Рабочих Биробиджана хотят судить за покушение на росгвардейцев

В столице Еврейской автономной области Биробиджане произошли столкновения рабочих с Росгвардией. Следственное управление СК региона сообщает о возбуждении дела по грозящей многолетними сроками статье УК о применении насилия к представителю власти. О причине конфликта в пресс-релизе сообщается туманно: "неустановленные лица" мешали проведению обыска. Газета "Время Биробиджана" пишет, что конфликт произошел возле дома активиста и заводчика Ивана Проходцева - организатора митингов, на которых звучали обвинения в коррупции в адрес местных бизнесменов и судебной власти.

Обыск в доме Проходцева прошел 21 апреля. DVHAB сообщает, что в дом Ивана Проходцева, расположенный на улице Комбайностроителей в Биробиджане, насильно проникла группа силовиков в масках и с автоматами. (Этот же адрес указан в пресс-релизе СК.) Одновременно спецназовцами была блокирована производственная база предприятий Проходцева, расположенная на улице Индустриальной. Возмущенные работники предприятия приехали на выручку к своему руководителю, и началась драка.

На месте дебоширов пытался успокоить начальник городской полиции Павел Журов. К этому времени у дома Проходцева собрались около 50 человек - работников его предприятия, а также десятки силовиков. Кто-то из собравшихся "припечатал" полицейского бранью, и Павел Журов отдал приказ задержать хулигана. Несколько спецназовцев ринулись в толпу, и началась массовая драка с участием более 20 человек. Силовики проводили приемы рукопашной борьбы, валили людей на землю, но оружие не применяли. Одну из пострадавших в давке женщин увезли на скорой помощи.

Сообщается, что в ходе столкновений пострадали трое. Как отмечает Znak.com, в первоначальных сообщениях СМИ ничего не было сказано о том, что среди пострадавших оказался кто-то из силовиков. Однако в СУ СК заявили о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Предприниматель Проходцев известен как организатор серии митингов против ухудшения социально-экономической обстановки в ЕАО. При этом местные власти не дают согласование на проведение новых акций.

В интервью "Времени Биробиджана" Проходцев связал обыски в своем доме с уголовным делом и обвинениями в коррупции в адрес руководства компании "Уютстройиндустрия" - они были озвучены на митинге в начале апреля. "У секретаря суда есть взаимозачёт с "Уютстройиндустрией", - сообщил Проходцев. - Когда позвонил адвокату с телефона жены, предупредили, что у меня есть три минуты. Я спросил, каким кодексом это определено, но телефон жены тут же у меня забрали… Сказали, что выломают двери, но выломали окно… Обыск производился без нас, паспорта понятых нам не показали. Следователь Ханин сказал, что это его право, у нас прав нет".

От редакции: Что именно так и будет в 2017-м году, мы говорили сразу же после создания Нацгвардии-Росгвардии: с чего бы проводилась такая дорогостоящая реорганизация? Да, чтобы подавлять восстания рабочих, как при самодержавии, поскольку советское наследние-то рушится в буржуйских руках медленно - и в руках вот таких "предпринимателей". Правда, в данном случае, скорее, исключительном - рабочие заступились за своего буржуя, но это выглядело бы точно так же, если б чуть поглубже пролезала классовая мысль, и брала бы управление заводом в свои руки, и уже на заводе бы "зачищал" рабочий контроль ОМОН (Росгвардия - более специализирована в этом), как в 1993-м на Выборгском ЦБК. Просто классовая сознательность сейчас чаще просыпается и атакуется у "собственника", у управляющего средствами производства, коим Проходцев является - и по нему наносят удар те самые коррумпированные власти, которые он пытался обличать.

Росгвардия - чётко на стороне властей, хотя и власти-то работают на буржуев - просто и у буржуев случаются конфликты интересов. И "отжать" у мятежного буржуя завод - это мера первостепенная, "низведение из правящего класса". Всё будет, как век назад, с того же самого уровня, куда "развивалась" новая Россия - как в "Матери" Горького. Террор полицаев, суды над рабочими - а вот буржуи... Ну, бывали исключения и среди них. Тот же большевик Николай Шмит, именем которого названа уже уничтоженная в Москве фабрика и проезд на Пресне. Может, Проходцев - это такой первопроходцев и этого "нового старого витка". Следим за ситуацией - год всё же семнадцатый.

Д.Ч.

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