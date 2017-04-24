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Московский листок

Ждали Рашкина - получили по морде

Опубликовано 24.04.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

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Ждали Рашкина - получили по морде

Неожиданным поворотом завершилась запланированная встреча жителей Крылатского с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.

Встреча была запланирована 23 апреля в 12.00 на улице Крылатские холмы 34, в сквере напротив библиотеки имени Анны Ахматовой. А темой стало спасение парка «Москворецкий», на Крылатских холмах, который хотят закрыть от жителей и застроить его, оборудовав, якобы под благоустройство.

С самого начала встреча потекла не так, как запланировали жители. Приехавшая на мероприятие полиция предлагала гражданам разойтись, уверяя, что встреча с депутатом не согласована. Жители отказались, сообщив, что всё-таки дождутся народного избранника, который и разъяснит ситуацию.

Валерия Рашкина все не было и ситуация накалялась.

Наконец, депутат прибыл, правда не тот. Вместо Рашкина приехал Владимир Поздняков, депутат Госдумы от фракции КПРФ. Его сразу же взяли в оборот сотрудники полиции, которые уверяли, что мероприятие несанкционированное и просили депутата поспособствовать уходу граждан. Долгая, в 15 минут беседа, завершилась тем, что Владимир Поздняков поднялся на сцену и обратился к жителям, с просьбой подавать письменные заявления депутатам. Отсутствие Валерия Рашкина он пояснил срочной командировкой.

Жители встретили это заявление криками "Позор!" и отказались расходиться, заявив, что гуляют в сквере. 20 минут уговоров не дали результатов и полиция приняла к людям радикальные меры.

Первым пострадал неизвестный пока житель, громко заявивший: если не мы спасем наш парк, то, кто?

Не дав опомниться, его задержали и увели в полицейский автобус. Люди не успели опомниться и даже не смогли понять, кого из активисты задержали. Уже через 5-7 минут был задержан следующий активист, громко заявивший со сцены: мы гуляем. Этим человеком оказался активист Эдуард Зиновьев.

После препирательств с полицией и просьб отпустить задержанных, жители направились в ОВД, как свидетели происшествия. Полиция пыталась не пустить всех пришедших, ссылаясь на указание руководства отделения, но люди, что называется – прорвались в отделение.

Показания даны. Активистов быстро провели в КПЗ. А жители будут ждать результатов, что инкриминируют их соратникам?

От редакции: Интересно, какие еще могут быть "срочные командировки" у депутата, да еще от оппозиции? Срочный выход в космос?

Рашкин - руководитель московского отделения КПРФ, ничего более важного, чем работа с его избирателями-москвичами у него по определению быть не может. И уж тем более чего-то более срочного. 

Ну да ладно, не пришел и не пришел. Но вот заходим на официальный сайт КПРФ в надежде узнать, куда же так скоропостижно пропал депутат Рашкин? Ничего нет. Последенее упоминание о Рашкине - от 21 числа.

Зато сразу четыре материала на тему задержания в Самаре депутата от КПРФ, тоже, как и в Крылатском, на массовом мероприятии. И нислова про задержания в Крылатском! Ну это понятно - в Самаре задержали целого депутата, а в Крылатском депутат не пришел, а задержали каких-то лохов... О чем сообщать в партийной печати?

Ну ничего, активистов выпустят, а депутат Рашкин потом куда-нибудь обязательно придет. Ближе к выборам - обязательно.

А.Б.



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