Те, кто добывал золото для миллионеров, остались втроём под завалами в Челябинской области

Обрушение породы произошло на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области, под завалами остались трое горняков, передает ТАСС со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону. Позже спасатели сообщили, что на месте обрушения найдены два тела, а Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил охраны труда.

"Горноспасатели МЧС России начали работы на золотодобывающей шахте в Пластовском районе, где обрушилась порода. Незамедлительно была организована эвакуация горняков, которых в шахте на момент обрушения находилось 166 человек", - сообщили спасатели.

Обрушение произошло на глубине 700 метров, 163 горняка были эвакуированы на поверхность.

На месте работают более 20 специалистов. Горноспасатели приступили к поисковым работам. На территорию шахты прибыли также пожарно-спасательные расчеты и бригады скорой помощи.

Напомним, последним крупным происшествием на шахтах было ноябрьское в ЛНР. Однако там шахтёры были заблокированы из-за обстрела.

В районе населенного пункта Краснополье (территория Луганской народной республики) более 40 человек заблокированы в шахте. Об этом говорится в сообщении народной милиции ЛНР. По информации штаба, подача электроэнергии на шахту прекратилась в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«В результате обстрела ВСУ населенных пунктов республики в ночь на 12 ноября повреждена электроподстанция. В результате обесточена шахта, в которой остались шахтеры», - заявили в народной милиции. Специалисты в настоящее время пытаются восстановить подачу электроэнергии на шахту. По предварительным данным, жизнь и здоровье шахтеров находятся вне опасности.

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