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Московский листок

Выборы во Франции - больше не интересно

Опубликовано 24.04.2017 в разделе комментариев 4

франция выборы ле пен
Выборы во Франции - больше не интересно

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют по итогам голосования в первом туре президентских выборов во Франции. Такие предварительные данные озвучил телеканал BFM TV сразу после закрытия избирательных участков. Макрон набирает 23,7% голосов, Ле Пен - 22%. Следом идет Жан-Люк Меланшон с 19,5% и Франсуа Фийон с чуть меньшим результатом.

Чуда не случилось, и Меланшон в первый тур не вышел, хотя его третье место и выглядит внушительно. Но ему уже прилично лет, и на следующие президентские выборы он, скорее всего, не пойдет.

Абсолютно невыразительная фигура Макрона - это и есть с очень большой вероятностью будущее Франции на ближайшую пятилетку. Лидеры двух крупнейших французских партий, поледние 30 лет по очереди правивших страной,  правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и выдвиженец правящей Социалистической партии Бенуа Амон, уже призвали французов голосовать за Макрона. То  есть типичный французский сценарий второго тура - все дружно объединяются против. В данном случае Ле Пен... 

У Марин Ле Пен шанс только один - низкая явка. При невысокой явке французов на второй тур выборов у нее появляется шанс за счет более высокой мобилизации электората. Но шанс, прямо скажем, не очень большой. 

Французы голосовали как всегда - лишь бы чего не вышло. Свой утренний кофе с багетом куда важней, чем будущее страны и тем более какое-то призрачное величие. Франция уже была великой, теперь - второразрядная европейская страна. Для французов так безусловно комфортней. Для всех остальных наблюдать французскую жизнь просто не интересно.

А.Б.



Рейтинг:   2.50,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 4
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Re: У вас там на Украине йода, что ли, не хватает? Очень дураки показательные
орп написал 24.04.2017 01:51
За 74 года правления коммунистов СССР стал великим по мировым меркам, мировой сверхдержавой. Советские войска стояли полвека в Берлине, Праге, Варшаве. 15 лет стояли и в Вене, потом вышли.
А вот антикоммунисты просерили все, что только можно было просерить.
На Украине антикоммунисты вон просерили даже Крым и Донбасс. Харьков и Одесса на очереди. Ну и звание самой нищей страны Европы тоже за Украиной.
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(без названия)
)))))) написал 24.04.2017 01:30
Франция уже была великой, теперь - второразрядная европейская страна.
-----------
Давайте лучше обсудим то, почему при Романовых Россия была великой по европейским меркам, а за сто лет правления коммунистов - стала третьеразрядной по меркам Африки? Представляю, как бы весь мир смеялся, если бы Николай Александрович Романов начал сравнивать Россию с Португалией! А при коммунисте Путине пытались сравниваться, но быстро поняли, что лучше Россию с Зимбабве сопоставлять.)))
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(без названия)
йй-33-йй написал 24.04.2017 01:16
"Французы голосовали как всегда..." - то ли дело в Путлерстане: все непредсказуемо, накал страстей, до последнего не знаешь, победит Жирик, Зюган или Путлер... а французам лишь бы утренний кофе с багетом был - ватники какие-то, а не люди!
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(без названия)
Левон Казарян написал 24.04.2017 01:10
"Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют по итогам голосования в первом туре президентских выборов во Франции."
.
Они могут пожениться и упразднить второй тур?
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