Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бензин в Путинской России стоит дороже, чем в США - потому что мы империя, сырьевая!

Опубликовано 23.04.2017 в разделе комментариев 1

кризис сырьеваяимперия нефтерукбль
Бензин в Путинской России стоит дороже, чем в США - потому что мы империя, сырьевая!

Бензин в США в первом квартале 2017 года стал в среднем дешевле, чем в России. Таковы результаты исследования агентства Bloomberg. Разница в цене заметна, если за единицу измерения взять американский галлон, который составляет 3,785 литра. По состоянию на 19 марта его средняя стоимость за три месяца в США составила 2,57 доллара, а в России — 2,58 доллара, что эквивалентно 145,6 рубля. 

Если же измерять бензин в литрах, то цена будет одинаковой — 0,68 доллара, или 38 рублей. 

Исследование Bloomberg включает данные по 61 стране. В среднем по всем из них цены на бензин за квартал повысились на 1,4 процента. 

Согласно данным Росстата, цены на бензин в феврале в среднем по стране выросли на 0,6 процента к январю и на 5,8 процента к февралю 2016-го. На наблюдаемых статистическим ведомством АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 34,8 до 37,6 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 37,9 до 41,9 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 35 до 36,89 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 38,5 до 40,94 рубля за литр. 

По данным на 20 апреля, потребительские цены на бензин в России за неделю с 10 по 16 апреля выросли на 0,1 процента.

- Я вот ни разу не автомобилист, - удивляется редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - но будь я за рулём с нефтерублём, то заимел бы ряд вопросов к правящему классу, который примыкает к месторождениям непосредственно личностями высшими, особенно к Приобскому месторождению: вопрос первый, почему страна, экспортирующая нефть не может для внутреннего потребителя сделать приемлемые цены (как было в СССР при крайне незначительном тогда экспорте), вопрос второй: почему Роснефть, которой кремлёвские распорядители торгуют уже направо и налево, не приносит государству никаких доходов, а один госдолг, зато у Сечина и прочих "менеджеров" появляются миллиарды, которые даже трудно придумать, на что тратить одному-то человеку?! вопрос третий: стоило ли называться энергетической сверхдержавой, чтобы докатиться до цен на бензин, которые выше, чем в США?!! 

Новости по теме:

Государство под шумок решило распродать "Роснефть"

К революции призывает и правительство, и "Роснефть", и "Лукойл"

Митя-стэплер окончательно одобрил сечинскую аннексию "Башнефти"

Чей чёрствый хлеб лопает класс-"девелопер" в виде утреннего круасана? 

Роснефть не является государственной компанией, признал Путин, чтобы окончательно её распродать




Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!!@@!@!@TO-KONETHO BOG-TOT!!!&& написал 23.04.2017 23:03
"Бензин в Путинской России стоит дороже, чем в США - потому что мы империя, сырьевая!"
- Таки недоделанные, бесноватые гав-нолики, безумные вчонкины хатели сделать в СССР, как а америке и сделали даже лучче! То таки да!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На каком основании вы считаете себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Чебаркуль. Митинг рабочих ПАО "Уральская кузница"
Чебаркуль. Митинг рабочих ПАО "Уральская кузница"
23.04.2017
Лидеры будущей революции неизвестны
Лидеры будущей революции неизвестны
22.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бензин в Путинской России стоит дороже, чем в США - потому что мы империя, сырьевая! (0)
Те, кто добывал золото для миллионеров, остались втроём под завалами в Челябинской области (0)
За Меланшона проголосовали французы вне Франции (6)
Наблюдателей ОБСЕ в ЛНР постигла судьба Мозгового (17)
Во Франции вовсю идут выборы (2)
Рабочих Биробиджана хотят судить за покушение на росгвардейцев (7)
Чебаркуль. Митинг рабочих ПАО "Уральская кузница" (0)
Демонстрация силы может обернуться для США потерей авианосца, предупредила КНДР (5)
Лолиту не пустили на родину (20)
Субботник на мусорной куче (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Успех Партии Дела в Хабаровске
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Акция нацболов в Ельцин-центре в Екатеринбурге
Максим Калашников Максим Калашников: Похороны Ленина? Хороший признак. "Реновация" Москвы взорвет обстановку
Дарья Митина Дарья Митина: Юбилейное
Максим Калашников Максим Калашников: АКАДЕМИЯ И НОВЫЙ МИР
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss