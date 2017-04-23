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Московский листок

За Меланшона проголосовали французы вне Франции

Опубликовано 23.04.2017 в разделе комментариев 1

франция выборы левые
За Меланшона проголосовали французы вне Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набирает наибольшее число голосов в трех заморских территориях Франции, передает бельгийская телекомпания RTBF. 

Голосование на заморских территориях Франции (в Сен-Пьере и Микелоне, Мартинике и Гвиане), расположенных в Западном полушарии, из-за разницы в часовых поясах прошло в субботу. Итоги должны быть оглашены лишь после закрытия всех избирательных участков, но это ограничение законодатели не могут распространить на зарубежные СМИ, чем и воспользовались бельгийцы. 

Меланшон делает упор на экологию, выступает против многих глобальных объединений - НАТО, G8 и G20. 

По данным канала, на Сен-Пьере и Микелоне за Меланшона проголосовали 34,45% избирателей, за лидера Национального фронта Марин Ле Пен - 18,16%, за экс-министра экономики Макрона - 17,97%, передает РИА "Новости". 

На Мартинике Меланшон набирает 27,36%, Макрон - 25,53%, кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон - 16,85%. 

В Гвиане Меланшон лидирует с 24,72% голосов, у Ле Пен - 24,29%, у Макрона - 18,75%. 

На Гваделупе первое место захватил Макрон (30,32%), а Меланшон набрал 24%. 

Лидер движения "Непокорившаяся Франция" ворвался в число лидеров президентской гонки в последние недели кампании. Наибольшее впечатление на избирателей он произвел во время дебатов 4 апреля - тогда в поддержку кандидата от радикальных левых выступило наибольшее число смотревших это предвыборное шоу - 25%. Тем не менее, среди четырех фаворитов гонки, как показывают опросы, у него меньше шансов выйти во второй тур. 

По данным опроса, опубликованном накануне социологической службой OpinionWay, лидерство в рейтинге кандидатов сохраняют Макрон (может набрать в первом туре 23% голосов, по другим данным - до 26%) и Марин Ле Пен (22%). Шансы на выход во второй тур сохраняют также Фийон (20%) и лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон (19%). Вместе с тем во втором туре, согласно исследованию, Ле Пен уступает как Макрону, так и Фийону. 

Выборы нового президента проходят во Франции в обстановке беспрецедентно высокого уровня террористической опасности. На прошлой неделе в Марселе были арестованы два человека, которые планировали теракты в период выборов. А 20 апреля 39-летний француз открыл огонь по полицейским на Елисейских полях - главной улице Парижа. 

Избирательные участки в больших городах будут работать до 20 часов по парижскому времени (21:00 по Москве). Ожидается, что первые официальные предварительные результаты станут известны еще до полуночи.

Напомним, в России Меланшона поддержали левые силы - в частности, секретарь Объединённой коммунистической партии Дарья Митина:

-  Ранее известный как «крепкий кандидат втoрoгo эшелoна» Меланшoн, чьи прoгнoзные пoказатели cегoдня расхoдятся с пoказателями Макрoна, Фийoна и Ле Пен в пределах статистическoй пoгрешнoсти, выдвигает, на мoй взгляд, идеальную для нынешней Франции прoграмму - oна и дoстатoчнo радикальна для французскoгo пoлитистеблишмента, и, в тo же время, не превращает кандидата в экзoтическoгo страуса, на кoтoрoгo интереснo пoсмoтреть, нo гoлoсoвать как-тo бoязнo. В рoссийскoй прессе чаще всегo упoминают егo требoвания выхoда из Еврoсoюза и НАТO и снятия санкций с Рoссии (кстати, весьма раздражают идиoты, на пoлнoм серьёзе утверждающие, чтo выхoд из ЕС этo какая-тo фирменная фишка правых еврoскептикoв и Ле Пен в частнoсти, тoгда как этo уже не первoе десятилетие oднo из ключевых требoваний еврoпейских левых) и практически не упoминают o сoциальнoй прoграмме лидера левoгo блoка.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
йй-22-йй написал 23.04.2017 18:05
Опять-таки... пока французы вне Франции голосуют за Меланшона, за которого также переживает некая Дарья Митина,
.
студенты Петербурга потребовали отставки Полтавченко и Кропачева (фото) - http://www.rosbalt.ru/piter/2017/04/23/1609991.html (от себя добавлю: Кропачев - еще та мерзoтa)
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