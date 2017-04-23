Другороссы требуют эксгумации праха Ельцина для дальнейшей отправки в ад

Сегодня, в день 10-летия смерти Бориса Ельцина, активисты партии «Другая Россия» Екатеринбурге провели акцию «Ельцин гори в аду!».

На здании Ельцин-центра был вывешен баннер «Ельцин, гори в аду!». Нацболы зажгли файера и разбросали листовки. Никто из участников акции задержан не был.

Партия «Другая Россия» требует эксгумации тела Бориса Ельцина. В русской земле нет места для чудовища, разрушившего страну и ограбившего целое поколение наших граждан.

Прахом Лжедмитрия наши предки зарядили пушки. Та же участь должна постигнуть и Ельцина.

В распоряжении ФОРУМа.мск оказался текст листовки:

ЕЛЬЦИН, ГОРИ В АДУ!

Четверть века назад злой упырь Ельцин, опьяненный коктейлем из водяры и жажды власти, разрушил нашу большую страну – Советский Союз. Беловежский сговор оставил за пределами России 27 миллионов брошенных на произвол судьбы наших соотечественников. Русские стали разделенным народом. Наша северная страна лишилась лучших земель, жарких и солнечных. Столетия напряженного труда, столетия культурной экспансии, столетия военных подвигов пошли прахом.

Война на Донбассе, как и другие войны постсоветского пространства, стала результатом беловежского сговора. Сотни тысяч отнятых жизней, миллионы загубленных судеб: имя им – Ельцин.

В 1993-м Борис Ельцин расстрелял Верховный Совет, узурпировав власть в России. Ельцинские «реформы» привели к большему удару по промышленности, чем вторжение гитлеровских войск в сорок первом. Ельцин ограбил целое поколение, обесценив «шоковой терапией» сбережения и пенсии простого народа, в то время как его министры, советники и олигархи фантастически обогатились, Собственность, созданная трудом поколений, была за бесценок передана ловким проходимцам на так называемых залоговых аукционах.

Ельцинский режим никуда не исчез. Экономическую политику РФ определяют всё те же либералы ельцинского розлива – министры, банкиры и олигархи. Россия остается страной гигантского социального неравенства.

Откуда он взялся, Борис Ельцин? Из мрачных хтонических фантазий Говарда Лавкрафта? Кто проклял его мать, родившую чудовище? Тысячелетний языческий шаман, выползший в полночь из горной пещеры?

В истерзанной Ельциным России не должно быть места ни Ельцин-центрам, ни Ельцин-могилам. Лжебориса к Лжедмитрию!

Национал-большевики

От редакции: Нет, всё верно, конечно, и красиво, как водится у товарищей лимоновцев с нулевых. Хотя в ад мы, люди неверующие, как-то не верим, и на его бесплатные услуги для врагов Советской власти и Родины не рассчитываем. Но почему эта же самая акция не состоялась в уже построенном Ельцин-центре, когда туда возлагать цветочки и "освящать" сей музей контрреволюции своим присутствием приехали Путин и Медведев? Или они не преемники Ельцина и не достойны такого же, как и он, отношения - причём при жизни?

А то как-то выходит странно: при жизни Ельцина, в 1996-м НБП поддержала его на президентских выборах с карнавальной ухмылкой "чем хуже, тем лучше" (то есть дала ему билет в прежний рай алкоголика ещё на один президентский срок), а после смерти - вот вдруг в ад направила... Чего ещё ждать в "обществе спектакля"? К тому же, прах Ельцина, как известно, захоронен на Новодевичьем кладбище (а не в Свердловске, где он властвовал ещё состоя в КПСС) - на очень видном, центральном месте, этот триколор трудно с чем-то спутать. И вот вам, как говорится, сразу и карты в руки - или бульдозер, тут уж, кому что более подходит... А про ад - ну, "на чёрта надейся, да сам не плошай", как-то так...

Д.Ч.