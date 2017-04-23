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Московский листок

Наблюдателей ОБСЕ в ЛНР постигла судьба Мозгового

Опубликовано 23.04.2017 в разделе комментариев 2

украина лнр обсе конфронтация
Наблюдателей ОБСЕ в ЛНР постигла судьба Мозгового

Автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ подорвался на фугасе в Луганской области. Информацию "Новой газете" подтвердили в ОБСЕ. Погиб один из наблюдателей, еще один сотрудник миссии был ранен. Это первый смертельный инцидент за три года работы миссии ОБСЕ на востоке Украины. 

"Интерфакс" со ссылкой на источники в силовых структурах ЛНР утверждает, что погибший - гражданин США. Информацию подтвердил собеседник ТАСС, уточнивший, что погибший был медиком. 

По данным силовиков ЛНР, автомобиль с наблюдателями ОБСЕ был взорван в районе села Пришиб в Славяносербском районе. Бомба была установлена заранее на пути следования автомобиля. В ЛНР предположили, что фугас могли установить украинские диверсанты с целью провокации. 

Журналист RFE/RL Кристофер Миллер указывает, что используемые наблюдателями ОБСЕ автомобили бронированные. По его мнению, чтобы взорвать такой, надо применить противотанковую мину. 

"Луганскинформцентр" сообщает, что две машины миссии ОБСЕ ехали из Славяносербска в Сокольники. 

ТАСС со ссылкой на источники в ЛНР передает, что при подрыве машины погиб один наблюдатель ОБСЕ, еще один получил ранения. 

Гибель наблюдателя ОБСЕ подтвердил глава организации Себастьян Курц в своем Twitter. 

Позже в ЛНР заявили, что ранения получили три человека, ехавшие в подорванном автомобиле.

Напомним, до сих пор не расследовнное и не отмщённое убийство Мозгового - выглядело точно так же. Командир 4 батальона территориальной обороны народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Мозговой был убит в результате спецоперации украинского диверсионного отряда "Тени". Об этом заявил 24 мая 2015-го года главарь отряда Александр Гладкий.

"Мозгового подорвали дистанционно двумя МОН 50 в 18:48 около населенного пункта Михайловка на повороте трасса Перевальск - Луганск

Тем временем Служба безопасности Украины в пятницу, 21 апреля, провела антитеррористические учения на границе с Крымом в Геническом районе Херсонской области.

Киев не первый раз объявляет о различных учениях вблизи границы с Крымом, во всех случаях это выглядит как провокация и вызов Москве. Одной из таких провокаций стали объявленные в конце прошлого года учебные ракетные стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма. 

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Всего комментариев к статье: 2
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Украинские диверсанты ходят там, не скрываясь?
Э т о что?! написал 23.04.2017 16:43
Контроль то должен быть какой то.
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(без названия)
Я тоже за Андрееча написал 23.04.2017 15:59
Так им пиндосам и надо! Молодец Путин! Наш Путин убивает американцев поганых, а что сделал ты для ЛНР?
Путин сказал же что своих не бросаем, вот и не бросил!
Путин дави американцев!
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