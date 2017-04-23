Наблюдателей ОБСЕ в ЛНР постигла судьба Мозгового

Автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ подорвался на фугасе в Луганской области. Информацию "Новой газете" подтвердили в ОБСЕ. Погиб один из наблюдателей, еще один сотрудник миссии был ранен. Это первый смертельный инцидент за три года работы миссии ОБСЕ на востоке Украины.

"Интерфакс" со ссылкой на источники в силовых структурах ЛНР утверждает, что погибший - гражданин США. Информацию подтвердил собеседник ТАСС, уточнивший, что погибший был медиком.

По данным силовиков ЛНР, автомобиль с наблюдателями ОБСЕ был взорван в районе села Пришиб в Славяносербском районе. Бомба была установлена заранее на пути следования автомобиля. В ЛНР предположили, что фугас могли установить украинские диверсанты с целью провокации.

Журналист RFE/RL Кристофер Миллер указывает, что используемые наблюдателями ОБСЕ автомобили бронированные. По его мнению, чтобы взорвать такой, надо применить противотанковую мину.

"Луганскинформцентр" сообщает, что две машины миссии ОБСЕ ехали из Славяносербска в Сокольники.

ТАСС со ссылкой на источники в ЛНР передает, что при подрыве машины погиб один наблюдатель ОБСЕ, еще один получил ранения.

Гибель наблюдателя ОБСЕ подтвердил глава организации Себастьян Курц в своем Twitter.

Позже в ЛНР заявили, что ранения получили три человека, ехавшие в подорванном автомобиле.

Напомним, до сих пор не расследовнное и не отмщённое убийство Мозгового - выглядело точно так же. Командир 4 батальона территориальной обороны народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Мозговой был убит в результате спецоперации украинского диверсионного отряда "Тени". Об этом заявил 24 мая 2015-го года главарь отряда Александр Гладкий.

"Мозгового подорвали дистанционно двумя МОН 50 в 18:48 около населенного пункта Михайловка на повороте трасса Перевальск - Луганск

Тем временем Служба безопасности Украины в пятницу, 21 апреля, провела антитеррористические учения на границе с Крымом в Геническом районе Херсонской области.

Киев не первый раз объявляет о различных учениях вблизи границы с Крымом, во всех случаях это выглядит как провокация и вызов Москве. Одной из таких провокаций стали объявленные в конце прошлого года учебные ракетные стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма.

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