везёт.

Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E потерпел крушение во время захода на посадку на авианосец ВМС США "Карл Винсон", сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление Седьмого флота США. 

Согласно заявлению, пилот успел катапультироваться, и его подобрали из воды. Пилот не пострадал. Инцидент произошел в море Сулавеси южнее Филиппин во время штатного полета F/A-18E. 

Военные расследуют причины инцидента. В то же время, как отмечает Fox News, из заявления неясно, в каком состоянии сейчас находится F/A-18E. 

В настоящее время авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" двигается от Сингапура в Японское море. По словам представителей ВМС, цель этих маневров - демонстрация силы США у берегов КНДР. Ожидается, что группа прибудет в регион назначения на следующей неделе. 

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Всего комментариев к статье: 2
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ТАСС уполномочен
заявить написал 23.04.2017 13:45
"в полной готовности потопить американский атомный авианосец одним ударом"-предупредила КНДР.
"в полной готовности запустить с помощью батута космический корабль к Луне"-предупредил Рогозин.
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(без названия)
Левон Казарян написал 23.04.2017 13:22
"Издание сравнило авианосец с "грубым животным""
- - - - - - -
Такое сравнение может огорчить бедные Соединенные Штаты, усердно сочетавшие в авианосце мореплавание и воздухоплавание.
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