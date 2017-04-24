Сбербанк не только финансирует Украину - он еще и в России не работает

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на то, что не могут провести операции с помощью терминалов, расплатиться картой за услуги, а также снять наличные.

В своем официальном Twitter-аккаунте организация ответила на сообщения клиентов о сбоях при проведении операций. В пресс-службе банка отметили, что на данный момент проблема устранена, карты и банкоматы работают корректно.

«Действительно, были временные ограничения при проведении операций. Сейчас все работает корректно», - заявили в Сбербанке.

- Вся страна в свой заслуженный трудовой выходной осталась без денег, находящихся на счетах Сбербанка, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И вот от самого банка - извините? Миллины людей получают зарплату на карты Сбербанка, у них может и не быть других денег, кроме тех, что "на карточке". К тому же Сбер понуждает платить именно по карте или онлайн, за это люди получают бонусы. И вдруг - раз! - и не работает. Но к утру все снова заработало до следующего сбоя, и ничего, никто не виноват. Во главе банка все тот же Греф с шизофреническими идеями - ну и сотрудники ему под стать... Интересно, что они в следующий раз выкинут?