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Московский листок

Во Франции вовсю идут выборы

Опубликовано 23.04.2017 в разделе комментариев 0

Во Франции вовсю идут выборы

Явка на президентских выборах во Франции к середине дня составила 28,54% зарегистрированных избирателей. Такие данные приводит министерство внутренних дел страны.

Посетители одного из избирательных участков в городе Безансон в департаменте Ду на востоке Франции были эвакуированы из-за подозрительного автомобиля. Об этом сообщила газета Les Echos. По ее данным, машина, которая находится в розыске как угнанная, была оставлена около участка с заведенным двигателем. 

Кандиадты в президенты проголосовали в разных местах, надо думать, каждый за себя.

Ничего интересного.



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