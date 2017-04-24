Митинги Навального. В России назревает революционная ситуация. Что делать коммунистам?

Нельзя остановить историческое движение. Нельзя удержать общество на старом, отжившем свой век историческом этапе. Даже если силам реакции иногда удается вернуть общество назад – то это всегда будет на короткий (в историческом масштабе) срок. История все равно сметет со своего пути все реакционные силы и продолжит свое движение вперед.

Это всегда знали мы, коммунисты. Поэтому мы всегда призывали рабочий класс верить в свою конечную историческую победу.

И вот теперь мы видим - в России назревает революционная ситуация.

Митинги Навального двадцать шестого марта – это мощный всплеск народного недовольства.

И это недовольство, по своей сути – реакция нашего народа на опостылевший ему капитализм.

В этом нет никакого сомнения. Против чего были митинги?

По официальной, заявленной повестке – против коррупции.

Но если прислушаться к тому, что говорили участники митингов, становится ясно: незаявленная, неофициальная повестка этого движения – гораздо шире и гораздо глубже. И она по своей сути - именно антикапиталистическая.

Против чего выступали участники митингов? Далеко не только и не столько против коррупции! Они выступали против всей системы сложившихся общественно-экономических отношений: против страшного социального неравенства, против обнищания широких народных масс и сосредоточения огромных богатств в руках ничтожного меньшинства. Против полного всевластия этого меньшинства и полного бесправия всех остальных.

Но все это - не что иное, как реалии современного государственно-монополистического капитализма.

А это значит: митинги двадцать шестого марта – по своей сути есть выражение антикапиталистических настроений наших граждан. Капитализм большинству наших граждан осточертел – вот что показывают эти выступления.

И если бы у нас был сплоченный и сознательный рабочий класс, политически организованный, со своей боевой коммунистической партией, который способен возглавить и повести за собой массы трудящихся – то при таком массовом неприятии российскими гражданами капитализма мы могли бы в скором времени прийти к социалистической революции.

Но наш рабочий класс пока что не готов к этому.

А не готов он потому, что внутри рабочего движения угнездились предатели и агенты капитала. Имена этих предателей уже навязли в зубах. Говорить о них так же противно, как нюхать падаль. Главные из них - это КПРФ.

КПРФ – известные всем «коммунисты» по вызову, «коммунисты» на содержании у буржуазии, которым буржуазия щедро платит за то, чтобы они играли на просоветских настроениях наших граждан и направляли их протест в выгодное для буржуазии русло.

Вместо того, чтобы готовить рабочий класс к взятию власти - КПРФ четверть века баюкала его сказками, что к социализму можно прийти без свержения власти капитала, через буржуазный парламент. Все эти годы КПРФ не просвещала рабочий класс – а обманывала его. Не мобилизовала – а разлагала.

Из-за этих предателей рабочий класс оказывается неготовым перед лицом назревающей революционной ситуации. А если рабочий класс не готов возглавить и повести народные массы – то их поведет буржуазия.

Что мы и видим. У нас на глазах протестными настроениями граждан умело пользуется так называемые «либералы».

Либералы – убежденные антикоммунисты, сторонники капитализма, частной собственности и капиталистической эксплуатации. В этом они ничем не отличаются от ныне правящей буржуазной группировки, против которой они выступают. Отличие только в одном – либералы представляют ту буржуазию, которая тесно связана с западным монополистическим капиталом и разделяет его интересы. А его интерес состоит в том, чтобы превратить Россию в страну, полностью контролируемую Западом, лишенную собственной крупной промышленности, продающую ему за бесценок сырье и поставляющую ему дешевую рабочую силу.

Отсюда ясно: цели либералов - подлые и человеконенавистнические, глубоко враждебные интересам трудящихся.

Однако буржуазия свои грязные цели всегда скрывает под красивыми вывесками.

Либералы поднимают на щит демократию, гражданские права, политические свободы.

А наши трудящиеся, как уже было сказано, пока что слабо сознательны и политически не образованны. Им опротивела буржуазная действительность. Но они не понимают, что причиной всех наших бед является капитализм и частная собственность. Они стремятся к свободе и справедливости. Но они не понимают, что достичь этого можно только одним путем – свергнув власть капиталистов и установив власть трудящихся, передав средства производства во владение народа и уничтожив эксплуатацию.

Вот причины, почему либеральная демагогия оказывает влияние на умы части граждан.

Уже ясно, что либералы объявили войну правящей буржуазной группировке и намерены ее свалить. Они считают, что настал их звездный час, что и внутренняя и международная обстановка теперь благоприятна для переворота. Внутри страны кризис обостряется, положение трудящихся ухудшается, настроения протеста нарастают. На внешней арене Запад усиливает давление на действующую российскую власть, а это еще больше ослабляет ее позиции внутри страны.

Нам следует ожидать попытку буржуазного переворота по образцу украинского майдана. Либералы понимают, что победить на выборах они не в состоянии. У них есть два варианта. Либо, если получится, совершить переворот до выборов. Либо – дождаться выборов, участвовать в них, и после, проиграв, под предлогом нечестного подсчета голосов совершить переворот.

Перед нами встают вопросы судьбоносной важности. Полезно ли все происходящее для рабочего класса? Как в этих условиях должны действовать коммунисты? К чему призывать трудящихся?

От того, как мы ответим на эти вопросы – зависит успех или неуспех рабочего движения на десятилетия вперед. Сегодня мы не имеем права ошибиться.

Итак – хорошо ли, что российская буржуазия сегодня так яростно дерется друг с другом? Ответ –конечно, хорошо! Пускай эти хищники дерутся, ослабляя друг друга. Чем больше они друг друга ослабят, тем лучше для нас. Тем сильнее станем мы, если сумеем воспользоваться положением.

Другой вопрос - что делать в назревающей схватке нам? Поддерживать готовящийся переворот или препятствовать ему? Помогать Навальному сбросить Путина и занять его место? Или взять сторону Путина и помогать ему разгромить Навального?

Для коммунистов ответ ясен! Мы – представители рабочего класса. Мы должны отстаивать интересы рабочего класса.

Мы не должны помогать ни одной из конкурирующих буржуазных группировок.

А именно так поступила КПРФ.

КПРФ, как только начались митинги – сразу почувствовала опасность для своих хозяев, для правящей буржуазной группировки. И сразу заверещала: «Не раскачивайте лодку! Не раскалывайте общество!». И снова залопотала про «единство народа» и про «стабильность»!

Эти предатели снова опозорили звание коммунистов. Представьте себе, чтобы большевики поступали подобным образом! Начинаются забастовки рабочих, демонстрации студентов, волнения крестьян – а большевики, вместо того, чтобы их приветствовать и энергично поддерживать – начинают вопить: «Не раскачивайте лодку! Не раскалывайте общество!» Вместо того, чтобы снабжать их листовками, посылать туда своих организаторов, направлять движение вперед – начинают призывать к «единству» с царским самодержавием, с жандармами, попами, помещиками и фабрикантами!

Итак, понятно – вставать на сторону правящей буржуазной группировки, как это сделала КПРФ – для коммунистов позор.

Однако не меньший позор - превратиться в охвостье либералов. Для нас либералы такие же законченные враги, как и путинская клика. Стать орудием таких заклятых врагов, своими руками вести их власти – это идиотизм.

Мы также не имеем права стоять в стороне и просто смотреть, как буржуазия использует трудящихся в своих корыстных целях. Это – дезертирство и самоустранение, то есть опять-таки преступление.

Так что же мы должны делать?

Ответ - использовать склоку буржуазии в интересах рабочего класса. Пользуясь дракой двух хищников, одинаков нам враждебных – максимально укрепить позиции рабочего класса, максимально двинуть рабочее движение вперед – к взятию пролетариатом государственной власти!

Что это значит? Как конкретно мы должны действовать?

Мы теперь должны употребить все свои силы на то, чтобы в начинающееся общедемократическое движение внести НАШИ идеи, дать ему НАШЕ направление. Мы теперь должны подготовить почву для того, чтобы общедемократическое движение граждан переросло в социалистическую революцию пролетариата.

Мы должны идти к участникам движения – и чем скорее, тем лучше. В политических организациях либералов нам нечего делать, там сидят наши враги. А вот митинги, на которые приходят десятки тысяч граждан – это другое дело. На этих митингах заправские либералы составляют одну десятую долю процента. А все остальные – это обманутые либеральной демагогией трудящиеся. И надо уметь отличать корыстные цели буржуазии, ее демагогию, которой она хочет обмануть массы – от подлинных устремлений этих самых масс. Да, либералы имеют одну цель – разделаться с конкурентами и занять их место, чтобы в свою очередь грабить российских трудящихся.

Но массы граждан, которые пока что идут за ними - хотят совсем другого. Они хотят справедливости и социального равенства, они возмущены грабежом и произволом правящего класса. И это главное. Это – почва для нашей работы.

Идти мы должны без красных флагов, без портретов Ленина, безо всяких «опознавательных знаков». Благодаря клеветнической буржуазной пропаганде и предательским действиям КПРФ коммунистические идеи сегодня сильно дискредитированы. В голове у многих граждан каша. В их сознании порой уживаются противоположные, взаимоисключающие идеи. Они протестуют против социальной несправедливости, против деления общества на богатых и бедных – и в то же время враждебно относятся к Октябрьской революции, которая как раз и покончила с несправедливостью и с делением на богатых и бедных. Для таких одураченных граждан одно только слово «коммунизм» - как красная тряпка для быка.

Ну что ж. Мы будем действовать так, как диктуют обстоятельства. Флаги – это не главное. Название – не главное. Главное – внести в массы наши идеи, дать движению наше направление.

Идти надо обязательно подготовленными группами. Одного человека легко могут осмеять, перекричать, заткнуть. Группа хотя бы в пять человек – совсем другое дело.

Пропагандировать наши идеи мы можем и через печатные материалы – листовки, газеты, брошюры, и устно – в беседах с участниками, в выступлениях с трибуны.

Как мы должны себя вести и что мы должны говорить?

С одной стороны - мы должны безоговорочно поддержать протест граждан против произвола и несправедливости, выразить свою полную солидарность с ними. «Да – мы вас полностью поддерживаем! Народ имеет право бороться за свободу и справедливость! Народ имеет право потребовать к ответу тех, кто его обманывает, грабит и унижает! Народ имеет право отстранить их от власти и воздать им по заслугам!».

С другой же стороны – мы должны подвести к мысли, что либералы по сути не предлагают ровным счетом ничего такого, что действительно изменит положение большинства к лучшему. Что либералы по своей сути ничем не отличаются от тех, кого они собираются свалить, и их приход к власти не принесет трудящимся никаких улучшений.

Как это можно сделать? Беседуя с участниками митинга, выступая с трибуны или составляя листовку, надо говорить примерно так:

«Я отношусь к трудящимся, неимущим. У меня, как и у большинства из вас, нет частной собственности. Я должен работать на богатых, чтобы жить и кормить семью. И вот я думаю – что даст нам, неимущим, приход Навального – если все богатства страны по-прежнему будут в руках ничтожного меньшинства, если у нас по-прежнему останутся богатые и бедные? Кто до сих пор тонул в роскоши – так и будет продолжать, а мы, как на них работали – так и будем работать. Для трудового народа ничего не изменится! Нет – недостаточно поменять правительство! Надо менять весь уклад нашего общества. Надо вернуть все богатства страны их законному хозяину – российскому трудовому народу! Надо покончить с частной собственностью, с эксплуатацией, с делением общества на богатых и бедных!

Только тогда станет лучше жить трудовому народу. А если мы пойдем тем путем, который предлагает Навальный – лучше станет только Навальному и той буржуазной группировке, которую он представляет. Так зачем нам свергать одних эксплуататоров, чтобы потом привести на их место других? Лучше уж за один раз покончить со всеми эксплуататорами и установить власть трудящихся!»

Надо указывать людям на лицемерие либералов, на то, что выдает их классовую позицию, позицию буржуазии:

- Навальный ломает копья против коррупции, как будто коррупция – главное зло, и ни словом не заикнется о капиталистической эксплуатации. А коррупция, то есть, воровство чиновников – это детская игрушка по сравнению с эксплуатацией. От капиталистической эксплуатации, от капиталистического устройства нашего общества – все наши язвы, в том числе и коррупция. Но Навальный об этом не говорит. Он – сторонник частной собственности, то есть – того строя, при котором неизбежны бедствия и унижения большинства народа, против которых Навальный лицемерно выступает на словах.

- Навальный с праведным гневом говорит о бедности большинства народа. Но он никогда не указывает на тот путь, который даст возможность покончить с бедностью – вернуть ограбленному народу его законное достояние, отдать ему средства производства, покончить с частной собственностью. Навальный боится даже заикнуться об этом. Значит, весь его праведный гнев против народной бедности – актерская игра. Придет к власти Навальный, частная собственность останется, и народ останется так же беден.

- Навальный рвется в президенты буржуазной республики, обещая нам молочные реки в кисельных берегах. Но Навальному почему-то не приходит в голову, что может быть и другая форма правления, кроме буржуазной республики. Что органы власти могут быть сформированы трудящимися и состоять из трудящихся. Что только Советы трудящихся всех уровней, которые состоят из представителей трудового большинства – являются реальной демократией, а не буржуазный парламент, куда могут попасть только представители богатого меньшинства. Это «демократу» Навальному даже не приходит в голову. Его идеал – буржуазная демократия, которая по сути всегда является прикрытой диктатурой буржуазии. И другого от него нельзя ожидать, поскольку он выражает интересы буржуазии, а не трудового народа.

***

Наша задача – найти среди участников протестного движения наших единомышленников, из тех, кто сильнее всего стремится к социальной справедливости, кто стоит на стороне самых обездоленных слоев общества.

Мы должны устанавливать связь с ними, договариваться о дальнейшем общении. Если некоторые из них начнут тут же, на митингах, поддерживать наши выступления и разоблачать либералов, это будет очень хорошо. Их надо объединить в группу, которая будет помогать нам в пропаганде. Чем больше будет таких групп – тем лучше. Тем больше мы смогли добиться нашей цели – толкнуть движение в нужном нам направлении. Если мы сможем собрать хотя бы пятьдесят таких человек – то они смогут определять настроение и идеи многотысячной толпы, стать во главе любого протестного мероприятия.

И кто бы не победил в схватке двух буржуазных группировок, Навальный или Путин, мы сделаем главное. Среди общедемократического движения мы создадим островки пролетарской, коммунистической идеологии. Со временем эти островки превратятся в руководящие центры и поведут движение в нужном направлении – к пролетарской революции.