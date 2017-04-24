Выборы во Франции - больше не интересно

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют по итогам голосования в первом туре президентских выборов во Франции. Такие предварительные данные озвучил телеканал BFM TV сразу после закрытия избирательных участков. Макрон набирает 23,7% голосов, Ле Пен - 22%. Следом идет Жан-Люк Меланшон с 19,5% и Франсуа Фийон с чуть меньшим результатом.

Чуда не случилось, и Меланшон в первый тур не вышел, хотя его третье место и выглядит внушительно. Но ему уже прилично лет, и на следующие президентские выборы он, скорее всего, не пойдет.

Абсолютно невыразительная фигура Макрона - это и есть с очень большой вероятностью будущее Франции на ближайшую пятилетку. Лидеры двух крупнейших французских партий, поледние 30 лет по очереди правивших страной, правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и выдвиженец правящей Социалистической партии Бенуа Амон, уже призвали французов голосовать за Макрона. То есть типичный французский сценарий второго тура - все дружно объединяются против. В данном случае Ле Пен...

У Марин Ле Пен шанс только один - низкая явка. При невысокой явке французов на второй тур выборов у нее появляется шанс за счет более высокой мобилизации электората. Но шанс, прямо скажем, не очень большой.

Французы голосовали как всегда - лишь бы чего не вышло. Свой утренний кофе с багетом куда важней, чем будущее страны и тем более какое-то призрачное величие. Франция уже была великой, теперь - второразрядная европейская страна. Для французов так безусловно комфортней. Для всех остальных наблюдать французскую жизнь просто не интересно.

А.Б.